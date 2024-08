Tohle jsem v České televizi nikdy nezažila. Wollnera je mi líto, reaguje Fridrichová

Moderátorka zrušeného pořadu 168 hodin Nora Fridrichová se chystá na schůzku s ředitelem zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou. Po ní by mělo být více jasno v tom, zda Fridrichová zůstane v ČT a co případně v televizi bude dělat. Ona sama tvrdí, že teď považuje za prioritu hájit 168 hodin před kritikou svých nadřízených. "Jejich kritika mě šokovala," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Počítáte s tím, že budete dál na obrazovce České televize?

Mám s Českou televizí interní smlouvu, takže jsem nadále její zaměstnankyní. Ale věřte mi, že toto není něco, co teď řeším nejvíce ze všeho. Mě teď moje vlastní budoucnost opravdu tak nezajímá.

A co teď řešíte nejvíce?

Za naprosto nejdůležitější považuji, abych na veřejnosti obhájila náš pořad, který jsme s kolegy dělali co nejlépe, jak jsme jen mohli. Oceňovali to i diváci, protože náš pořad patřil ve své kategorii k těm nejvíce sledovaným a oceňovaným.

Ale určitě přemýšlíte i nad tím, co s vámi bude. Proto se ptám, jestli chcete v ČT pokračovat a jste ve spojení se svými nadřízenými.

Před odchodem na dovolenou jsem mluvila s ředitelem zpravodajství a publicistiky Petrem Mrzenou. Říkal mi, že se mnou a mým týmem počítá i v budoucnosti a že se připravují nějaké nové formáty.

Takže chcete v ČT pokračovat?

S Petrem Mrzenou jsme se domluvili na tom, že se setkáme poté, co se vrátí z dovolené, což by mělo být někdy v polovině srpna.

A zeptáte se ho, do jakého projektu s vámi počítá?

Budu se s ním chtít hlavně bavit o jeho kritických výrocích, které pronesl na adresu našeho pořadu, protože jeho slova mě opravdu šokovala. Když jsme se setkali ještě před dovolenou, tak mi vysvětloval konec 168 hodin s tím, že se nehodí do podzimního schématu vysílání. Žádnou kritiku pořadu nezmiňoval.

O to více jsem byla zaskočená tím, jak se o mně i našem pořadu vyjadřoval jak on, tak i generální ředitel ČT Jan Souček. Tehdy jsem byla na dovolené na moři a neměla jsem občas signál, takže si všechno pročítám až nyní.

Nezvažovala jste možnost, že byste veřejně nic nekomentovala a řešila to interně v České televizi? S cílem pokusit se vrátit na obrazovku s pořadem, který by byl k politikům podobně kritický a na nich nezávislý, jako byl pořad 168 hodin?

Přece nemohu mlčet, jestliže se objevila zmiňovaná kritika. Například Petr Mrzena řekl pro váš web, že u jiných pořadů nezažil tolik problémů jako u našeho. Naznačoval, že prý jsme měli problémy s dodržováním základních novinářských principů i s nutností ověřovat údaje.

To ale není pravda a já se proti tomu musím ohradit. Už proto, že jsem měla v týmu několik výborných mladých kolegů, kteří si takovou kritiku nezaslouží. Kdybych mlčela, nemohla bych se jim podívat do očí. Až toto s Petrem Mrzenou probereme, tak se můžeme bavit o nějaké budoucnosti.

Neobáváte se ale toho, že si takto znemožníte další působení v České televizi? Není nejdůležitější to, aby ČT zůstala veřejnoprávní, aby sněmovna zvýšila poplatky, které mnoho let zůstávají stejné, aby nadále byla vnímána jako někdo, kdo hájí zájmy veřejnosti?

Ale mně na tomto všem nesmírně záleží. Vždycky jsem svou práci v ČT vnímala jako službu veřejnosti. Věřím, že mám v sobě velmi silný pocit odpovědnosti. Proto jsem i respektovala rozhodnutí vedení zrušit 168 hodin a už jsem přemýšlela o nových, podobných projektech opět na obrazovce ČT. Přitom jsem poděkovala divákům za jejich věrnost a podporu, řekla jsem, že je mi konce pořadu líto. Ale ve chvíli, kdy se začala vršit podpásová kritika směrem k nám, rozhodla jsem se bránit.

Petr Mrzena ve zmiňovaném rozhovoru pro Aktuálně.cz nejostřeji komentoval vaše veřejné vyjadřování ke kauze Marka Wollnera. Podobně jako generální ředitel Souček. Mrzena označil přístup vás i Wollnera za nechutný. Udělala byste dnes něco jinak, uznáváte nějakou chybu?

Mně je Marka líto. Je to smutná věc, ale já udělala jediné. Vznesla jsem interní dotaz ohledně jeho chování v redakci. Považuji za velkou chybu, že se zpráva o interním vyšetřování jeho chování dostala ven. To se nemělo stát. Následně jsem už jenom reagovala na výroky, které zazněly k mé osobě.

Veřejnost také hodně debatuje o reportáži, která se týkala výroku starosty Pavla Novotného k vážně nemocné Anně Slováčkové. Novotný i někteří další vám vyčítali, že neměl prostor se v reportáži vyjádřit.

Postupovali jsme standardně jako v jiných podobných případech. Uvedli jsme jeho výrok, který napsal na sociální sítě, a k němu jsme potom natočili reakce jiných lidí. Nemělo smysl točit ještě jednou jeho výrok, jestliže ho už sdělil na sítích. Mluvili jsme o tom v redakci a shodli jsme se na postupu, který následoval.

Důvěřujete nadále České televizi a věříte v její nezávislost na politicích?

Pokud se mě ptáte na důvěru k této instituci, musím vycházet z toho, jak se chovají její funkcionáři. A jestliže říkají na veřejnosti nepravdy, tak je to pro mě strašně špatný signál. Zrovna ve veřejnoprávním médiu nemají mít lži absolutně žádný prostor. V novinářském kodexu máme, že dokonce musíme hájit pravdu. A já tuto pravdu hájím.

Takže vaše důvěra v Českou televizi zeslábla?

Mnoho let jsem dělala pořad, který se často politikům různých stran nelíbil a nezřídka na něj kriticky reagovali. Přestože jsme postupovali zcela profesionálně podle novinářských zásad. V minulosti byl ale vždycky v ČT management, který se našeho pořadu zastal a my ho mohli dělat dál. To, co zažívám nyní, jsem dřív nepoznala. Ať jde o veřejnou kritiku nadřízených, nebo dokonce o samotné zrušení pořadu. Je proto logické, že se obávám toho, aby z ČT nezmizela kritická žurnalistika.

