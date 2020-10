Rodiče se neshodnou s učiteli, jak teď učit děti. Ptejte se šéfky Učitelské platformy

před 21 minutami

Ptá se: Martina

Dobrý den, paní Mazancová, chci se prosím zeptat. Na jaře nám chodily dlouhé týdenní seznamy, co má kde na jaké straně dítě vypracovat a prokousávali jsme se tím s manželem spolu s dítětem při naší vlastní práci. Teď má dítě pokryto onlinem cca 4 hodiny (předměty) denně a my jsme naprosto spokojení. Takže to teď nevyhovuje spíše učitelům, že se to nedá, a hledá se nějaký kompromis mezi tím?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, jsem moc ráda, že jste spokojení. Není to o počtu hodin online, je to o nastavení systému v rámci třídy nebo předmětu, což se zdá, že se u vás podařilo. Je skvělé, že škola vašeho dítěte se poučila z jara a dovedla na distanční výuce zamakat.