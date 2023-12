Rodičovská se zvýší na 350 tisíc korun u dětí, které se od ledna narodí

Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna, budou pobírat vyšší rodičovskou. Místo nynějších celkem 300 tisíc korun budou moci čerpat o 50 tisíc korun víc. U vícerčat se pak částka v příštím roce zvedne o 75 tisíc korun na celkových 525 tisíc korun. Vyplácení dávky se zkrátí z maximálně čtyř let na nejvýše tři roky. Upravuje to novela, která začne platit na Nový rok.

Za pobyt dítěte do tří let v dětské skupině, na jehož místo přispívá stát, mohou rodiče od ledna platit více než letos. Vláda kvůli růstu nákladů na provoz rozhodla o navýšení stropu u měsíční úhrady ze 4720 na 5060 korun.

Měsíčně úřady práce vyplácejí kolem 270 tisíc rodičovských. Čím vyšší měsíční příspěvek lidé pobírají, tím rychleji celý obnos vyberou. V průměru si nechávají vyplácet 9400 korun na měsíc.

Výdaje na dávku loni činily 33,1 miliardy korun, letos za deset měsíců to bylo 26,2 miliardy korun. Navýšení rodičovské by příští rok podle podkladů k zákonu mělo zvednout sumu z rozpočtu asi o 400 milionů korun. O rok později to bude o 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně o čtyři miliardy korun a v dalších letech pak o 5,5 miliardy korun.

O zvýšení dávky měly jednotlivé koaliční strany i obě opoziční hnutí různé představy. Opozice i část koaličních partnerů navrhovala výrazně vyšší přidání, a to i těm rodinám, které rodičovskou už teď mají. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) představuje schválená podoba maximum možného s ohledem na stav rozpočtu. Národní ekonomická rada vlády (NERV) kvůli rychlému zadlužování státu radila rodičovskou zkrátit o rok a podle toho i snížit.

Podle dřívější studie pětice výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR minulé zvýšení rodičovské v roce 2020 o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun nevedlo ke zvýšení měsíční částky, ale k prodlužování čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Ženy si také zkrátily úvazky. Pro společnost to znamenalo další náklady, uvedli autoři. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, chybějí pracovní síly.

Usnadnit návrat do práce mohou matkám či otcům dětské skupiny. Stát zařízením přispívá na místo, které obsadí aspoň na tři hodiny denně dítě rodičů, kteří pracují, studují, podnikají či si zaměstnání hledají. U dětí do tří let vláda pak stanovuje nejvyšší možnou cenu, kterou mohou rodiny ke státnímu příspěvku hradit. Kabinet částku určí vždy na daný rok od ledna, pokud se od poslední úpravy do konce září zdražilo nejméně o pět procent. Od loňského října do konce letošního září spotřebitelské ceny podle statistického úřadu rostly o 7,2 procenta. O tolik se podle vládního nařízení zvedá i maximální možná úhrada. Od ledna tak bude činit 5059,84 korun měsíčně. Podle evidence ministerstva práce funguje v Česku asi 1650 skupin s celkem 22 200 místy.

