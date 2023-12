Každých 20 minut v Česku zemře jeden člověk na rakovinu, ročně se objeví až 80 tisíc nových případů. Komplexní onkologické prohlídky přitom mohou odhalit nemoc už v zárodku, pacienti pak mají vyšší naději na vyléčení. Podle onkoložky Hany Študentové mají lidé o vyšetření větší zájem. Především však ti, kteří žijí zdravě. "Rizikové skupiny prevenci ignorují. Často ze strachu," podotýká.

"Za posledních deset let se zvýšil výskyt zhoubných nádorů o 18 procent. Přitom až 60 procentům těchto případů by se dalo zabránit prevencí a včasným záchytem nemoci," uvádí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Ročně se podle ní objeví 80 tisíc nových případů.

Jestliže se rakovina odhalí včas, vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. I proto se někteří lidé rozhodnou podstoupit celkové vyšetření, kterým mohou projít v jednom z Komplexních onkologických center. Těch je v Česku bezmála dvacet.

Preventivní prohlídka u onkologa vyjde až na deset tisíc, provádět by se podle docentky Študentové z onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc měla alespoň jednou za dva roky. "Záleží však na tom, zda pacient žije zdravě. Je-li to nekuřák, který dbá na kvalitní stravu a udržuje se v kondici, nemusí na kontroly chodit tak často. Paradoxně nás ale častěji navštěvují právě tito lidé," vysvětluje. Ti, u nichž je rozvoj rakoviny pravděpodobnější, podle ní naopak prevenci často ignorují.

Rakovina vzniká náhlým růstem a rychlým dělením buněk, které mají poškozenou DNA a chovají se jinak než buňky nenádorové. Větší pravděpodobnost jejího výskytu hrozí nejen často zmiňovaným kuřákům, ale také lidem s nadváhou, konzumentům alkoholu nebo těm, kteří mají nemoc v rodině. Ke tvorbě karcinomu v těle přispívá také znečištěný vzduch nebo nedostatek pohybu.

Nemoc nepřichází ze dne na den. Stojí za ní kombinace mnoha vlivů, které oslabují obranný systém těla, až jednoho dne přestane správně fungovat. Diagnóza se často potvrdí pozdě, až v okamžiku, kdy si nemocný nahmatá na těle bulku, začne krvácet nebo cítit bolest. "Pokud pacient chodí na preventivní prohlídky, je velká pravděpodobnost, že se rakovina odhalí v raném stadiu a bude tak pro nás snazší pomoci," dodává onkoložka.

Ceny preventivního onkologického vyšetření Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc - 7900 korun

Fakultní nemocnice Plzeň - pro ženy 7575 korun, pro muže 7803 korun

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha - 10 000 korun

Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha - 8000 korun

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - 6000 korun

Onkologie Bona Dea, Brno - 6500 korun

Nemocnice Nový Jičín - 8000 korun

Masarykův onkologický ústav, Brno - 8 500 korun

Varováním je náhlé hubnutí, ale i kašel

Komplexní onkologická prohlídka začíná rozhovorem lékaře s pacientem s cílem vytvořit jeho osobní anamnézu. Tedy získat informace potřebné k tomu, aby mohl zjistit jeho stav a vyhodnotit pravděpodobnost vzniku rakoviny. Poté pacient pokračuje na stejnou fyzickou prohlídku, jakou zná z preventivních návštěv praktika.

Zdravotní sestra mu následně odebere krev, kterou doktor pošle na podrobnější zkoumání do laboratoře. Z výsledků mohou zdravotníci například zjistit, jestli nemá pacient v krvi zvýšené takzvané nádorové markery - látky, které značí přítomnost zhoubného nádoru v těle. V případě, že laboratorní vyšetření odhalí něco neobvyklého, pokračuje pacient na další specifická vyšetření.

U mnoha typů rakoviny člověk zprvu nepozná, že ji má, protože se v počáteční fázi ničím neprojevuje. Musí ale zpozornět, kdykoli se začne s jeho tělem dít něco neobvyklého. "Třeba rychlý úbytek na váze, vyšší tlak, náhlý výskyt cukrovky nebo krev ve stolici či moči. Také kašel nebo pocit, že mi něco vadí v ústech, je rizikový faktor," popisuje Študentová, jaké příznaky lidé nemají opomíjet.

Podle ní je mnoho pacientů, kteří raději lékaře nenavštíví, ačkoli mají zdravotní potíže. "Na druhou stranu, někteří pacienti jsou velmi úzkostní a chtějí chodit na prohlídky každé tři měsíce. To je také zbytečné," podotýká.

Není výjimkou, že se onkologové setkávají i s extrémními případy zanedbání prevence. "Několikrát do roka k nám třeba přichází ženy, které mají rakovinou doslova rozežraná prsa. Musely tušit, že je něco špatně. Ale popírají to, obvykle proto, že mají strach," vypráví Študentová a zdůrazňuje přitom, že péče o onkologické pacienty je v Česku na vysoké úrovni a v podstatě bezplatná.

Pacienti mohou podstoupit také různé druhy inovativní léčby, jako třeba imunoterapie. Tu nabízí například biotechnologická firma Sotio, do jejíchž klinických studií v minulosti pacienty z Fakultní nemocnice Olomouc sama zapojila.

Nádor mají dva pacienti ze sta

Nemocnice provede komplexní onkologické vyšetření stovkám pacientů ročně. "Nádorové onemocnění odhalíme zhruba u dvou ze sta. Nezdá se, že by to bylo moc. To proto, že vyšetření vyhledávají nejčastěji lidé v produktivním věku, kteří si uvědomují, jak důležitá je prevence. Běžná populace to neřeší, možná i kvůli penězům. Pro ty, kteří mají zdraví jako prioritu, je to investice do sebe sama," tvrdí lékařka.

Prohlídku by podle ní měli zvažovat zejména ti, kteří se s nemocí setkali v rodině, nebo lidé starší šedesáti let, kdy je výskyt nádorů už častější. "Stále mě překvapuje, že máme pacienty, kterým například rodiče onemocněli rakovinou a oni sami vyšetření neabsolvují. Problém je to obecně spíše u mužů. Dokud jim vyloženě 'neteče do bot', prostě nepřijdou," říká s tím, že by lidé měli vyhledat lékaře zhruba o deset let dříve, než dosáhnou věku, kdy onemocněli jejich příbuzní. "Pokud má žena maminku, která měla karcinom prsu v 35 letech, měla by v pětadvaceti podstoupit prohlídku," vysvětluje.

Preventivní onkologické testy jsou podle lékařky důležitým prvkem v cestě za dlouhým a zdravým životem. Stoprocentní jistotu ale pacientovi přinést nemohou. "Pokud má pacient třeba nádor na mozku, může mít v dubnu úplně normální prohlídku a v září může zjistit, že je nemocný. Agresivní druhy rakoviny jsou nevyzpytatelné a mohou se rozvinout během pár měsíců," přiznává.

Klientům starším 35 let přispívají na prohlídku pojišťovny. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna vrátí dospělým pacientům 3000 korun, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2000 korun. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra pak přispívá všem dospělým nehledě na věk 500 korun, u dětí pak 1500 korun.

