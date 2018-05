Zeman měl zprávu o novičoku probrat s vládou, ne pustit do médií svou interpretaci, říká Rakušan

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem prohlásil, že v roce 2017 byl v Brně testován nervově paralytický jed označovaný jako A230. Člen bezpečnostního výboru Vít Rakušan (STAN) v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že podpoří, aby se výbor příští týden výroky prezidenta Zemana o novičoku zabýval. "Ty výroky pana prezidenta nás skutečně staví do role poslušného vazala Ruska a ruská média už v této chvíli s velkou radostí a škodolibostí slova našeho pana prezidenta citují," komentuje Rakušan prezidentova slova.

Podpoříte, aby se bezpečnostní výbor příští týden věnoval výrokům prezidenta Zemana ke kauze novičok?

Určitě bych to podpořil a ještě k tomu dodávám informaci, že shodou náhod máme příští týden i komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které předsedám. Ředitel Jan Beroun nám nemůže dávat všechny informace, kterých nejsme adresáty. Nicméně v obecné rovině se budeme na té komisi určitě ptát, jakým způsobem komunikoval, komu takovou zprávu předal, jestli to byla výlučná informace pro pana prezidenta, jestli je ta interpretace skutečně správná, jestli je správná celá ta mediální, nechci říkat zkratka, prostě informace, že zprávy dvou zpravodajských služeb byly protichůdné.

Chcete to řešit přímo s Janem Berounem?

Pana Berouna vždy zveme na schůzi komise jako hosta a myslím si, že přijde i tentokrát. To znamená, že přímo po něm budeme chtít odpovědi na to, co se stalo, jestli to pan prezident řekl špatně nebo dobře. Bude otázka, co pan ředitel Beroun bude moci říci, protože znovu říkám, že my jako kontrolní komise nejsme adresátem těch výstupů.

Ale pan prezident řekl, že z té zprávy může citovat.

Budeme se ptát, jestli je skutečně v neutajovaném formátu. Osobně na tom všem považuji za nejzvláštnější, jakým způsobem pan prezident s informacemi od tajných služeb zachází. Skutečně nevím, v jakém režimu informace byla. Zda byla veřejná, tajná, důvěrná… to nevím. Pokud však dostane informaci, která je zásadního i mezinárodního významu, předpokládal bych, že svolá například bezpečnostní radu státu či jiný orgán, kde to bude konzultovat s ministrem zahraničí, premiérem, ministryní obrany. A ne že tu informaci na první dobrou po nějaké vlastní interpretaci pustí do médií. Tak se podle mě s informacemi od tajných služeb ve standardní demokracii a standardním státě prostě nezachází.

A vy máte informace o tom, že to, co říkal pan prezident, je pravda?

Nemáme žádnou informaci. My jako poslanci, byť z bezpečnostního výboru, jsme nebyli adresáty této zprávy. Nemáme tedy ani možnost srovnat závěry BIS a Vojenského zpravodajství. Kladu si otázku, zda to byla nějaká volná interpretace pana prezidenta, nebo zda tady skutečně dochází k nějakému rozporu ve výstupech našich tajných služeb, což nevím. A na to se budeme určitě ptát.

Co by to podle vás znamenalo, kdyby se potvrdilo, že informace dvou služeb se takovýmhle způsobem rozcházejí? A co by se s tím mělo dělat?

Každopádně by měly mít jeden konkrétní výstup, který nenastal. A to se má řešit v kruhu bezpečnostní rady státu, kde se sejdou ředitelé obou bezpečnostních služeb a budou své výstupy nějakým způsobem odborně porovnávat a odborně o nich diskutovat. A ne že se taková informace pustí do mediálního prostoru, aniž by k tomuto došlo.

Oficiální stanovisko naší diplomacie je takové, že novičok se u nás nevyráběl, a pokud nějaká specializovaná vojenská laboratoř v rámci svého testování zacházela třeba s látkou podobnou, přece vůbec neznamená, že se u nás vyráběl novičok. A už vůbec to neznamená, že se od nás nějakým způsobem podobná látka mohla kamkoliv dostat. To prostě zpochybňuje naši reputaci v očích spojenců. Výroky pana prezidenta nás skutečně staví do role poslušného vazala Ruska a ruská média už v této chvíli s velkou radostí a škodolibostí slova pana prezidenta citují.

Pan prezident zdůraznil, že se informace zpravodajských služeb lišily. Nemohu si z toho dovodit, že si služby nevyměňují svá zjištění. Jak to mám chápat?

Tato interpretace pana prezidenta mě mrzí, protože vím, že to tak ve skutečnosti není. Pánové a dámy ze všech tří tajných služeb se pravidelně stýkají, informace si pravidelně vyměňují a porovnávají, kvalitně spolu komunikují. Kdyby pan prezident měl pocit, že jejich výstupy nejsou stejné, nemá takovou věc vypouštět do médií, ale má svolat rychlé setkání šéfů tajných služeb. Proto na mě celá situace působí podivně a nestandardně. Není to tak, že bychom tu měli nějaký boj tajných služeb. Pokud pan prezident svými výroky takový pocit posiluje, tak posiluje v lidech falešnou představu.

Naznačil jste, že mohlo dojít ke špatné interpretaci zpráv. Mám tomu rozumět tak, že se pan prezident spletl, když dokumenty četl?

Vojenské zpravodajství jen mohlo poskytnout nějakou informaci navíc - třeba že nějaká část vojenského chemického výzkumu se zabývá podobnými látkami. Pan prezident tu informaci zjednodušeně interpretoval tak, že se u nás vyráběl novičok, což podle mě spolu nesouvisí.

Budete po šéfovi Vojenského zpravodajství Janu Berounovi chtít, aby dokument předložil poslanecké komisi?

Samozřejmě. Pan prezident říká - a mě velmi udivuje, že tak zásadní zpráva by nebyla v nějakém z utajovaných režimů. Pokud by skutečně nebyla, tak ji budeme chtít vidět. A nebudeme sami. Bude si ji chtít přečíst výbor pro obranu, zahraniční výbor, výbor pro bezpečnost.

Požádáte pana Berouna, aby vám ji přinesl už na jednání komise příští týden?

Pokusím se s panem Berounem spojit. Pokud se mi to povede, tak ho o to požádám.

