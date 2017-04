Pochybnosti v Nečesaného kauze: Otisk v krvi nesouhlasil s jeho botou, DNA pod nehty oběti byla cizí

před 11 minutami

Nejvyšší soud odůvodnil zrušení pravomocného rozsudku nad Lukášem Nečesaným, který si odpykával třináctiletý trest za pokus o vraždu kadeřnice. Důvody pro zrušení rozsudku jsou přehlížení vážných pochybností, nerespektování pokynů a výběrové hodnocení důkazů. Krajský soud tak bude muset dokazování provést celé znova.

Doporučujeme

Brno - Krajský soud v Hradci Králové v kauze Lukáše Nečesaného selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval dřívější pokyny. Nejvyšší soud (NS) takto odůvodnil zrušení pravomocného rozsudku za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích. Zároveň rozhodl o tom, že kauzu dostane na stůl nový soudce.

V usnesení stojí, že krajský soud musí provést znovu celé dokazování. Dosud podle NS nedokázal ke kauze přistoupit v souladu se zásadou in dubio pro reo, která určuje povinnost rozhodnout v pochybnostech ve prospěch obviněného. Verdikt se podle NS hemží úvahami o tom, co obžalovaný udělat mohl, ale obsahuje pouze málo závěrů o tom, co skutečně udělal.

"Základním problémem přezkoumávané věci zůstává, že trpí výrazným deficitem záruk spravedlivého procesu. Dosud provedeným dokazováním nebyl opatřen takový důkaz, který by svým obsahem obviněného jednoznačně usvědčoval a zároveň se nedal zpochybnit z hlediska zásad spravedlivého procesu," stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Janem Bláhou.

Odůvodnění je v agendě NS výjimečné svou délkou, má přes 60 stran, i detailní pozorností věnovanou jednotlivým důkazům. Při hodnocení výpovědi napadené ženy například krajský soud podle NS nepochopil celkové závěry expertiz zaměřených na možnou ztrátu paměti. Amnézii podle posudků nelze vyloučit, proto je podle NS nutné s ní kalkulovat.

NS zpochybnil také výsledky první rekognice. Z videozáznamu prý není patrné, že kadeřnice označila snímek Nečesaného. "Pokud na dotaz policejního orgánu cosi odpověděla, nebylo její vyjádření natolik srozumitelné, aby bylo možno učinit tak kategorický závěr, jaký byl do protokolu o rekognici formulován," uvedl NS.

Kritika policejní práce

Soud má pochybnost také o pachových stopách a poukázal na to, že otisk boty v kaluži krve na místě činu nesouhlasí s Nečesaného obuví a že na ulomených nehtech kadeřnice byla DNA neznámého člověka. V usnesení se objevuje kritika policejní práce při prvním ohledání místa činu i výtka k chaotické žurnalizaci, tedy časovému řazení trestního spisu.

Útok v hořickém kadeřnictví se stal v únoru 2013. Pachatel kadeřnici nejméně šestkrát udeřil do hlavy polenem a ukradl jí 10 tisíc korun. Vážně poraněné ženě zachránili život lékaři. Nečesaný přiznal, že v kadeřnictví byl - prý se chtěl nechat ostříhat, kadeřnice ale už zavírala, a proto odešel.

Související články