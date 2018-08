Cesta poslanců do Číny se zřejmě neuskuteční. Tříčlenná delegace by byla nedůstojná, tvrdí Birke

Návštěva se měla uskutečnit na pozvání čínské strany. Předtím ji však na svém červencovém jednání neschválil sněmovní organizační výbor.

Praha - Neoficiální cesta skupiny poslanců do Číny, na kterou měli odjet na konci srpna, se s nejvyšší pravděpodobností neuskuteční. Většina poslanců účast odřekla, momentálně by v delegaci zbyli jen tři poslanci. Řekl to poslanec ČSSD Jan Birke, který měl být vedoucím delegace. "Je to nedůstojné vůči hostiteli," řekl. O záměru poslanců vycestovat do Číny informovaly čtvrteční Hospodářské noviny.

Definitivní rozhodnutí o cestě má Birke oznámit čínské straně příští úterý, nyní podle svých slov ještě rozhodnutý není. "Já pořád trvám na svém názoru, že když vás někdo pozve, tak by se pozvání měla přijímat. Nicméně respektuji a akceptuji rozhodnutí svých kolegů," řekl.

Návštěva se měla uskutečnit na pozvání čínské strany. Předtím ji na svém červencovém jednání neschválil sněmovní organizační výbor. Své zástupce do delegace nevyšlou podle Birkeho kluby ANO a SPD. Podle serveru iRozhlas se cesty nezúčastní ani poslanci ODS. Podle Birkeho by tak zbyli jen tři zájemci: kromě něj ještě poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. Birke poznamenal, že se ještě musí spojit se zástupci KSČM i se svým stranickým předsedou a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který je současně pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí.

Hospodářské noviny uvedly, že plánovaná cesta vzbudila kritiku některých poslanců. "Byla to nestandardní žádost a výbor to odmítl proplatit. Jestli pojedou a Čína to zaplatí, nebude se jednat o standardní zahraniční cestu," citoval deník například předsedu klubu KDU-ČSL Jana Bartoška. "Delegace není v zájmu České republiky, ale Čínské lidové republiky," uvedl podle HN Jan Farský (STAN).

Pozornost vzbudila i loňská cesta poslanců do Číny ještě v minulém volebním období, kterou ale sněmovní organizační výbor tehdy schválil. Tehdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval k jejímu zrušení kvůli úmrtí čínského disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Lioua Siao-poa. Účast tehdy odřekly poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL).