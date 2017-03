Ranní ptáčata jedí a žijí zdravěji. Nočním sovám hrozí obezita

před 32 minutami

Ranní ptáčata se těší lepší postavě a mají ukázněné stravovací návyky. Naopak ti, co ponocují, mají sklon k přejídání. Navíc se méně věnují sportovním činnostem. Tvrdí to vědci z Alabamské univerzity ve své studii, kterou publikovali v časopisu Obesity. Tento závěr prokázali na vzorku 1854 mužů a žen ve věku od pětadvaceti do čtyřiasedmdesáti let

Řím - Jste ranní ptáčata, nebo noční můry? Ti, kdo brzy vstávají, mají lepší stravovací návyky. Naopak ti, kdo dlouho ponocují, mají sklony jíst hůře, spát méně a málo se pohybovat. Jestliže tedy chcete žít zdravěji, bylo by ideální, kdybyste byli ranními ptáčaty.

Přinejmenším to říkají vědci, kteří publikovali na stránkách časopisu Obesity studii vypovídající o tom, jak časné ranní vstávání zlepšuje naši volbu potravin a přispívá k tomu, že během dne jíme zdravěji.

Vědci z Alabamské univerzity v Birminghamu srovnávali údaje získané od 1854 mužů a žen z Finska ve věku od pětadvaceti do čtyřiasedmdesáti let. Ti, kdo chodili spát velmi pozdě, jedli k snídani jen velmi málo, ale zkonzumovali mnohem více cukrů, sacharidů a nasycených tuků než ti, kdo vstávali brzy.

A jakoby to nestačilo, i večer jedli více cukrů a tuků. Koncem týdne se ukázalo, že jedli nepravidelně, měli větší sklony se přejídat a jíst cukry a potraviny bohaté na tuky. Kromě toho ti, kdo málo spali, a to byly téměř vždy noční můry, byli i méně fyzicky aktivní, a tím se vystavovali nebezpečí obezity a metabolických poruch.

Autoři studie však zdůrazňují, že se lidé mohou přizpůsobit různým cirkadiánním rytmům. "Ti, kdo ponocují, mají větší tendenci žít proti vnitřním biologickým hodinám. Naše společnost je strukturovaná tak, aby lépe uspokojovala ty, kteří nevstávají časně ráno.

Trump a Berlusconi spí sotva čtyři hodiny

Přesto je možná adaptace, protože naše cirkadiánní hodiny jsou předurčeny z poloviny geny a z poloviny životním prostředím. Jestliže člověk zná vlastní chronotyp, může ho to povzbudit k tomu, aby věnoval větší pozornost volbě zdravějšího životního stylu," uvedl hlavní autor studie Mikka Maukonen, jehož citoval italský deník Corriere della Sera.

Někteří velmi úspěšní lidé tvrdí, že spí sotva čtyři hodiny za noc a budí se časně ráno, aby toho udělali co nejvíce. Je to případ jedné z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních čtyřiceti let Steva Jobse, jeho nástupce v čele společnosti Apple Tima Cooka, šéfky Yahoo Marissy Mayerové, amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa italské vlády Silvia Berlusconiho.

K časnějšímu vstávání nám může dopomoci:

1. Motivace. Může to být jakýkoli druh motivace, počínaje konstatováním, že nestihnu jinak za den všechno, a konče touhou trávit více času s rodinou nebo vyřídit všechny resty.

2. Včasné ulehnutí. Samozřejmě nemusíte následovat extrémního příkladu George Bushe a spát v noci jen dvě hodiny; stačí jít na lože včas, kolem desáté večer, abyste spali alespoň sedm hodin.

3. Nestimulujte před spaním příliš mozek. Nejezte a nevykonávejte před spaním fyzicky namáhavou činnost, ale zapovězte si také používání mobilního telefonu nebo sledování televize. Ložnice musí být "screen free zone".

4. Probouzejte se v klidu. Nejlepší jsou moderní budíky, které budí jemně a postupně příjemnou hudbou a světlem.

5. Spěte ve tmě. Jestliže si chcete před spaním číst, je lépe tak činit v jiné místnosti.

6. Naše tělo si snadno může zvyknout na to, abychom se brzy ráno budili. Můžete se naučit být unaveni v určitou večerní hodinu tak, že se každý den budíte o 15 minut dříve, až dosáhnete kýženého času.

7. Omezte pití kávy a alkoholu. Alkohol narušuje klíčovou fázi spánku REM, a proto se cítíte ráno unaveni bez ohledu na to, jak dlouho jste spali.

8. Ranní fyzická aktivita dodává energii po celý den. Jestliže ji vykonáváme v poledne, přispívá k tomu, že půjdeme do postele v předem určený čas.

autor: ČTK