Vězni si dají pervitin a pět hodin masturbují. Bývalý dealer o drogách za mřížemi

Policisté minulý týden rozkryli skupinu, která pašovala drogy do příbramského vězení. Šestatřicetiletý Daniel Flasza zná oba tyto světy perfektně. Dříve se živil jako drogový dealer, za což si odseděl rok a půl. O svých zkušenostech loni vydal knihu. Nepřekvapuje mě to, drogy jsou v některých vězeních běžné, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Celkem deset lidí zadrželi policisté minulý týden při zásahu proti síti pašeráků drog do příbramské věznice. Šlo o tři vězně a sedm podezřelých z Prahy, Břeclavi a Karviné. Podobných prohřešků přitom Vězeňská služba každý rok odhalí desítky.

"Liší se to basa od basy. Ale jsou i věznice, kde se normálně fetuje," míní Daniel Flasza. Muž, který nejdříve drogy sám deset let prodával, za což si poté odseděl rok a půl ve vězení. Nyní se označuje za napraveného a chce šířit osvětu, mimo jiné i pomocí knihy Muklové a Šlajsny. "Drogy ve vězení jsou vážná věc, mělo by se s tím něco dělat," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Překvapila vás zpráva o tom, že se do vězení v Příbrami pašovaly drogy?

Takhle: jako člověk, co byl ve výkonu trestu, vím, že je to úplně běžná věc. V base se dá sehnat téměř jakákoli droga. Ale liší se to basa od basy. Příbram je nicméně známé město pervitinu. Hodně tam koluje mezi mladýma a dostává se i do vězení. Je to vážné. Bylo by dobré, kdyby se s tím něco udělalo.

V některých věznicích je přísnější režim a hlídá se to. Jsou vězení, kde existují bezdrogové zóny, kam většinou posílají dealery nebo narkomany. Tam jsem byl třeba já, ve věznici Nové Sedlo. Drogy se tam nedostaly skoro nikdy. Jen výjimečně se někdo snažil propašovat marihuanu, ale to ty lidi pozatýkali ještě předtím, než se to k nim dostalo.

A co na Pankráci a v Ruzyni, kde jste také strávil část trestu?

Na Pankráci mi nabízeli všechno možné. Na Ruzyni to bylo těžší. Ale vzhledem k tomu, že se přes den dalo komunikovat s lidmi přes zeď, se tam ty drogy občas dostaly.

Překvapilo mě označení bezdrogová zóna. Člověk by čekal, že celé vězení bude bezdrogové.

Znamená to, že je tam přísnější režim, chodí se na pravidelné testy na drogy. Mě v Novém Sedle poslali na test skoro každý druhý týden.

Jak se drogy do vězení většinou dostanou?

Kde není tak přísný režim, tak to může souviset s korupcí. Prodává jim to zkorumpovaný bachař nebo vychovatel. Pak to tam samozřejmě dostávají návštěvy a posílá se to balíčky. Každý vězeň má právo na balíčky o váze pěti kilo na půl roku, většinou si nechávají posílat nějaké základní životní potřeby. Tabák, káva, to jsou nejhodnotnější komodity.

A občas se tam skryjí i drogy. Bachaři to sice důkladně projíždí, ale vymýšlí se všelijaké "schovky". Muklové jsou v tomhle dost šikovní. Taky se to občas pašuje v lidských otvorech. Pak se koňuje (způsob posílání věcí pomocí systému lanovek mezi celami přes okna, pozn. red.). Když je někde výhled ven, tak se to dá poslat pomocí pytlíčku na provázku.

Daniel Flasza (36) Bývalý drogový dealer, dnes spisovatel a šéf nakladatelství Okraj.

V roce 2024 vydal knihu Muklové a Šlajsny, kterou sepsal ve vězení. Ta vyhrála cenu za nejkrásnější českou knihu roku, vystavená byla i v Národním muzeu.

Od mládí bral drogy, které později začal i prodávat. "Pokud jste si mezi léty 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska," říká o sobě.

Za nepovolenou distribuci a výrobu omamných látek si měl odsedět tři roky, nakonec strávil ve vězení rok a půl.

Na svobodě je zhruba dva a půl roku. V současnosti pracuje na další knize, tentokrát píše o prostituci. Foto: Archiv Daniela Flaszy

Jaké schovky se většinou volí?

Dává se to většinou do věcí, které smrdí, takže přebijí zápach té drogy. Deodorant, prášek na praní, kafe. Různé uzavíratelné věci. Většinu věcí sice při kontrole otvírají, ale je to případ věznice od věznice.

Narazil jsem i na případy, kdy se drogy přehazovaly přes zeď nebo spouštěly dronem.

To se děje normálně. I ty drony. Samozřejmě každý, kdo to dělá, si dost zahrává, jsou za to vysoké tresty.

Používají lidé ve vězeních drogy i jako platidlo?

Určitě. Mají velkou hodnotu. Taky to někdo může objednat z donucení pod nějakou pohrůžkou násilí. To se taky stává.

