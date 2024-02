Báli se, že by mě lidé volili, říká Okamura. Po tlaku ODS a TOP 09 z voleb odstoupil

Lidovec Hayato Okamura se měl původně ucházet o hlasy voličů na kandidátce Spolu do evropských voleb. Kandidoval z 25. místa. Jenže v úterý odstoupil. Podle informací Aktuálně.cz tak učinil po tlaku ODS a TOP 09. Koalice má totiž k dispozici interní průzkum, který ukázal, že voliči Okamuru budou kroužkovat tak, že by mohl být zvolen na úkor kandidátů z předních pozic.

Když se koalice Spolu rozhodla, že na svou kandidátku do červnových evropských voleb nedá expředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska s odůvodněním, že by mohl získat víc hlasů než lídři kandidátky, zdálo se, že bude jediným. Jenže nyní se objevilo další "problémové" jméno, ze kterého mají zástupci ODS a TOP 09 obavu - lidoveckého poslance Hayata Okamury.

Česko-japonský tlumočník je ve sněmovně od roku 2021, kde se potkává se svým bratrem Tomiem, který stojí v čele opoziční SPD. Tehdy mu ke zvolení pomohly preferenční hlasy. Původně kandidoval na 15. místě, lidé ho ale vykroužkovali na šesté.

A nyní hrozilo, že podobně skákat na kandidátce bude Okamura i v evropských volbách. Podle informací Aktuálně.cz to ukázal nedávný interní průzkum koalice Spolu. "K našemu překvapení v něm dopadl velmi dobře. Voliči by ho patrně do Evropského parlamentu zvolili," řekl důvěryhodný lidovecký zdroj, který si nepřál být jmenovaný. Že jde o tlak ODS a TOP 09, potvrdil v dopise spolustraníkům i sám Okamura.

"Vyhovuji naléhavému požadavku ODS a TOP 09. Dělám to proto, abych svým krokem podpořil soudržnost a sílu celé koalice. Tu stále vnímám jako reálnou alternativu pro naši zemi k populistické a extremistické politice ANO a SPD," stojí v jeho dopise, který má redakce k dispozici.

Okamura později Aktuálně.cz řekl, že nechtěl být "kamenem úrazu pro základní spolupráci koalice". Žádnou zášť prý necítí a postoj stran respektuje. "Dostal jsem vzkaz, že by moje kandidatura mohla být možnou překážkou pro spolupráci koalice. Neslyšel jsem to od nikoho z vedoucích politiků, ale zřejmě tam byla obava, že bych mohl dostat hodně preferenčních hlasů a třeba mohl ohrozit zvolení někoho z přednějších kandidátů koaličních stran," prohlásil.

Že stranám lidovec Okamura vadí, potvrdil také místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. "Pokud vím, něco jsme si kolem skokanů slíbili. A pan Okamura skokan je," řekl Válek. Podle něj není správné, když se na spodních pozicích objevují osobnosti, u nichž je velká pravděpodobnost, že budou skákat kandidátkou nahoru. Nicméně tvrdí, že TOP 09 se Okamurou nezabývala a jeho rozhodnutí ho překvapilo.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda řekl, že potenciální skokani mají být na prvních místech kandidátky. "To jsme si říkali od první chvíle v roce 2021, kdy vznikla koalice Spolu. A budeme si to říkat i v roce 2025 před parlamentními volbami. A je prostě pravda, že Hayato Okamura má potenciál přeskočit několik kandidátů," řekl Benda.

Podle něj mají být lidé jako Okamura na čelných místech kandidátky. "Samozřejmě chceme, aby na kandidátce byli populární kandidáti. Ale ať jsou na prvních místech," pronesl.

Už při tvoření kandidátky Spolu se předsedové ODS, TOP 09 a lidovců dohodli na prvních čtyřech jménech a slíbili si, že na dalších místech by neměl být nikdo, kdo by tuto čtveřici přeskočil. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra z ODS, dvojkou je jeho stranické kolegyně Veronika Vrecionová, trojkou lidovec Tomáš Zdechovský a na čtvrtém Luděk Niedermayer z TOP 09.