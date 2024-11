Trump je diktátorský imbecil. Bude nám tady za něj hůř, říkají Američané v Česku

Příznivci americké Demokratické strany žijící v Praze se v noci sešli v kavárně Globe, aby zde podpořili kandidátku Kamalu Harrisovou. Na rozdíl od republikána Donalda Trumpa je ochránkyní demokracie, říkali v době, kdy se začínalo sčítat. Podle nich se bude za Trumpa žít Američanům v Česku hůř. A to kvůli pochybnostem o podpoře Ukrajiny i případném dalším omezování služeb na ambasádách.

Blíží se půlnoc a většinu hospod v centru Prahy už opustili poslední hosté. V jednom podniku se přesto svítí a svítit bude až do středečního rána. Kavárnu Globe na Novém Městě zcela zaplnili čeští Američané, aby zde s napětím sledovali sčítání hlasů v prezidentském klání.

V nevelkém prostoru vládne pravá volební atmosféra. Davem hostů křižuje muž s velkým cylindrem v barvách americké vlajky, na plátně moderátor televize CNN vyhlašuje, že první státy už zcela zastavily hlasování. "Prodali jsme asi 70 lístků, zájem byl ale daleko větší," říká hlavní organizátorka setkání Julia Bryanová, drobná žena v brýlích původem ze Severní Karolíny.

Ač se prostorem nese smích a cinkání misek s nachos i sklenic s pivem, vínem i koktejly, je znát, že nervozita stoupá. A je jasné, komu lidé v kavárně drží palce.

"Bude to těsný souboj. Ale samozřejmě doufáme, že zvítězí Kamala Harrisová," říká Bryanová, místopředsedkyně spolku Democrats Abroad (Demokraté v zahraničí), který akci uspořádal. Aktuálně.cz oslovilo také organizaci Republicans Overseas (Republikáni v zámoří), její zástupci ale uvedli, že podobné hromadné setkání neplánují.

Bryanová dodává, že podle jejích zkušeností většina Američanů žijících v Praze upřednostnila právě kandidátku demokratů Harrisovou před republikánem Donaldem Trumpem.

"Kamala Harrisová věří v demokracii. V posledních týdnech hovořila o tom, co udělá pro lidi. Donald Trump ale mluvil jen o tom, které lidi potrestá. Nevěří, že Amerika je skvělé místo. Myslí si, že se Amerika rozpadá. Ta Amerika, které jsme součástí a kde žijí naše rodiny a naši přátelé," říká Bryanová.

Návštěvníci se shodnou nejen v názoru na Harrisovou, ale i na Trumpa. "Trump je diktátorský imbecil, který nemá vychování a neměl by být zvolen do jakékoli funkce," říká žena, která se představuje jako Jeanette. V Praze žije skoro rok, původem je z Colorada.

Volby sledují i jedni z nejmladších účastníků setkání, studenti Nicholas Bollman a Luna Castillová. "Cítím, že Trumpa zajímá spíš to, aby si vytvořil kult osobnosti, než politika. Budu daleko klidnější, když budu vědět, že vyhrála Kamala. A myslím, že si to myslí i většina lidí v Česku i ve světě," říká Castillová, která v říjnu nastoupila na genderová studia. "U mě pro Kamalu rozhodly otázky interrupcí, imigrace a životního prostředí," dodává Bollman.

Američany žijící v Česku také samozřejmě zajímá, jak volby ovlivní jejich život v zahraničí. Mnozí se obávají, že případné zvolení Trumpa by na to mělo velký dopad.

"Je velmi důležité, aby Američané mohli volit. A Trump je někdo, kdo byl velmi kritický k právům Američanů volit ze zahraničí. Ví totiž, že hodně Američanů v zahraničí volí Demokratickou stranu," zmiňuje Michael Smith, který v Praze žije 21 let a působí jako vědec v Sociologickém ústavu Akademie věd.

"V minulosti bylo velmi snadné si cokoli vyřídit na ambasádě. Ale za Trumpova období se hodně služeb zrušilo, zažádat o jakoukoli pomoc bylo velmi složité," dodává s obavou, že tato situace bude trvat dále.

Připomíná také, že Kamala Harrisová přislíbila trvající podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Na rozdíl od Trumpa. "Bude podporovat Rusko, to bude znamenat pád Ukrajiny, Moldavska i dalších zemí," neskrývá pesimismus Jeanette.

To Michael Smith si nemyslí, že by po zvolení Trumpa nastala "apokalypsa", jak podle něj někteří lidé předvídají. "Každé volby se zdá, že je demokracie v ohrožení. To je pravda i tentokrát. Ale myslím, že Trumpovo druhé období by nebylo jiné než jeho první. Má spoustu poradců a institucí, které ho budou chtít omezit. Nicméně i jeho první období velmi poškodilo náš soudní systém či mezinárodní spojenectví," říká sociolog, zatímco se mapa na obrazovce pomalu barví do republikánské červené.

