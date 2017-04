před 6 minutami

Předchozí rozsudky, které poslaly třiadvacetiletého Lukáše Nečesaného za brutální napadení kadeřnice v Hořicích na 13 let do vězení, už neplatí. Nejvyšší soud zrušil jak rozsudek krajského soudu v Hradci, tak jeho potvrzení Vrchním soudem v Praze. Případ se už potřetí vrací do Hradce Králové, Nejvyšší soud však tentokrát nařizuje, aby ho soudil senát v novém složení. Případ by tak měl dostat k posouzení někdo jiný, než soudce Jiří Vacek, který už Nečesaného poslal dvakrát za mříže.

autor: Martin Biben

