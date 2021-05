V neděli padaly teplotní rekordy. Češi vzali útokem otevřené zoo

Na padesáti stanicích v Česku v neděli vystoupala teplota alespoň na 25 stupňů Celsia, což znamená letní den. Teplé počasí vylákalo davy lidí do českých zoo, které byly od rána naplněné a na některých místech i kolabovala doprava. Ještě tepleji by v Česku mělo být první dva dny příštího týdne, v pondělí ale zemi zasáhne silný vítr.

V Husinci na Prachaticku meteorologové v neděli odpoledne naměřili 26,4 stupně Celsia, o čtyři desetiny víc než v roce 1958, řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Podotkla, že jde o údaje ze stanic, které měří déle než 30 let.

Ve Vimperku nedělní teplota vystoupila na 25,9 stupně Celsia, teplotní rekord pro neděli starý 23 let tam byl překonaný o sedm desetin stupně. Na šumavském Churáňově bylo 21,9 stupně Celsia, dosavadní maximum bylo 21,5 stupně Celsia z roku 2002.

Krásné počasí přilákalo velké množství návštěvníků i do nově otevřených zoologických zahrad. Kvůli velkému zájmu návštěvníků o zoologickou zahradu na Svatém Kopečku u Olomouce dokonce zkolabovala doprava. Policie tam musela po poledni uzavřít příjezdové komunikace. Po 15.00 se podařilo provoz na Svatý Kopeček obnovit bez omezení, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Mluvčí zahrady Iveta Gronská řekla, že v sobotu navštívilo zahradu 4500 lidí, v neděli od rána do půl jedné odpoledne 3500 lidí. "V daný okamžik jsme se vždy dostali s návštěvností pod 3000 osob," uvedla mluvčí s ohledem na povolenou pětinovou návštěvnost z celkové kapacity.

Podobná byla situace například i v pražské nebo ostravské zoo. I tam museli s dopravní situací pomáhat policisté, odpoledne už se zklidnila. V pražské Troji bylo maximálního množství 4000 návštěvníků podle facebooku zahrady dosaženo už za hodinu a čtvrt po otevření.

Teplo, ale větrno

Ještě tepleji by v Česku mělo být první dva dny příštího týdne. V Jihočeském kraji by podle meteorologů mohlo být až 30 stupňů Celsia. Část země ale zasáhne v pondělí silný vítr. Foukat bude hlavně na severovýchodě země. V nárazech může dosáhnout rychlosti nad 65 km/h, na horách i kolem 110 km/h. ČHMÚ vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí.

Varování platí od půlnoci do pondělních 18.00 pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký, část Zlínského kraje a také Frýdlantsko v Libereckém kraji. Vítr může lámat stromy a způsobit menší škody na budovách. Hrozí komplikace v dopravě, při řízení a pohybu venku je potřeba být opatrný. Lidé by měli zajistit okna, dveře a uklidit nebo upevnit volně položené předměty. Meteorologové doporučují omezit horské túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

V pondělí by ale na jihu země mělo mělo být jasno, v úterý odpoledne ojediněle i bouřky. Ve středu bude podle předpovědi oblačno a může pršet. Nejvyšší denní teploty podle předpovědi budou na jihu Čech nejvýše mezi 14 až 18 stupni Celsia.

