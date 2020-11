Reprodukční číslo R opět kleslo, má hodnotu 0,85. Stále to nestačí, upozorňuje ÚZIS

Aktuální hodnota reprodukčního čísla, které uvádí, kolik jeden nakažený infikuje dalších lidí, podle Ústavu zdravotních a informačních statistik klesla zhruba na 0,85. Ředitel ústavu Ladislav Dušek však ve zprávě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, upozorňuje, že tato hodnota stále není pro rychlejší zpomalení epidemie dostatečná.

Reprodukční číslo kleslo pod jedna, což znamená, že epidemie v Česku nyní už nezrychluje, ale naopak zpomaluje. Ovšem automobilovou terminologií jde zatím jen o mírné sešlápnutí brzdového pedálu. "V řadě regionů se situace začala mírně lepšit. Celkově se situace obrací k lepšímu, brždění na populační úrovni je ale stále pomalejší a odpovídá reprodukčnímu číslu 0,85. Navíc není patrný žádný eskalovaný rizikový trend v nemocnicích," hodnotil šéf zdravotních statistiků Dušek stav epidemie v interní zprávě, kterou má deník Aktuálně.cz k dispozici.

O tom, že epidemie v Česku dál nezrychluje, svědčí i čísla nově nakažených. Jejich počet v mezitýdenním srovnání mírně klesá, snižuje se i podíl pozitivních testů, které symbolizují, do jaké míry je šíření viru pod kontrolou.

V obou ukazatelích však Česko stále dosahuje vysokých hodnot. V úterý a ve středu přibylo kolem devíti tisíc nových případů, což znamená, že i v následujících dnech budou nemocnice přijímat velký počet pacientů s covidem-19. Z aktuálních statistik vyplývá, že hospitalizaci potřebuje zhruba šest procent nakažených, přičemž do nemocnice se obvykle dostanou deset dní od zjištění diagnózy.

Vysoký stále zůstává podíl pozitivních testů, a to 28 procent. Toto číslo rovněž klesá, před několika dny činil klouzavý týdenní průměr 32 procent. Obecně se přitom tvrdí, že toto číslo by nemělo přesahovat hodnotu pěti procent, tudíž i v tomto aspektu je Česko daleko od přijatelných hodnot.

Z těchto důvodů je fakt, že se reprodukční číslo dostává pod hodnotou 1, sice pozitivní zprávou, ale stále to nestačí. Přítomnost viru v české populaci je stále masivní a jeho šíření je nutné brzdit ještě mnohem více. I stávající - ač snižující se - čísla navíc znamenají, že v příštích dnech budou nemocnici stále čelit náporu pacientů, přestože by jejich počty mohly přece jenom o něco klesnout.

"Aktuální hodnota (reprodukčního čísla) je mírně nižší než 0,9, což ale stále není dostatečné pro rychlejší zpomalení epidemie. Je nutné posilovat dodržování přijatých opatření," uvedl proto Ústav zdravotních statistik a informací.

Statistici nyní počítají se čtyřmi variantami dalšího vývoje, přičemž Česko se nyní nachází mezi dvěma nejpozitivnějšími. Nejoptimističtější varianta počítá s tím, že by se podařilo reprodukční číslo stlačit na 0,73. V takovém případě by v posledním listopadovém týdnu přibývalo průměrně zhruba 2 800 nakažených denně. O něco méně pozitivní scénář s reprodukčním číslem 0,87 počítá v závěru měsíce s téměř sedmi tisíci nakaženými denně, což mimo jiné dokazuje, že i rozdíly v řádech desetin hrají u reprodukčního čísla velmi významnou roli.

Co se však zatím nedaří, je ochránit před nákazou seniory, kteří patří do nejohroženější skupiny obyvatel. Právě tito lidé nejčastěji potížím způsobeným nemocí covid-19 podlehnou. Zejména počty nakažených seniorů rovněž rozhodují o naplněnosti nemocnic. U lidí starších 65 let totiž vyžaduje hospitalizaci každý třetí.

Za posledních sedm dnů laboratoře odhalily 11 706 lidí starších 65 let s nákazou covid-19, přičemž téměř 6 tisíc z nich bylo starších 75 let. Do středy tak za listopad přibylo přes 19 tisíc nakažených seniorů starších 65 let, což je více než polovina toho, kolik se jich nakazilo za celý říjen.

Jako problematické se jeví domovy seniorů, kde hygienici odhalují ohniska nákazy. V těchto dnech začínají v podobných zařízení probíhat plošná testování pomocí antigenních testů, které mají koronavirus u infikovaných jedinců odhalit dříve, aby se co nejvíce snížilo riziko, že se nákaza rozšíří ve větším měřítku v celém domově.