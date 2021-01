Restaurace zvala demonstranty na lososa i vepřové koleno, otevřeno má přes zákaz dál

Pražská restaurace Šeberák hlásí otevřeno. A to i přesto, že v Česku už třetím týdnem platí nejpřísnější koronavirová omezení. To ale její majitel Jakub Olbert odmítá a lidi dál zve do svého podniku - naposledy rozdával letáky na nedělní demonstraci proti vládním opatřením. "Přijde mi to v pořádku, mít otevřeno, protože si myslím, že celý systém řešení pandemie nikam nevede," uvedl Olbert.

Lidé na nedělní demonstraci proti vládním opatřením dostávali letáky s nadpisem "Menu zavřené restaurace". Ta ovšem podle slov majitele uzavřená není - jídla z menu si mohli hosté sníst bez restrikcí uvnitř. "Včera po demonstraci tu byl nával, ale spousta lidí to vzala jen jako poutní místo a dala si pouze něco venku," řekl Aktuálně.cz Olbert. Dodal, že otevřeno má restaurace pořád. Že by mohly otevřené restaurace přispět k přeplnění českých nemocnic covidovými pacienty, Olbert odmítá. "Tabulka ministerstva zdravotnictví, která vyšla těsně před Vánocemi, říká, že se v restauracích nakazilo méně lidí než u hasičů a policie, proto si myslím, že restaurace ohniskem nákazy určitě nejsou," míní. Související Deprese, nespavost, ale i naděje. Toto jsou příběhy zdravotníků z první linie Přehled Podle něj to však není tak, že by při provozu během zákazu restaurace nedodržovala žádná opatření proti šíření koronaviru. "Dezinfekci máme na stolech i na záchodech a obsluha si roušku vezme, když si to hosté přejí," říká. "Kdyby nahoře byl někdo, kdo by mluvil srozumitelně a neztrácel důvěru, pak ano, pak bych nařízení následoval. Já jsem celý březen splňoval veškerá nařízení, která byla, a ještě jsme i charitativně pomáhali spoustě lidem v okolí. To, co se teď rozjelo v zimě, je ale devastace malých a středních podniků, a poměrně cílená," uvedl pro Aktuálně.cz Olbert. I přesto ale přiznává, že se pokut a sankcí spojených s porušováním nařízení obává. S dotazem, zda se policie případem otevřené restaurace zabývá, se redakce Aktuálně.cz obrátila na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. "Ke konkrétní provozovně se Vám ze zákona vyjádřit nemohu," napsal mluvčí Jan Daněk. "Nicméně mohu sdělit, že když policisté zjistí nebo je jim oznámeno porušení vládních nařízení, tak věc vždy prověří. Na místě pak mohou věc řešit domluvou, pokutou nebo oznámením. V těchto případech se jedná nejčastěji o oznámení správnímu orgánu, který je pak kompetentní věc řešit," doplnil. Jakub Olbert je aktivním organizátorem v hnutí Chcípl pes. S jeho peticí Otevřeme Česko v minulých dnech objížděl republiku a sbíral podpisy. Na podpisová místa vozil také rakev, která představovala smrt drobných živnostníků. Lidé do ní mohli bít "poslední hřebíky".