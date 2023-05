Nejtěžší část stavby století. Opravy Barrandovského mostu zhorší dopravu víc než loni

Barrandovský most je nejvytíženějším místem silniční sítě nejen v Praze, ale také v celém Česku - denně přes něj přejede průměrně přes 140 tisíc aut. Brutalistní stavba, vybudovaná v letech 1978-1988, je kvůli silnému zatížení ve špatném stavu a je třeba ji opravit.

V pondělí 15. května začne druhé z celkových čtyř etap rekonstrukce. Praha rozdělila práce do čtyř let, aby provoz na mostě omezovaly co nejméně. Opravovat jej bude vždy od května do srpna. I přesto, že se most nikdy zcela neuzavře a šest z jeho celkem osmi pruhů bude stále v provozu, práce zásadně sníží jeho už tak napnutou dopravní kapacitu.

Vedení Prahy už loni varovalo, že se ve své historii ještě nikdy nemusela vyrovnávat s takovým omezením dopravy - snad jen s výjimkou velkých povodní v roce 2002.

Letos se navíc uzavře jedna z nejfrekventovanějších částí komunikace - rampa vedoucí z ulice K Barrandovu a dva severní pruhy jižní části mostu (dva levé pruhy ve směru od Smíchova k Jižní spojce). "Dopravní omezení, která budou v druhé etapě ještě větší než v té první, budou vyžadovat nejen velké úsilí stavbařů, ale i spolupráci a trpělivost všech, kteří po něm jezdí," uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Po ulici K Barrandovu se na most denně dostává zhruba jedenapůlkrát více aut než po rampě ze Strakonické, která se opravovala loni. "Z pohledu dopravy je před námi nejtěžší etapa," potvrdil při představování plánů letošní části rekonstrukce náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib z Pirátů.

Zvažte, jestli přes most jet, radí město i expert

Od 15. května tak bude na Barrandovském mostě podobně jako loni doprava vedena ve třech jízdních pruzích v každém směru - tři na Smíchov a tři na Braník. Takto by to mělo být dalších 92 dní, plné zprovoznění město plánuje na 14. srpna. Loni se však první etapa dvakrát prodlužovala a nakonec trvala o měsíc a půl déle, skončila až v polovině října.

Most tak bude s výjimkou rampy z ulice K Barrandovu nadále průjezdný, jeho kapacita se ale razantně sníží. Místo navíc už dnes zvláště během špiček často těžko zvládá pojmout projíždějící auta, experti tedy očekávají, že se na mostě bude tvořit ještě více kolon, než je obvyklé. Navíc se zvýší riziko nehod, které by provoz na mostě i v jeho okolí ještě výrazněji zkomplikovaly.

Blíží se 2. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. Preventivní video vás seznámí se základními informacemi, jak se vyhnout dopravním komplikacím v kolonách.#tskpraha pic.twitter.com/WkWUy1NWFf — TSK Praha (@TSKPraha) April 24, 2023

"Řidiči budou muset dávat větší pozor na řízení a také si dobře si naplánovat cestu. Výhodou je to, že rekonstrukce je plánovaná na léto, kdy bývají silnice méně vytížené. I tak by si měli řidiči rozmyslet, zde nevyužít hromadnou dopravu, zda je nutné jet autem. A pokud to dělají, zvážit, zda nevyrazit dříve, případně se mostu úplně vyhnout," říká dopravní expert Českého vysokého učení technického Petr Kumpošt.

I proto Praha naplánovala stejně jako loni objízdné trasy. Řidiči, kteří by běžně najeli na most z ulice K Barrandovu, se k němu budou moct dostat po Pražském okruhu a poté po Strakonické ulici.

Lidé, kteří se budou chtít dostat dál nebo se mostu úplně vyhnout, budou moci pokračovat dále po Pražském okruhu na sjezd do Písnice a poté zamířit do centra po Libušské ulici, nebo pokračovat po okruhu na sjezd ve Vestci. "Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května," uvádí Technická správa komunikací.

I na objízdných trasách ale musí počítat s hustým provozem. "Z modelů dopravy je už nyní patrné, že složité budou nejen příjezdy do Prahy z jihu a západu, ale ovlivní to život mnoha Pražanů i v jiných částech metropole, kde se mohou příkladně negativně projevit regulace tunelů na Městském okruhu," uvedl Hřib.

"Nejvíce zatížené budou ulice v oblasti Zlíchova a jižní části Smíchova, ulice Strakonická, jižní příjezd do Chuchle, jižní část dálničního okruhu kolem Prahy. Mohou to být i komunikace Evropská nebo Plzeňská a očekávám, že kolony budou vznikat i v oblasti Vypichu a Bílé Hory. Na pravé straně Vltavy bych to očekával na ulici Modřanská, ale i na vzdálenějších místech, jako je severojižní magistrála," jmenuje možné nejproblémovější oblasti Kumpošt.

Pokud se tedy lidé rozhodnout jet autem, Kumpošt i vedení Prahy lidem doporučují, aby si předem zjistili aktuálně nejrychlejší trasu pomocí některé z navigačních aplikací, jako je třeba Waze nebo Google Mapy.

Video: První den loňské opravy Barrandovského mostu (16. 5. 2022)