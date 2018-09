Sáblíková zvládne trénovat i beze mě, do Senátu bych docházel, říká Petr Novák

Pokud by se dostal do Senátu, trénování by se prý Petr Novák úplně nevzdal. Věří, že obě role lze skloubit. "Můj tým zvládne trénovat i bez toho, abych nad nimi práskal bičem. Chtěl bych přivézt medaili z další olympiády," říká kandidát na senátora, který se na Chrudimsku utká například s exministrem kultury Danielem Hermanem nebo bývalým hokejovým reprezentantem Vladimírem Martincem.

Do Senátu jste už neúspěšně kandidoval před čtyřmi lety. Co jste udělal špatně a jak jste se poučil?

Tenkrát to bylo na poslední chvíli, navíc s žádnou podporou. Kdežto tentokrát jsem byl oslovený lidmi z ANO, které znám léta a kteří jsou taky z našeho regionu, Chrudimska. Sám jsem se narodil tady, v Poličce. Takže sice jdu jako nezávislý kandidát, ale tentokrát s podporou. To je trošku jiné. Minule bylo čtrnáct kandidátů a já jsem skončil asi třetí, takže to neúspěch nebyl.

Proč tedy kandidujete zrovna za hnutí ANO?

Byl jsem od nich oslovený, za někoho se kandidovat musí.

Spíš mi šlo o to, jestli máte k hnutí ANO blízko, jestli s ním souzníte…

Mně nepřekáží žádná hnutí. Dobré věci by se neměly prosazovat podle toho, za jaké hnutí kdo je, ale že to něco přinese lidem v regionu.

Co byste tedy chtěl jako senátor prosazovat?

Jednoduše říct "peníze na mládež" je málo. Je potřeba si rozklíčovat, co má jít reprezentaci, co jsou normální sportovci, které bychom měli taky podporovat. Protože víme, že sedět doma u počítačů a mít klid od dítěte je málo. Já jsem měl náplň, chodil jsem šestkrát týdně do Sokola a to tělo pak jinak funguje. Chtěl bych udělat i pro normální lidi něco, co by nastartovalo pohyb, abychom nemuseli říkat, že děti neumí udělat ani kotrmelec. Mám toho v hlavě moc, ale zatím to beru jako diskusi.

Nad čím tedy ještě přemýšlíte?

Mám kolem sebe normální lidi, kteří mají políčka. Jdu s nimi občas na pivo, protože máme v regionu fanklub, který s námi jezdí i na závody. To znamená, že slyším, co je trápí, proč se lidé stěhují z vesniček do větších měst. Jsem sportovec a vidím, jak se peníze dostávají nebo nedostávají k malým oddílům nebo vůbec sportovcům. Mám i kamarády mezi postiženými a myslím, že těmto lidem také něco dlužíme.

Co tedy těm lidem z vesniček vadí?

Že je všechno drahé, předražené bydlení, je drahé koupit si byt, postavit si dům. Četl jsem, že stát by mohl podporovat stavění bytů pro sociálně slabé. Je taky nedostatek pozemků a všechno se zdražilo, to by se mělo změnit, aby lidé na vesnicích zůstávali. Schází tady fabriky, kde by mohli pracovat a vydělat si peníze. Jezdí z regionu vydělat si do Prahy a vrací se potom zpátky a tady je potom nedostatek pracovních míst, ve stavebnictví a dalších profesích. Problém mají i staří lidi, ale musíme začít u mladých, jinak nám odejdou.

Jak byste je chtěl udržet?

Je potřeba mezi mladé lidi jít, povídat si s nimi a snažit se ty věci přenést. Kdybych byl zvolený, bavil bych se i s poslanci z regionu za ANO o tom, co slyším od lidí z vesnice, protože v Chrudimi a v Pardubicích to může vypadat jinak. Budou teď společná setkání s kandidáty do komunálních voleb. Těším se na to a jsem připraven, že tam můžou padat příjemné i nepříjemné otázky.

Na Babišovi nevidím nic špatného

Takže očekáváte, že se vás lidé budou ptát i na otázky spojené s premiérem Andrejem Babišem a třeba na to, co říkáte na jeho trestní stíhání…

U těch věcí jsem nebyl, takže se k nim nemůžu vyjadřovat…

Teď narážíte na kauzu Čapí hnízdo?

Myslím obecně, co se dočítám v tisku nebo vidím v televizi, média jsou taky různá. Taky se mi stalo, že jsem řekl deset vět a titulek neodpovídal realitě ani tomu, o čem jsme se bavili. Jsem k tomu střízlivý, snažím se to vnímat, ale kdybych se o tom měl bavit, tak napadání pana Babiše je jedna věc a prokázat mu to věc druhá. Nevidím na něm nic špatného, dokud se to neprokáže. Jsem připraven spolupracovat se všemi stranami, se všemi lidmi a snažit se domlouvat dobré věci, které bych podle mě mohly pomoct. Ať už sportu nebo mladým nebo starým lidem.

Zaujal mě váš výrok pro ČTK, že současná svoboda projevu je v České republice příliš velká, že vám vadí neomezené vyjadřování na sociálních sítích a chování médií. Jak to máme chápat?

