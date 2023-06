Radikální Romové se proti Ukrajincům spojí klidně i s neonacisty, říká aktivista

Demonstraci Romů proti Ukrajincům v Brně plánovanou na sobotu pořadatelka ve středu odpoledne zrušila. Romové ji chtěli uspořádat poté, co Ukrajinec u brněnské přehrady jednoho z nich bodnul a zraněný v nemocnici zemřel. Aktivista a poloviční Rom Jaroslav Miko ale varuje, že radikální Romové stejně demonstrovat budou. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se cítí být Ukrajinci ohrožení.

Jak moc je mezi Romy a Ukrajinci vyhrocená nálada?

Napřed je potřeba říci, že Romové nejsou jednolitá komunita. Nejde říct, že mají jako celek nějaký postoj k Ukrajincům. Záleží hodně na sociálním statusu, postavení a vzdělání. I méně vzdělaní lidé z řad české majority více podléhají dezinformacím. Romská elita a střední třída s Ukrajinci nemá problém.

Omlouvám se za ten dotaz, ale není elita a střední třída mezi Romy menšinou?

Určitě. Na naší romské komunitě byl spáchán zločin tím, že několik generací nemělo rovný přístup ke vzdělávání. Není to můj subjektivní názor, dlouhodobě to kritizuje OSN, Evropská unie a další instituce. Od toho se odvíjí uplatnění na trhu práce, romská střední třída je proto menší než střední třída české majority. Nehledě na to, že tu je spousta sociálně vyloučených lokalit. Spousta Romů vzdělání nemá a z jejich pohledu je zcela racionální, že na ukrajinské občany nebo běžence koukají s nedůvěrou a obavami.

Proč se cítí Romové být Ukrajinci ohroženi?

Nejsem sociolog. Je to můj osobní pohled. Jsem napůl Rom a v romské komunitě žiju. Myslím, že to vnímají tak, že se příchodem Ukrajinců posiluje bílá majorita. Tím pádem cítí, že se z nich stává ještě méně početná minorita. Obávají se, že jim Ukrajinci budou přebírat práci, bydlení, sníží se jim sociální pomoc od státu.

Jaroslav Miko (47 let) Narodil se v Chomutově. Poloviční Rom pracuje jako řidič kamionu a vystupuje jako romský aktivista. Založil iniciativu Češi pomáhají, která podporuje lidi na útěku. Momentálně se zaměřuje na pomoc Ukrajincům. Před rokem o něm vznikl dokument More Miko.

Objektivně to tak samozřejmě není. Většinou přišly ženy s dětmi, které pracují na částečné úvazky, někdy vůbec. Naopak muži Ukrajinci se do Česka nevydávají. Jenže těm lidem to těžko vysvětlíte. Strach je silná emoce, která u nich převládá, a po incidentu v Brně mají tendenci paušalizovat. Záměrně říkám incidentu a ne vraždě, protože nevím, jak to policie vyšetří.

Odkud strach, že jim Ukrajinci seberou práci nebo sociální dávky, pramení? Jsou tolik ovlivnění dezinformacemi?

Obzvláště méně vzdělaní Romové jsou neuvěřitelně ovlivnění propagandou. U romské komunity je ještě problém, že je hodně uzavřená. Díky jejich rodinným vazbám a sociálním sítím se vliv dezinformací násobí. Viděli videa, kde se hajluje, a utvrdilo je to v názoru, že Ukrajinci jsou fašisté. To je jeden důvod.

Druhý důvod spatřuji v úsudku. Představte si, že jste jeden z dvaceti Romů, kteří žijí ve městě s tisíci obyvateli. Najednou do města přijde 300 nových, bílých lidí. Logicky pak předpokládáte, že zaměstnavatelé raději dají práci bílým než tmavým.

Jak to změnit?

