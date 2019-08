Tuzemská kontrarozvědka už několik let varuje před nepřátelskými aktivitami čínského režimu vůči Česku. Jako agresivní popisuje především čínské agenty, kteří se snaží získat strategické informace. Za těchto okolností vyrazila Šárka Prát, ředitelka Institutu pro politiku a společnost, think-tanku blízkého vládnímu hnutí ANO, na zájezd do Číny. Výpravu jí podle zjištění Aktuálně.cz platila čínská ambasáda. Prát ve své cestě hrazené čínskou stranou riziko nespatřuje.

Na konci července Šárka Prát sháněla doporučení na virtuální privátní síť, sloužící k propojení počítačů, kterou by mohla využívat v Číně. Měla tehdy pár dní před výpravou do nejlidnatější země světa. Do říše středu vyrazila na zhruba osmidenní zájezd v průběhu srpna. Cestu si přitom nehradila sama, zaplatila ji čínská ambasáda. Prát byla podle svých slov členkou více než dvacetičlenné výpravy mladých lidí, kteří do Číny vyrazili na poznávací zájezd.

"Čínská ambasáda," potvrdila zjištění Aktuálně.cz ředitelka Prát odpovědí na otázku, kdo jí hradil náklady na cestu. Jí řízený Institut pro politiku a společnost je think-tank, jenž slouží jako platforma pro veřejnou diskusi hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Institut se zrodil z občanského spolku ANO 2011 (nejde o hnutí ANO) v listopadu 2014, u jehož vzniku byl i Babiš.

Bezpečnostní informační služba upozorňuje, že představitele západních think-tanků vnímají čínské zpravodajské služby jako cenné informační zdroje. O informace z těchto platforem napojených na západní politické strany a hnutí mají čínské tajné služby zájem z prostého důvodu. "Jejich výstupy mohou ovlivňovat programy těchto stran a politické směřování těchto zemí," řekl Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Obdobné hrazené výpravy pro západní občany používá Čína jako nástroj k tomu, aby navázala kontakty. Pro říši středu mohou mít i další využití. "Mohou posloužit propagandistickým účelům, ke kultivaci vztahů, ale klidně i k oslovování pozvaných čínskými zpravodajskými službami, které tuto činnost nejraději provádějí právě v pevninské Číně," poznamenal Šticha.

"Nevím, jak jsem se k tomu dostala"

Ředitelka Prát ujišťuje, že nic z toho se jí netýká. Výpravu popisuje jako poznávací zájezd, během něhož došlo třeba na návštěvu pohoří Chuang-šan (Žluté hory). "Nemělo to pracovní charakter, nic jsem tam nedomlouvala," uvedla. Odmítá, že by mohla čínské straně posloužit jako potenciální kontakt. "K čínským záležitostem se nevyjadřuji. Nemám možnost nic ovlivnit a v životě bych neprosazovala čínské zájmy v této zemi," zdůraznila.

Jak se stala součástí výpravy, nicméně nevysvětlila. Už si prý nepamatuje, zda ji s nabídkou oslovila sama čínská ambasáda, nebo zda si naopak o pozvání na výpravu velvyslanectví sama řekla, když se o této možnosti dozvěděla. "Víte, že už ani nevím? Většinou tyhle věci nevyhledávám, ale fakt nevím, jak jsem se k tomu dostala," poznamenala.

Podle svých slov byla součástí výpravy 23 lidí z různých zemí Evropy, které popsala jako "víceméně bez vlivu". Za jakým účelem čínská strana zájezd pořádala, proč ho Čína platila, případně zda mezi pozvanými byli i pracovníci jiných think-tanků, není jasné. Čínská ambasáda nechala otázky Aktuálně.cz bez odpovědi. Deníku se přes opakovanou snahu nepodařilo zastihnout ani politického radu Jiang Chao, který s médii za ambasádu komunikuje.

Ukázat Čínu jako normální zemi

"Základní účel je normalizovat Čínu jako normální zemi, že to není diktatura, ale země jako každá jiná. Že dealovat s Čínou je stejné jako dealovat s Nizozemskem nebo Rakouskem," přibližuje sinolog Martin Hála, zakladatel a ředitel spolku AcaMedia, jenž se Číně soustavně věnuje, co si čínská strana obvykle od organizování návštěv pro představitele západních think-tanků slibuje.

Institut spojený s Babišem Institut pro politiku a společnost se na svém webu popisuje jako nejaktivnější český think-tank, který "kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů."

Účelem spolku je podle zápisu v obchodním rejstříku "formulace a aplikace liberálně pravicových hodnot a idejí v českém i mezinárodním prostředí a podpora a rozvoj vitální občanské společnosti, která je založena na osobních a ekonomických svobodách jedince a zároveň i jeho zodpovědnostech."

Pro naplnění svého smyslu pořádá institut mezinárodní konference, semináře nebo zpracovává analýzy.

Předsedou správní rady je Jan Macháček, který působí i jako dopisovatel Lidových novin (jsou součástí holdingu Agrofert, který Andrej Babiš převedl do svěřenských fondů). Místopředsedkyní správní rady je bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Podle Hály jsou takové výpravy jedním z výsledků práce aparátu desetitisíců lidí, kteří podléhají Komunistické straně Číny. S tímto vědomím je podle něj k zájezdům třeba přistupovat. "Je důležité mít povědomí o tom, že tam existuje komplexní cílená taktika, která se vyvíjí už od 20. let minulého století," zmínil. "Každé pozvání z čínské strany hrazené čínskou stranou bych zvažoval velmi bedlivě. Nebrat to jenom jako že člověk jede na výlet," dodal.

Deník Aktuálně.cz žádal o vyjádření premiéra Babiše, jak nahlíží na výpravu Prát do Číny. Premiér na dotaz nereagoval. "Pokud si někdo nechává platit cokoliv čínskou vládou, tak to rozhodně v pořádku není," sdělil však Aktuálně.cz místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO). "Ale institut není politická organizace. Nejdřív se musím zeptat jí (Šárky Prát), proč to bylo a co bylo účelem, než vynesu soud," dodal.

Další místopředseda výboru Jan Lipavský (piráti) tvrdí, že v první řadě si musela sama ředitelka Prát zvážit, jestli je rozumné nechat si platit výpravu čínskou stranou. "Není státní zaměstnanec, to si ANO musí vyřešit u sebe, jestli se jim to líbí, nebo ne," uvedl. "Doufejme, že nestrkala žádné flešky do počítače nebo něco podobného," dodal. Podle něj je mnohem závažnější, když do říše středu za čínské peníze vyrážejí politici.