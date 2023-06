Otřes na generálním štábu, odchází Řehkův první zástupce i šéf velitelství operací

Generální štáb přijde o dva z nejvýraznějších vysokých důstojníků. Jak zjistilo Aktuálně.cz, ve velení armády končí první zástupce náčelníka Karla Řehky. Spolu s ním štáb opouští šéf velitelství pro operace. Oba generálové odchází do nejvyšších struktur NATO. Vystřídají tam své předchůdce, kterým ve druhé půli roku končí mandát. Zvlášť odchod zástupce náčelníka Řehky je nezvyklý.

Není to ani rok, co se tehdejší generálmajor Ivo Střecha stal prvním zástupcem náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Nejvyššímu představenému armády kryje záda od loňského července. Pod Střechu spadá třeba Posádkové velitelství v Praze, Ředitelství zahraničních aktivit či zahraniční aktivity.

Podle zjištění redakce ze dvou zdrojů z generálního štábu a ministerstva obrany se zmíněné Střechovo angažmá chýlí ke konci. Z ministerstva vzešel personální rozkaz, na jehož základě zamíří jako zástupce Česka do Vojenského výboru NATO, což je nejvyšší vojenský orgán aliance. Střecha v něm vystřídá generálporučíka Jaromíra Alana.

"Víte, jak to u nás je. Vojáci interní věci nekomentují. Jestli chcete informace, obraťte se na státního tajemníka nebo paní ministryni. Já tohle vůbec komentovat nechci a nebudu," reagoval na dotaz redakce ohledně nového angažmá Střecha, který se letos v květnu stal po povýšení prezidentem Petrem Pavlem generálporučíkem.

Střecha původně do NATO jít neměl

V armádním prostředí je neobvyklé, aby první zástupce náčelníka generálního štábu končil misi po roce služby. Pro srovnání, Střechův předchůdce Jaromír Zůna vydržel na této pozici tři a půl roku. Před Zůnou byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu necelé čtyři roky Jiří Baloun.

Podle informací redakce byl přitom kandidátem na zástupce Česka ve Vojenském výboru NATO generálmajor Miloslav Lafek. Jenže při konečném rozhodování padla volba na Střechu, Lafek se místo toho stal v květnu Řehkovým řadovým zástupcem. Z této pozice je inspektorem s pravomocí kontroly jednotlivých složek armády.

"Postup byl zcela v souladu s kompetenčním zákonem. Náčelník generálního štábu navrhl personální opatření, jehož provedení je ve výlučné kompetenci ministryně obrany," popsal Aktuálně.cz proces vyslání Střechy do NATO mluvčí resortu obrany řízeného Janou Černochovou (ODS) David Jareš. Právě ministryně personální rozkaz podepsala.

Co přitom vedlo ke změně původního kandidáta, není jasné. Střecha se přesune do centrály Severoatlantické aliance v příštích měsících, nejpozději zkraje podzimu. Jeho mise bude trvat tři roky. Generálporučík Střecha má za sebou misi v Afghánistánu, tři roky v Kosovu nebo řízení rozvoje sil na generálním štábu.

"Vrchol mé vojenské služby"

Letos devětapadesátiletý generálporučík Josef Kopecký poslední tři a půl roku řídí Velitelství pro operace. Jde o útvar na generálním štábu, jenž spadá přímo pod náčelníka Řehku. Odpovídá za plánování, zabezpečení a řízení sil armády během přímého nasazení. Zároveň připravuje a vysílá vojáky do pozorovatelských a mírových misí OSN.

Kopecký bude v čele velitelství stát už jenom něco přes měsíc. První srpnový den obsadí pozici představitele České republiky v evropském velitelství NATO, v takzvaném SHAPE, jež sídlí v belgickém městě Mons. Pokud by probíhala vojenská operace Severoatlantické aliance, právě SHAPE by ji řídil.

"Je to prestižní pozice, považuji ji za vrchol své vojenské služby. Zkušenosti na to mám, prošel jsem si ledasčím. Ať už to byla účast v misích, nebo odborná příprava na dvou amerických vojenských školách. Věřím, že s úkoly, které budu v SHAPE plnit, se vyrovnám dobře," potvrdil Aktuálně.cz nové angažmá generálporučík Kopecký.

Na velitelství NATO vystřídá generálmajora Petra Hromka, bude tam sloužit tři roky. S jakým dalším zařazením se počítá pro navrátilce Hromka a Alana, není jasné. Podle informací redakce je vzhledem k délce služby generálporučíka Alana pravděpodobné, že odejde do civilu. Místo Střechy má být novým prvním zástupcem náčelníka Řehky generálporučík Miroslav Hlaváč.

