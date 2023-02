"Hlavně negooglete." Lékařka o rakovině, které podlehnou dva tisíce Češek ročně

Rakovina prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen. Ročně v Česku postihne až sedm tisíc žen, z toho jí téměř dva tisíce podlehnou. Nemoc se dá přitom díky důsledné prevenci mnohdy odhalit už v raném stadiu. Na jaké signály svého těla dávat pozor? A jakým způsobem provádět samovyšetření prsou? Sledujte desátý díl série První příznaky.

Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat. Pokud ale už nádor povyroste, typicky si ženy nahmatají bulku v prsu. "Stejně tak se může změnit i tvar prsu, může tam být vtažení a zvrásnění kůže, zarudnutí nebo změna na bradavce. Může se i trochu deformovat dvorec a vpáčit se bradavka," popisuje v pořadu Kateřina Šédová, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono.

>>> Všechny dosavadní díly série První příznaky sledujte ZDE <<<

Rakovina prsu se mimo jiné může projevovat i změnami v uzlinách v podpaží. To může signalizovat, že se karcinom začal šířit dále do těla. "Celkově by člověk měl pozorovat i jiné signály těla jako únavu, nechutenství, celkovou schvácenost a zkrátka pocit, že se necítím ve své kůži. To vše by vás mělo přivést buď ke gynekologovi, nebo praktickému lékaři," zdůrazňuje lékařka.

U rakoviny prsu je důležité nepodceňovat prevenci. Ženám starším 45 let lékaři doporučují jedenkrát za dva roky návštěvu screeningové mamografie, kterou pro tuto věkovou skupinu proplácejí zdravotní pojišťovny. "Vyšetření odhalí rakovinu ve velice brzkých stadiích. Žena pak může jít jen na operaci a nemusí o prs vůbec přijít a podstupovat chemoterapii," podotýká Šédová.

K včasnému odhalení rakoviny prsu také může pomoci pravidelné samovyšetření prsou. To by ženy měly provádět jednou měsíčně, ideálně po menstruaci. Kontrola pak má dvě fáze - takzvanou pohledovou a pohmatovou. "Pokud pak něco nahmatáte, hlavně nepanikařte, nemusí to být rakovina. Nehledejte na internetu, tam vás všechno vyděsí, ale začněte jednat. A to znamená navštívit ihned gynekologa," uvádí lékařka.

V desátém dílu série První příznaky se také dozvíte, jak správně provádět samovyšetření prsou, jakých věkových kategorií se rakovina prsu nejvíce týká či jak tuto diagnózu ovlivňuje genetika.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pixabay a Pexels.