Nejsem stalinista, Cyril Svoboda to totálně přepálil, ohrazuje se ministr Hladík

Místopředseda KDU-ČSL a ministr životního prostředí Petr Hladík trvá na tom, že by měl expředseda Cyril Svoboda ze strany odejít. Zároveň se v rozhovoru pro Aktuálně.cz ohrazuje proti tomu, že ho Svoboda označil za stalinistu. "Totálně to přepálil. Je nepřijatelné, jestliže mě fakticky srovnal s někým, kdo nechal zabít miliony lidí," říká ministr.

Neříkáte si s odstupem několika dní, že třeba nebyl dobrý nápad oznámit v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, že se chystáte navrhnout vyloučení expředsedy Cyrila Svobody ze strany?

Dostal jsem od moderátora přímý dotaz na Cyrila Svobodu a pravdivě jsem odpověděl, co si myslím. Tedy že jeho směřování a názory dlouhodobě neodpovídají směřování naší strany. To je asi nezpochybnitelné, že takto se chová. Je to můj dlouhodobý názor na něj, členové předsednictva vám potvrdí, že ho mám několik let.

Ale nelitujete, že jste veřejně oznámil snahu dostat ho ze strany? Nepomohl jste mu tím, protože mnozí lidé už možná ani nevěděli, že je stále lidovcem a nebrali ho až tak vážně?

Já vám rozumím, možná jsem to dopředu neměl oznamovat. Nejsem vůbec šťastný z toho, že se věc řeší takto veřejně přes média. Ale na druhou stranu není možné, abych mlčel. Zejména když jsem dostal jasnou otázku, ve které byl Cyril Svoboda přímo spojovaný s naší stranou. On chodí do médií a v závorce za jménem má napsáno KDU-ČSL.

Co říkáte jeho tvrzení, že "Hladík je stalinista z KDU-ČSL"? A že strana používá stalinské metody, když ho chce vyloučit, aniž by mu dopřála slova?

To Cyril Svoboda totálně přepálil. Takový výraz neměl vůbec použít. Je nepřijatelné, jestliže mě fakticky srovnal s někým, kdo nechal zabít miliony lidí. Mě, jehož rodina z obou stran byla perzekvovaná za komunistů.

Svoboda tvrdí, že psal vedení strany dopisy a navrhoval, co by jí mohlo pomoci, ale prý nedostal ani odpověď.

Osobně nevím, že by nějaké dopisy psal. Ale máme uvnitř strany celou řadu platforem, odborné komise a spoustu dalších míst, kde mají členové možnost předkládat návrhy a debatovat. On ale za posledních čtrnáct let neudělal pro KDU-ČSL vůbec nic. Nijak nebyl aktivní. Jenom chodil do médií, kritizoval nás a poškozoval.

Navíc v letech 2020 a 2021 ho vedení strany vyzvalo, ať už takové věci nedělá, ať neobhajuje Andreje Babiše (Svoboda byl jeho poradcem, Babiš ho později navzdory nesouhlasu lidovců nominoval do orgánu kontrolujícího zpravodajské služby, pozn. red.). Vůbec výzvu nevyslyšel. Naopak například nedávno měl jít do televize a stát proti našemu prvnímu místopředsedovi Honzovi Bartoškovi.

Večeřel s Putinem, radil Babišovi Cyril Svoboda je členem KDU-ČSL od poloviny 90. let. V letech 2001 až 2003 a 2009 až 2010 byl předsedou. Po jeho druhém těsném zvolení se strana rozpadla a skupina vedená Miroslavem Kalouskem založila TOP 09. Lidovci se pak v roce 2010 poprvé v historii nedostali do sněmovny , Svoboda rezignoval.

, Svoboda rezignoval. V té době čelil výzvám k odchodu ze strany také kvůli tomu, že se soudil s Charitou nebo že coby zaměstnanec ministerstva zahraničí vedl soukromou Diplomatickou akademii.

nebo že coby zaměstnanec ministerstva zahraničí vedl soukromou Diplomatickou akademii. V roce 2015, tedy už po ruské okupaci části Ukrajiny, se Svoboda zúčastnil slavnostní večeře k desátému výročí ruské propagandistické televize Russia Today. Seděl u jednoho stolu s Vladimirem Putinem nebo poradcem tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Michaelem Flynnem, kterého FBI vyslýchala při vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby.

nebo poradcem tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Michaelem Flynnem, kterého FBI vyslýchala při vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby. V roce 2018 se stal poradcem tehdejšího premiéra Andreje Babiše , vedení lidovců ho kvůli tomu opět vyzývalo k odchodu. Kritizovalo i jeho vystupování v médiích.

, vedení lidovců ho kvůli tomu opět vyzývalo k odchodu. Kritizovalo i jeho vystupování v médiích. Nyní Svoboda čelí kritice za rozhovor pro web Voice of Europe, který podle zjištění BIS provozovali proruští podnikatelé s cílem ovlivnit nadcházející evropské volby. Místopředseda strany Hladík kvůli tomu žádá jeho vyloučení.