Jak si vězeň drogu do vězení objedná?

Komunikace musí být dost šifrovaná. Jako vězeň máte právo na telefonáty nejbližším osobám. Ale dá se to udělat tak, že zavoláte třeba družce a ta vás přepojí na někoho dalšího. Ty telefonáty jsou odposlouchávané, ale určitě to nestíhají poslouchat všechno. Přes dopis se to dá objednat taky v nějakých šifrách. Případně i přes tu zeď, že se prostě zahuláká: "Dones mi perník!"

Dokonce až takto napřímo?

Taky jsem to zažil. Oni si můžou dělat i srandu, ale nemusí, to člověk neví.

Kolik procent případů byste řekl, že se odhalí?

Je to individuální. Každá věznice má svůj vlastní vězeňský řád. Když je tvrdý režim a vládne tam vězeňská služba a bachaři, tak se devadesát procent odchytí. Když máte věznici, kde vládnou spíš muklové, tak se tam normálně fetuje.

I takové věznice podle vás v Česku jsou?

Jsou. A nejen podle mě. Je to vážná věc a mělo by se s tím něco dělat. Někde se do vězení dokonce dostanou i mobilní telefony. A i to je problém, třeba i proto, že si přes to objednávají další drogy.

Po pervitinu cvičí i souloží

Jaké jsou ve vězení nejčastější druhy drog?

Určitě pervitin a marihuana, nabízeli mi i kokain a speed. Občas se objeví i někdo s houbičkami a takovými věcmi. To fakt nechápu, jak si to může někdo ve vězení dát…

Kde je pak muklové přechovávají?

Opět pomocí schovek. Třeba se vydlabe do zdi díra, která se zalepí plakátem. Lze to schovat do nenápadných věcí ve skříňce, může se vydlabat kniha. Nebo k někomu jinému do cely, na oddílech jsou většinou otevřené. Tím pádem jste úplně z obliga.

Jak si pak vězni drogu podají?

Ve vyšším stupni zabezpečení, kde jsem byl já, chodí bachaři jednou za hodinu. Ale na těch středních stupních chodí třeba jednou za dvě, za tři hodiny. Takže mají dost času si tu drogu nenápadně aplikovat.

Když si drogu dají, co pak dělají?

Muklové se často zavírají v kabince a masturbují, klidně i pět hodin. To se tak dělá, na pervitinu. Případně na tom cvičí. Homosexuálové spolu souloží. Já jsem si ale nikdy nedokázal představit, co bych asi tak dělal, kdybych si vzal v base pervitin. Člověk na silném chemickém stimulantu má potřebu pořád něco dělat a ten dojezd je pak úplně šílený. Kór v base.

Drogy jste si tedy ve vězení nikdy nedával?

Ne. Ale měl jsem alkohol. Pálil se z anticovidu, z dezinfekce. Ti nejotrlejší muklové pijí dezinfekci i čistou. Což musí být strašný záhul na orgány. Dal jsem si i kvak, což je zkvašený chleba nebo jablka. Je to starý nápoj, který se v base vyrábí.

Dával jsem si ale velký pozor na drogy, uvědomoval jsem si, co za to hrozí. Chtěl jsem co nejdříve jít domů. Drogy do vězení prostě nepřinesou nic dobrého. Muklové z nich mají abstinenční příznaky, bojují o ně, pak přichází extrémní masturbace a násilí. A to je špatně.

Autor fotografie: Policie ČR Drogy a vězení Podle statistické ročenky Vězeňské služby ČR bylo v roce 2023 ve vězení 13 052 drogově závislých, to je většina z celkového počtu bezmála 20 tisíc.

Zároveň přibývá lidí, kteří sedí ve vězení kvůli výrobě, šíření nebo distribuci drog či opilství - roku 2023 jich bylo přesně 3782.

Pokusů propašovat drogy do vězení je tak podle Vězeňské služby čím dál více. Například za rok 2021 jich odhalila 130.

Návykové látky do vězení pašují organizované gangy, ale i rodiny odsouzených. V minulosti se také objevily případy, kdy se na distribuci podíleli i dozorci či vychovatelé.

Při některých z těchto případů se podařilo policistům rozkrýt organizované skupiny, které drogy do vězení pašovaly. V červenci 2024 policisté odhalili tři organizované skupiny, které pašovaly drogy do věznice v Rýnovicích. Obvinili celkem 18 osob včetně osmi vězňů. Například v roce 2022 kriminalisté z Kladna obvinili pět vězňů a pět žen kvůli zasílání drog do věznice Vinařice. Pervitin a marihuanu ukrývali do lemu kalhot nebo deodorantu. V roce 2020 obvinili policisté 15 lidí, z toho sedm vězňů, z pašování drog do věznice Valdice. V době covidové epidemie řešili v rýnovické věznici také neobvyklý případ, kdy vězni uspořádali za účelem pašování drog ping pongový turnaj. Sáčky s nedovolenými látkami pašovali v rukojetích pálek.



