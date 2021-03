Vězeň si nechal do Valdic poslat pervitin a heroin, drogy byly v psacích potřebách

Odsouzený muž ve věznici Valdice na Jičínsku si nechal od své přítelkyně poslat do vězení pervitin a heroin. Drogy byly ukryté v psacích potřebách. Poštovní zásilku s drogami vězeňská služba zajistila dřív, než se k vězni dostala.

Policie třiačtyřicetiletého vězně obvinila jednak z pokusu o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z účastenství jako návodce a také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

"Toho se měl dopustit v přesně nezjištěné době v listopadu loňského roku. Při svém opakovaném pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody domluvil zaslání poštovní zásilky do prostoru věznice. Ta mimo jiné v sadě fixů obsahovala plastové sáčky obsahující 83 miligramů pervitinu a nejméně 67 miligramů heroinu," uvedl mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.

Drogy pod smyšleným jménem podle jeho pokynů do balení ukryla a jako doporučenou zásilku do věznice odeslala jeho třiatřicetiletá přítelkyně. "Byla obviněna ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve stadiu pokusu," uvedl Brendl. Oběma hrozí v případě prokázání viny až pět let odnětí svobody.

Jičínští kriminalisté nyní evidují několik podobných případů, ročně jde zhruba o více než deset odhalených poštovních zásilek adresovaných do valdické věznice, které obsahují důmyslně ukryté omamné a psychotropní látky, různé druhy léků a anabolika. "Ve většině případů se kriminalistům daří vypátrat a předat příslušným soudům nejenom samotné odesílatele poštovních zásilek, ale také i samotné vězně, kteří vše vymýšlejí a organizují," dodal Brendl.

Věznice Valdice patří k nejtěžším českým káznicím, trest si v ní odpykává asi 1100 vězňů.