A šel?

Na poslední chvíli to Honza zrušil. Přece nikde na veřejnosti nejdou proti sobě do diskuse dva lidé ze stejné strany. Navíc Honza je jasně prozápadní, naše strana je prozápadní. V dění kolem Cyrila Svobody jde čistě o hodnoty, ne osobní spor. Lidé, kteří se dívají na Východ a nesouzní s tím, co máme ve stanovách, nemohou být našimi členy.

Svoboda by vám ale patrně řekl, že je také příznivec prozápadní politiky.

Ale po ovoci poznáte je. Není důležité, kdo co říká, ale kdo co dělá. Když o sobě tvrdí, že je zahraničněbezpečnostní expert, a přitom jede do Ruska po anexi ukrajinského Krymu Ruskem a sedí vedle Vladimira Putina, tak to je přece zvláštní.

Nezíská si tím naopak část členů? Slyšel jsem, že údajně dostává zprávy, ve kterých mu někteří vyjadřují podporu.

Nevím, jestli mu chodí. Mně ale chodí obrovská podpora od členů strany, kteří se shodují, že Cyril Svoboda měl být vyloučen už dávno. Neshodují se jen v tom, jestli je teď ta správná chvíle to udělat. Jsem přesvědčený, že mám podporu většiny členů. Samozřejmě že se najdou i lidé, kteří mají odlišný názor.

Vláda stojí na práci lidoveckých ministrů

Nemáte obavu, že tento spor dodá energii lidem, kteří v KDU-ČSL volají po tom, aby strana už nešla do dalších parlamentních voleb v koalici Spolu s ODS a TOP 09?

Koalice Spolu vznikla proto, abychom dostali Andreje Babiše pryč z vlády. A také proto, že jsme měli stejný názor na budoucnost České republiky, na prozápadní směřování, demokracii, nezávislost médií.

Ale od některých členů vaší strany slyším, že mají pocit, jako by v koalici dominovala ODS a lidovci se museli ve všem podřizovat.

My nejsme ti, kteří stojí někde bokem. Vláda stojí na hlasech lidovců, na práci lidoveckých ministrů. A jestli nechceme opakovat slovenský scénář, tak dál nerozdrobujme politické spektrum. Fotbalovou hantýrkou jsme nyní v poločase a v druhé půli musíme ukázat výsledky a s nimi přesvědčit občany, aby nás volili.

Nezvítězí na vašem sjezdu názor, aby KDU-ČSL už nešla do voleb v koalici Spolu?

Je to relevantní názor, musíme se o něm bavit, určitě to bude jedno z témat sjezdu. Za sebe ale říkám, že vždy budu dýchat pro lidovou stranu a nedopustím zmiňovaný slovenský scénář. To v žádném případě.

Někteří členové mi říkají: ODS s ANO a SPD odsouhlasilo zrušení superhrubé mzdy, ale náš předseda a ministr Marian Jurečka na to doplácí, protože v rozpočtu chybí desítky miliard korun, které on nemá například na sociální výdaje. A sklízí za to kritiku a odliv voličů.

Zrušení superhrubé mzdy nebylo správným krokem. Na druhé straně se Marian Jurečka snaží o důchodovou reformu, která je přesně v souladu s naší politikou. Protože jsme strana, která se dívá do budoucnosti, která se zajímá o rodiče, ale také mladou generaci. Pro ně děláme tuto reformu, aby v budoucnosti na důchody byly peníze.

Ale vezměte si, že pan Jurečka například řekne, že by bylo dobré snížit zdanění rodičů více dětí a ministr financí z ODS vzápětí naznačí, že k tomu prostě nedojde kvůli nedostatku peněz.

To, že rodiče se třemi a více dětmi mají daňové prázdniny, je v programovém prohlášení. Máme jiný pohled než Zbyněk Stanjura. My to budeme prosazovat, protože to je politika KDU-ČSL. A protože se k tomu vláda zavázala. Neplatit daně pro tři a více dětí je správný krok. Výchova každého dítěte stojí víc než milion korun. Je to přece investice do budoucnosti České republiky.

Nemohli byste více dělat vlastní politiku, kdybyste nebyli v koalici Spolu? Což neznamená, že byste nemohli s ODS a TOP 09 vládnout, ale prostě byste si o všem rozhodovali samostatně?

Ale znovu opakuji, že na lidoveckých ministrech vláda stojí. Bez lidovců není často možné nic odsouhlasit ve vládě ani ve sněmovně. My jsme těmi, kdo utvářejí budoucnost, nastolují témata.

Pokud preference vaší strany budou nadále nízké, nebude přibývat členů, kteří budou volat po zásadní změně? Včetně odchodu ze Spolu?

Nespekulujme, sjezd je suverén, ten rozhodne. Věřím, že delegáti se

rozhodnou odpovědně.

