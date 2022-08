Už jich v Praze zůstává jen pět. Ruské velvyslanectví opustil zkušený diplomat

Ruská ambasáda v Praze má podle zjištění Aktuálně.cz o dalšího diplomata méně. Na zastupitelském úřadu tak nyní působí už jen pět diplomatů. Personálně je slabší než například ambasáda Filipín. Ruské velvyslanectví mělo ještě loni v březnu nejpočetnější obsazení ze všech, po odhalení ruského angažmá ve výbuchu muničních skladů ve Vrběticích se začalo výrazně redukovat.

Atašé pro politické záležitosti Sergej Jevgenijevič Kočin byl jeden z nejzkušenějších diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze. V areálu úřadu v pražské Bubenči žil s manželkou Julií, která měla rovněž diplomatický pas. Jak zjistilo Aktuálně.cz, manželé Kočinovi na konci července Česko opustili.

Je to v průběhu několika měsíců další ruský diplomat, který zamířil domů. Jak v březnu upozornily Respekt a Deník N, ministerstvo zahraničí vyhostilo dvojku ruské ambasády Feodosije Vladyševského. Pracoval pro ruské tajné služby, což bylo v ostrém rozporu s jeho diplomatickou misí. Proto musel odejít.

Sergej Kočin se ničeho takového nedopustil. Domů ho stáhla sama ruská strana. Pokud režim Vladimira Putina bude chtít, může uvolněné místo obsadit novým diplomatem. Personální rošády tohoto druhu trvají v diplomacii několik měsíců. Do té doby diplomatickou agendu Ruska v Česku bude obstarávat jen pět lidí.

"O vyhoštění nešlo"

"Pan Kočin už na velvyslanectví nepůsobí vzhledem k řádnému ukončení své dlouholeté práce na zastupitelském úřadě v Praze," odpověděla ruská ambasáda na dotaz Aktuálně.cz, proč zkušený diplomat odešel z Česka.

Jeho standardní odchod potvrdilo Aktuálně.cz české ministerstvo zahraničí. "O vyhoštění coby persona non grata (nežádoucí osoba - pozn. red.) nešlo," uvedla mluvčí Černínského paláce Lenka Do. Právě coby nežádoucí osobu označil resort zmíněného Feodosije Vladyševského, vyhoštění je v diplomacii považované ze nejtvrdší krok k zástupci druhého státu.

Rusko v dubnu pro změnu vyhostilo zástupce českého ambasadora v Moskvě Tomáše Harta. Podle Černínského paláce to byla nespravedlivá odveta za vypovězení Vladyševského. Hart krátce předtím obstál, když se ho v Moskvě snažili zverbovat tamější tajné služby. Incident nahlásil českému ústředí. Nyní působí v Moskvě čtyři čeští diplomaté a dva lidé přes bezpečnost.

Zlom přišel s Vrběticemi

Před odhalením ruského angažmá v útoku na muniční sklady ve Vrběticích, o kterém tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a úřadující šéf zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) informovali veřejnost loni v dubnu, působilo na ruské ambasádě 112 lidí včetně 41 diplomatů.

Hamáček kvůli incidentu, při němž zemřeli dva Češi a vznikla majetková škoda ve výši miliardy korun, nechal vyhostit 18 diplomatů, kteří byli ve skutečnosti příslušníci ruské rozvědky SVR a vojenské rozvědky GRU. Na odchod ze země dostali tři dny.

Ruská odveta přišla obratem, ze svého území vykázal Putinův režim dokonce dvacet českých diplomatů. Na opuštění země měli 24 hodin. Ruský krok byl nestandardní, protože se zpravidla reaguje ve stejné míře. Rusové však vypověděli o dva diplomaty víc a s větší razancí.

Zrušené konzuláty v Karlových Varech a Brně

Tehdejší ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ruskou stranu vyzval, aby české diplomaty přijala zpět. Dal jí na to více než měsíc. Ruská strana však nereagovala. Kulhánek se proto odhodlal k nejvýraznějšímu zásahu do diplomatického sboru druhé země za posledních 30 let, po jeho kroku odešlo z ruské ambasády dalších více než 60 lidí.

"Byl zastropován počet pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze tak, že zde od 1. června bude působit sedm diplomatů a 25 členů administrativního a technického personálu," ohlásil loni 31. května tehdejší šéf Černínského paláce. Od té doby úřad opustili zmíněný Vladyševskij a nyní Kočin.

Diplomatické kontakty obou zemí jsou naprosto minimální, omezují se na záležitosti administrativně-technického rázu. Poslední ranou už pro tak špatné vztahy byla ruská invaze na Ukrajinu, po které česká vláda zrušila ruské konzuláty v Karlových Varech a Brně. Nezájem ruské strany o diplomatické nasazení v Česku dokládá fakt, že vyhoštěného Vladyševského za posledních pět měsíců nikým nenahradila.