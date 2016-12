Bitva soudců o Nečesaného jde do finále. Zda brutálně napadl kadeřnici, zřejmě rozhodne třetí kolo

před 1 hodinou

Brzy to budou tři roky, co královéhradecký krajský soud vynesl první rozsudek v případě Lukáše Nečesaného. Za pokus o vraždu ho odsoudil k 16 rokům vězení. O případu brutálního napadení a okradení kadeřnice v Hořicích od té doby hradecký soud rozhodoval ještě dvakrát, Vrchní soud v Praze celkem třikrát a nyní je podruhé u Nejvyššího soudu v Brně. Nečesaný se mezitím ocitl dvakrát ve vězení a dvakrát byl propuštěn. Naposledy krátce před Vánoci, když mu Nejvyšší soud trest přerušil až do doby, než o případu znovu rozhodne. Jak dlouho si ještě české soudy mohou tak závažný a sledovaný případ předávat, aniž by padl konečný verdikt? Vše nasvědčuje tomu, že nyní už kauza spěje k závěru.

Brno – Předseda senátu Nejvyššího soudu Jan Bláha má tři možnosti, jak naložit s dovoláním Lukáše Nečesaného. Buď ho jako nedůvodné zamítne, může také dvěma předchozími tribunály pětkrát odsouzeného definitivně zprostit viny, nebo celý případ – jak už to jednou učinil – vrátit s pokyny a výtkami zpět k soudu první instance do Hradce Králové. "Všechny tyto právní možnosti jsou ve hře. Přerušení výkonu trestu nijak nepředznamenává, jaké bude rozhodnutí. O jeho podobě nyní nebudeme spekulovat," uvedl tiskový mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Přestože se soud oficiálně musí až do ohlášení rozhodnutí tvářit, že všechny tři varianty jsou stejně pravděpodobné, není to tak. Zamítnutí dovolání a definitivní uznání předchozích rozsudků, které nakonec poslaly třiadvacetiletého otce roční dcery na 13 let do vězení, je zřejmě nejméně pravděpodobné. Nestává se totiž často, že by se Nejvyšší soud sklonil před právním názorem nižších soudů. A v tomto konkrétním případě lze pochybovat, že se jim podařilo rozptýlit jeho pochyby o přesvědčivosti předložených důkazů. Právě ony byly totiž důvodem, proč brněnský soud už napoprvé trest pro Nečesaného odmítl.

K pouze nepřímým důkazům, mezi něž patří přítomnost Nečesaného v kadeřnictví přibližně v době vraždy a jeho pachové stopy na místě činu, obžaloba nově získala svědectví kadeřnice, která před soudem Nečesaného poznala. V jejím případě jsou experti rozpolcení. Někteří věrohodnost její výpovědi uznávali, další ji zpochybňovali s tím, že se náhle rozpomenula až tři roky po činu. Jednoznačně rozpačitá byla však výpověď dalšího nového a klíčového svědka, Nečesaného spoluvězně Jiřího Fundy, který policistům do protokolu obsáhle popsal, že se mu obviněný k pokusu o vraždu přiznal. U soudu se však zmohl na jedinou větu. "Říkal mi jen, že neví, proč to udělal," opakoval na dotazy soudce i advokátů tichým hlasem.

Lze tak chápat optimismus obhajoby, která považuje za nejpravděpodobnější, že soudce Bláha a jeho senát případ znovu vrátí do Hradce. "Doufáme, že Nejvyšší soud rozsudek zruší a vrátí zpět. Že by soudce rozhodl meritorně, tedy obviněného zprostil viny, asi není pravděpodobné," uvedl Nečesaného advokát Petr Dítě.

Vlekoucí se soud s Nečesaným je vyhraněným právním sporem tří zkušených soudců. Líčení totiž vedli vždy Jiří Vacek z královéhradeckého krajského soudu, Jiří Lněnička z pražského vrchního soudu a Jan Bláha z Nejvyššího soudu. Zatímco první dva se už dvakrát shodli na Nečesaného vině, podle Bláhy nelze na základě předložených důkazů obviněného odsoudit. Nyní je ale možné, že Bláha vyhoví obhajobě, která chce změnu. "V dovolání žádáme změnu soudců, chtěli jsme ji i při prvním projednávání u Nejvyššího soudu," řekl Dítě.

Co svědčí pro a co proti L.N. Proti

Dvě svědkyně uvedly, že na místě nebyl od 16.45 nikdo jiný než mladík, který zhruba odpovídal popisu Nečesaného. Ten přiznal, že kadeřnictví asi v 16.55 navštívil. Pachové stopy ukazují, že byl uvnitř, nejen u dveří, jak tvrdí. Svědci popírají, že by musel rozsvěcet, v předsíňce se svítilo, jeho pach na vypínači zapadá do obžaloby, která předpokládá, že zhasl po činu, aby oběť nebyla vidět. Pro

Nepřesnosti v popisu pachatele – měl údajně krátké vlasy a bundu do pasu, Nečesaný měl kabát a delší vlasy. Napadená ho roky nepoznávala. Svůj záměr jít ke kadeřnici dopředu ohlásil svému učiteli. Sám se policii přihlásil jako svědek. Policie nenašla na místě žádné jeho otisky, stopy DNA ani krev oběti na jeho oblečení. Stopy bot neodpovídaly jeho botám

I kdyby však dostal případ na stůl opět královéhradecký soudce Vacek, měl by podle expertů ustoupit názoru soudu vyšší instance. "Pokud jde už o druhé kolo, měl by se soud nižší instance řídit právním názorem soudu vyššího," míní ústavní právník a vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Jiná praxe by podle Kysely byla v rozporu s českým soudním systémem. "Bylo by to na pováženou, pak by soudní systém vůbec nemohl fungovat," řekl. V podobných případech prý mohou soudce čekat i kárná řízení, vedená předsedy krajských soudů nebo ministrem spravedlnosti. Trestem může být důtka, pokuta, v krajním případě zbavení funkce soudce.

Zpráva o osvobození studenta odsouzeného za brutální pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích vzrušila vloni v květnu celou zemi. I když nalezení pravdy je v tomto případě extrémně těžké, okamžitě se začalo hovořit o bezprecedentním justičním omylu. Jisté je, že podobný případ, kdy by byl na svobodu dvakrát po sobě propuštěn člověk usvědčený dvěma soudy z pokusu o vraždu, čeští právníci a soudci nepamatují. Za relativně úspěšnou obhajobou stojí i Nečesaného otec Luděk, vlivný muž a ředitel liberecké nemocnice, který investoval značné prostředky do špičkových právníků, detektivů, tvorby webových stránek i pořádání tiskových konferencí. Podařilo se mu tak dostat na synovu stranu část médií i veřejnosti.

I díky kontaktům s libereckou poslankyní Janou Pastuchovou (ANO) dokázal Nečesaný přesvědčit tehdejší ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby podala stížnost na porušení zákona k Nejvyššímu soudu.

Nečesaného rodiče přitom také čelí obvinění. Ředitele nemocnice stíhá policie za přijetí úplatků při nákupu zařízení pro nemocnici, manželku Šárku za praní špinavých peněz.

autor: Martin Biben