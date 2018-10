Rekordní Přepychy: extrémní volební účast 95 procent i nejrychleji sečtené hlasy

V Přepychách na Pardubicku mají vždy extrémně vysokou volební účast, letos zde navíc nejrychleji sečetli hlasy.

Přepychy - Malá obec s necelou stovkou obyvatel Přepychy na Pardubicku se zapíše mezi rekordmany letošních voleb. Kromě toho, že zde měli neobvykle vysokou volební účast přes 95 procent, tak zde také nejdříve sečetli a hlavně jako první odevzdali výsledky hlasování. Ty se na stránkách statistického úřadu objevily přesně půl hodiny po uzavření volebních místností.

Volit přišlo v Přepychách 64 z 67 zapsaných voličů, tedy přesně 95,52 procenta. Běžná volební účast při komunálních volbách se v Česku přitom pohybuje okolo čtyřiceti procent.

"Měli jsme protikandidáta, který šel proti našemu sdružení a hodně lidí to zvedlo ze židle," přemítá starosta Jan Hájek, který v obci končí třetí volební období a rád by seděl v křesle starosty i další čtyři roky. Zda se mu to podaří, ale není ještě jisté a musí o tom rozhodnout zastupitelstvo. Pravda je, že v pořadí preferenčních hlasů Hájka přeskočili další tři lidé z jeho kandidátky "Za krásnější Přepychy".

Konkurentem byl bývalý zastupitel Martin Horyna, který kandidoval samostatně a hlas mu dalo 17 lidí. Ač tak pro něj hlasovala více než čtvrtina voličů, do zastupitelstva se nedostal. Doplatil na to, že na kandidátce byl sám.

Pravda je, že i při posledních komunálních volbách na podzim 2014 byla v Přepychách extrémní volební účast, která přesáhla 80 procent. Tehdy přitom kandidovalo jediné sdružení a voliči tak svou účastí vůbec nemohli složení zastupitelstva ovlivnit. "Proč tu lidé tolik chodí k volbám? Myslím, že jim záleží na obci, že jim nezáleží na politických stranách, když se kandiduje do parlamentu," přemítá starosta.

V tom mu ale pohled do statistik nedává příliš za pravdu a ukazuje, že přepyští voliči jsou neobvykle svědomití vždy. I při posledních sněmovních volbách zde byla extrémně vysoká účast a hlasovat přišlo 86 procent obyvatel. Mimochodem: Tehdy tady vyhrálo ANO s 33 procenty před SPD Tomia Okamury s 18 procenty. V prezidentských volbách tu při účasti 87 procent letos v lednu vyhrál se 74 procenty hlasů Miloš Zeman.