To jsme přesně u toho, nejsem si vědomý toho, že bych to řekl. Každý má právo říct názor. Měl by být slušný, i když je proti někomu nebo něčemu. Ta souvislost byla určitě jiná. Řekl jsem, že má každý právo na projev a právě v diskusích pod články se pak lidi schovávají za anonymní jméno a doslova lidi urážejí. To si myslím, že je špatně, protože je potřeba se sejít a věci si vyříkat. Já třeba neustále čtu v novinách, že kdybychom postavili rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou, tak pokud by tam někdo bruslil, byly by to až její děti. To je lež, protože teď máme sedmnáct dětí, které jsou v top desítce ve světových tabulkách. A o tom se nepíše. To jsou dezinformace a to se mi nelíbí.

Co jsou dezinformace?

Dávám vám příklad, co se mi nelíbí, ale nemám nic proti médiím. Píšeme pořád o Martině Sáblíkové, ale třeba Nikola Zdráhalová byla osmá na olympiádě. O tom se mlčí. V jiném sportu se hned píše o tom, že je někdo v top 20 na světě. Rád bych se sešel s lidmi, kteří jsou proti mně, abychom si popovídali. Mně ani lidi, kteří mě chtějí urazit, nevadí. Řídil jsem se vždycky heslem "Nesnášíš-li kritiku, nezačínej s top sportem". Kritika může být pozitivní i negativní a já se s tím musím umět vyrovnat.

Čím výš, tím lépe

Jak je to tedy s vaším plánem na stavbu rychlobruslařské haly? Kde by měla stát?

Hala může stát kdekoliv. Čím bude položená výš, tím bude lepší a navštěvovanější, protože čím je vyšší nadmořská výška, tím je dráha rychlejší. A v Evropě jsou haly položené tak sto metrů nad mořem, v Holandsku nula, jediná dráha v Evropě, která je ve výšce 650 metrů, je v Německu, tam se schází celý svět, na závodech startuje víkend co víkend 200 lidí, a když přijedeme s našimi mladými, někdy je nechtějí pustit na start.

Jak by ta hala měla vypadat?

Rychlobruslařská dráha musí mít dvě kluziště hokejových rozměrů uprostřed, na jednom kluzišti bude krátká dráha, bude tam dlouhá dráha, bude tam zasíťovaný hokeják, bude se tam moct hrát curling, sporty pro postižené. Neustále se píše "hala pro Martinu Sáblíkovou", ale hala bude i pro veřejnost, pro školy, pro příchozí.

Jak daleko uvažování je a kde chcete sehnat peníze? Setkal jste se kvůli tomu s Andrejem Babišem?

Ano, setkal se s námi Andrej Babiš, i s Martinou, s Ester Ledeckou po olympiádě, povídali jsme si všichni o tom, kde nás tlačí bota, jak by se mohly jinak nastavit peníze, protože medaili většinou získají blázni, kteří do toho jdou sami a nemá to systém. Četl jsem v novinách, že přímo Andrej Babiš někde řekl, že by na halu prostředky uvolnil.

Takže jste se na tom nedomlouvali přímo?

Nebylo by fér říkat, co jsme mu říkali a co on říkal nám. Ale myslím, že se nebrání podpoře úspěšného sportu. Naděje postavit rychlobruslařkou halu je.

Kde by stála?

Bojoval jsem o Nové Město, ale máme víc míst. Kontaktují mě různá místa v republice, že mají pozemky. Ale kandiduji za náš region a už jsem se setkal i s primátorem, setkám se v nejbližší době s hejtmanem a budeme o té věci diskutovat.

Takže by měla stát přímo v Chrudimi?

To vám teď neřeknu. Chtěl bych, aby byla trochu výš než Chrudim.

Ale v regionu?

Třeba. Jde o to, aby to mělo hlavu a patu, aby to fungovalo, přijížděly sem reprezentace, abychom tady mohli mít světový pohár, mistrovství Evropy.

Sáblíková jako manažer

Pokud uspějete, co bude s vašimi svěřenci a s Martinou Sáblíkovou?

Vychovávám si kolem sebe i trenéry, kteří by měli pokračovat. Až Martina skončí, mohla by dělat manažera a mít pod sebou trenéry, kteří navážou na svou práci. Rychlobruslení má teď nastartováno na dvacet let dopředu. Nikdo není nenahraditelný. Myslím si, že pozici senátora můžu zvládnout. Byl bych rád, aby se neříkalo: Novák byl za rok jednou na zasedání Senátu. Spíš bych chtěl, aby se říkalo: Novák chyběl jenom jednou. Můj tým zvládne trénovat i bez toho, abych nad nimi práskal bičem. Chtěl bych přivézt medaili z další olympiády.

Neuškodí vám u voličů aktuální spor s Karolínou Erbanovou? Bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu nedávno ukončila v 25 letech sportovní kariéru. Jako hlavní důvod uvedla vaše chování.

Lidé spíš říkají, že jsem udělal dobře, že jsem na to nereagoval. Protože víte co třeba teď nastalo, když nejmenovaná tenistka měla zkrat a nadávala rozhodčímu…

Já jsem na to nereagoval, protože jsem nic neprovedl, nemám se proč bránit. Je to její svědomí, že to takto udělala. České rychlobruslařství nekončí s Karolínou Erbanovou. Já se na ni nezlobím, neměla to asi v posledních chvílích lehké.