Elity republikánů v Česku slaví. Na pivo bychom ale s Trumpem nešli, připouští

Jako těsné vyhnutí se kulce hodnotí republikáni žijící v Česku výsledek amerických prezidentských voleb, ve kterých jejich kandidát Donald Trump porazil demokratku Kamalu Harrisovou. Trump podle nich nabídne lepší řešení inflace i mezinárodních otázek. A proto jsou ochotní i přehlédnout jeho horší stránky. "Nikdo si nemyslí, že je to anděl. Ale má své kvality," míní.

Když se v listopadu 1989 v Československu hroutil komunistický režim, Robert Kiene působil jako vicekonzul na ambasádě Spojených států v Praze. Nyní slaví další velký politický milník. V amerických prezidentských volbách zvítězil jeho favorit Donald Trump, který porazil demokratickou kandidátku a současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

"Cítím úlevu. Bylo to velmi těsně, daleko víc, než jsem chtěl. Ale vyhnuli jsme se kulce," říká Kiene, který se po letech práce v diplomacii v roce 2012 vrátil do Prahy, kde žije dodnes. Ačkoli ještě v roce 2008 volil demokrata Baracka Obamu, v posledních letech je jasným republikánem.

Spolupracuje s organizací Republicans Overseas, která sdružuje příznivce strany žijící v zahraničí. V Česku třeba ve volbách pomáhala Američanům správně odvolit.

Členy ale nejsou jen lidé ze Spojených států. "Radost je neskutečná. Nebylo vůbec jisté, že vyhrajeme," říká místopředseda české buňky Marek Koten, šestadvacetiletý ekonom, který začal se stranou spolupracovat během studií v Americe.

Uznává, že když Trump před volbami v roce 2016 do politiky vstupoval, díval se na něj s "pozdviženým obočím". "Bral jsem to tak, že floridský senátor Marco Rubio by byl nejlepší volba. Pak se ukázalo, že Donald Trump má z kandidátů nejlepší předpoklady prosadit své myšlenky," říká.

Od té doby o něm už nepochyboval. Podle něj i dalších republikánů Trump a jeho budoucí viceprezident J. D. Vance nabídli oproti Kamale Harrisové lepší program na řešení zhoršené ekonomické situace - třeba snížení daní.

"Cením si jeho starosti o pracující a střední třídu Američanů, o které se Bidenova administrativa příliš nestarala. A také nabídky řešení masivní imigrace, která má dopad na zaměstnanost, cenu bydlení i přehlcení školství a zdravotnictví. Kamala Harrisová by pokračovala v ekonomickém ničení Ameriky," dodává Kiene.

"Když srovnáte míru inflace za Trumpova prvního období a nyní za Bidenovy vlády, tak rozdíl je velký," přidává se Roger Johnson, místopředseda evropské organizace Republicans Overseas, který žije v Brně. "Za Trumpa také nebyly žádné války. A teď se něco děje na každém rohu. Nedělali jsme dost pro to, abychom to zastavili," míní muž, který dříve sloužil jako voják v Německu, mimo jiné v době pádu Berlínské zdi.

Aktuálně.cz jej zastihlo v USA, kam dorazil nikoli kvůli volbám, ale aby na blížící se den veteránů vystoupil na akci, kam jej pozval jeho velitel z mise v Iráku. Johnson zastává názor, že kdyby byl u moci Trump, ruský prezident Vladimir Putin by se v roce 2022 neodvážil napadnout Ukrajinu.

Trumpův viceprezident Vance se přitom netají svým odmítavým postojem k pomoci Ukrajině a rezervovaně se v tomto vyjadřoval i Trump. I proto oponenti budoucího prezidenta varovali, že jeho zvolení může Rusku ve válce pomoci.

"Určitě to nebude tak, že s prvním dnem ve funkci stáhnou veškerou vojenskou a finanční pomoc Ukrajině. Protože zde se Trumpovo minus stává velkým plusem. Pokud mu lidé vyčítají to, že je egoista a narcista, tak si nemyslím, že bude chtít ukončit svůj mandát s tím, že prohrál válku s Vladimirem Putinem a nechal Ukrajinu napospas rozpínavému Rusku," míní Koten.

Trump také v minulosti varoval, že nepřijde na pomoc spojencům NATO, kteří neplní závazek odevzdávání dvou procent HDP na obranu. Ani zde to ale podle republikánů nemyslel Trump vážně. "Je velmi nepravděpodobné, že by Trump chtěl rozpustit NATO, přestat jej financovat nebo zrušit článek pět. Bude ale chtít diskutovat o tom, jaký je úkol aliance a jak ji financovat," říká Kiene.

Všichni tři přitom uznávají, že Trump může působit problematicky. V minulosti se opakovaně nevybíravě vyjadřoval o ženách, čelí i mnoha obviněním ze sexuálního zneužívání.

Newyorský soud jej navíc shledal vinným z falšování finančních záznamů o platbách za mlčenlivost pornoherečce Stephanii Cliffordové. A jeho zpochybnění minulých voleb, ve kterých jej porazil demokrat Joe Biden, vedly k bezprecedentnímu útoku Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021.

"Trump by nikdy nebyl můj nejlepší kamarád. Nehrál bych s ním poker ani bych s ním nešel na pivo. Ale když se podívám na to, jak čtyři roky vedl zemi, tak se s tím velmi rád smířím," říká na to Roger Johnson.

"Na mé straně politického spektra nikdo neřekne, že Trump je anděl. Ale má kvality, které se mi líbí. Mainstreamová média se snaží Trumpa démonizovat. Musíte ale jít hlouběji, abyste pochopili, co přesně vedlo k Trumpovu zvolení," dodává Kiene.

