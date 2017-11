S důkazy v neprospěch Nečesaného jsem nemanipuloval, odmítl detektiv spekulace své bývalé milenky

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Detektiv Milan Jušta u soudu vyvrátil, že by při vyšetřování pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích manipuloval důkazy v neprospěch hlavního podezřelého Lukáše Nečesaného.

Hradec Králové - Detektiv Milan Jušta, který vyšetřoval pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích, u soudu odmítl, že by manipuloval s důkazy v neprospěch Lukáše Nečesaného. Žena, která o zmanipulování hovořila, bývala Juštovou milenkou. Podle Jušty dostala za svoji výpověď zaplaceno, aby jeho osobu znevěrohodnila. Nečesaný, který je z pokusu o vraždu obviněn, vinu odmítá.

Jušta je považován za elitního detektiva hradeckého krajského policejního ředitelství. V minulosti vyšetřoval například kauzu heparinového vraha Petra Zelenky. Kriminalista při vyšetřování hořického případu působil jako vrchní komisař.

"Není pravda, že bych manipuloval s důkazy v neprospěch obžalovaného," uvedl Jušta. Nejvyšší soud nařídil jeho výslech i kvůli tomu, aby vysvětlil svůj vztah k Janě T., které měl říci, že zmanipuloval důkazy v neprospěch Nečesaného. "Byla to moje milenka. Bylo to v období 2015. V roce 2013, kdy jsem vyšetřoval tento případ, jsem ji ale ještě neznal," řekl Jušta. "Žádné nepřátelství mezi námi nevzniklo," řekl Jušta na dotaz soudu, jestli se s Janou T. dostal do konfliktu. Podle Jušty prý dostala za svoji výpověď zaplaceno, aby jeho osobu znevěrohodnila.

Jušta byl také soudem dotázán na důvody poskytnutí ochrany napadené kadeřnice, což kritizuje obhajoba. "Ochrana jí byla poskytnuta, aby byla chráněna před útoky zvenčí, před osobami blízkými obžalovanému. V té době byl obžalovaný ve vazbě," uvedl Jušta. Obhájci tvrdí, že policie postupovala hodně nestandardním způsobem, že docházelo k ovlivňování poškozené, která prý vypovídá účelově. Krátkodobou ochranou napadené ženy se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sboru (GIBS), která však žádné pochybení nezjistila. Vyvrátila i další podezření z možného pochybení policistů.

Hradecký krajský soud se případem pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku začal znovu zabývat 6. září po zrušení předchozího rozsudku Nejvyšším soudem. Nejvyšší soud hradeckému soudu vytkl, že v kauze selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti, nerespektoval dřívější pokyny a nařídil věc projednat ve složení nového senátu. Napadená kadeřnice u soudu opakovaně označila za útočníka Nečesaného.

Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesaného v dubnu 2016 znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek Nejvyšší soud zrušil.

Zraněná kadeřnice krátce po činu Nečesaného poznala

Videozáznam, v němž popisuje pachatele kadeřnice napadená v Hořicích, přehrál hradecký krajský soud, který se případem opětovně zabývá. "Stál (pachatel) na chodbě a z ničeho nic mi začal bušit do hlavy klackem," řekla poškozená a rukama ukázala rozměr klacku, asi o velikosti 30 centimetrů. "Mohlo být asi pět hodin," uvedla.

Na otázku, kdo byl poslední zákazník, odpověděla, že žena s dítětem. "Pak přišel ten, co mě napadl. Byl vysoký asi 160 až 170 cm, hubený, měl tmavé vlasy, brýle neměl. Mohlo mu být 16 nebo 17 let. Poznala bych ho," uvedla.

Na videozáznamu je zachycena i rekognice, při které policista předložil zraněné ženě fotografie několika mužů. Na každé straně byly dvě fotografie. Podle přítomných v nemocničním pokoji v prvním albu označila Nečesaného za pachatele, ale ve druhém, v němž byly stejné snímky v jiném pořadí, nikoli.

Svědectví kadeřnice je klíčové, protože na místě činu žádný svědek nebyl. U hradeckého krajského soudu opakovaně veřejně označila za pachatele Nečesaného. Obhajoba její výpovědi zpochybnila s odkazem na ztrátu paměti, kterou trpěla po činu, a na to, že údajně byla pod vlivem vyšetřujících policistů. To však nebylo prokázáno.

Lukáš Nečesaný znovu vinu odmítl a okomentoval záznam. "Podle mého názoru mě paní poškozená neoznačila. Na otázku, jestli jsem to já, odpověděla, že to nejsem já. Potvrzuje to mojí nevinu, na které trvám," řekl Nečesaný.

Hlavní líčení bude pokračovat i ve středu výslechem znalců a dalších svědků. Rozsudek se neočekává.