Stát jen těžko tu diskriminaci ovlivní. Legislativně je to ošetřeno. Realita je ale jiná. Najít pronájem bytu pro romskou rodinu, byť jde o vysokoškoláky, je úplně šílené. Legislativa je přitom nastavená dobře. Problém je školský systém. V některých lokalitách pořád dochází k segregaci romských dětí. Vedení škol je pod tlakem rodičů z majority, kteří říkají, že ve třídě tři romské děti nechtějí.

Zažil jsem to u svých dětí a je to běžná praxe. Tohle by stát měl změnit. Má v tom velkou rezervu a nepracuje na tom. Je potřeba narovnat přístup ke vzdělání, aby nevznikaly romské třídy. Pokud romské dítě přijde k zápisu a má špatné sociální návyky, neumí si mýt ruce, není to přece důvod, aby šlo do zvláštní nebo specializované školy pro mentálně postižené.

To se bavíme o dlouhodobé změně celého systému. Existuje nějaké rychlé řešení, aby se Romové necítili Ukrajinci ohrožení a pochopili, že jeden incident neznamená, že je problematická celá skupina?

Nechci sám sebe nazývat romskou elitou, ale jako romské elity se snažíme o tom komunikovat. Vysvětlujeme, že sami Romové přece nemají rádi princip kolektivní viny. Může se to obrátit proti nim a proti jejich dětem.

Co se v Brně stalo? V sobotu 10. června cestou na ohňostroj u Brněnské přehrady pobodal sedmatřicetiletý Ukrajinec třiadvacetiletého Roma Nicholase, který zranění v nemocnici podlehl. Ukrajinec údajně vytáhl nůž poté, co si mladý Rom nahlas pouštěl hudbu v tramvaji. Jak přesně se situace odehrála, policie vyšetřuje a žádá o pomoc svědky, kteří u rvačky poblíž tramvajové zastávky Přístaviště byli.

Mezi romskou komunitou se vzápětí začaly šířit projevy nenávisti vůči Ukrajincům, které podpořily i extremistické strany a hnutí. Například předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že to mají Češi za svou solidaritu a dotyčný Ukrajinec měl bránit svou zemi, ne být v Brně v tramvaji.

Událost komentovala i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová slovy: "Současná vláda nám nekontrolovaným přílivem lidí z východu vytváří z naší země nebezpečné místo k životu."

Podobně se vyjádřil Zdeněk Pernica z brněnského hnutí Slušní lidé, které se v minulosti zviditelnilo zejména narušením divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, nebo naháněním někdejšího náměstka pro dopravu Matěje Hollana u něj doma.

Pořadatelka demonstrace Žaneta Plachetková ve středu odpoledne nakonec oznámila, že akci ruší. "Akorát se toho chytili ti nesprávní lidé, kteří celou akci převrátili," zdůvodnila své rozhodnutí.

Daří se vám to vysvětlovat?

Problém je v tom, že Romové neuznávají elity. V majoritě, ani svoje vlastní. Jakmile vzdělaný Rom začne říkat něco, co přesahuje vidění běžných a sociálně slabých Romů, hraje si podle nich na gadža. Dělá ze sebe velkého pána. Jediný způsob, jak se to dá řešit, je přes emoce. Na nich to mají postavené. Pokud tady začneme dělat války proti Ukrajincům, může to přinést násilí na romských dětech. A romské děti se budou bát do ulic. Tohle trošku zabírá.

Já pořád věřím, že organizátoři sobotní akce od toho dají ruce pryč. Alespoň z bezpečnostních důvodů, protože se na to nabalují extremistické skupiny z majority. Třeba Slušní lidé z Brna. To jsou lidé, kteří na romskou komunitu dlouhodobě útočili a najednou se spojují s romskými radikály.

Pořadatelům demonstrace nevadí, že je najednou podporují extremisté?

Mám informace od pořadatelů, že si vlastně neuvědomili, co vše to obnáší a jaké to může mít důsledky. Myslím si, že od toho dají ruce pryč. Že zjišťují, kdo se na to nabaluje. Třeba rajchlovci (příznivci předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla - pozn. red.), Slušní lidé z Brna a další. Část Romů už zbystřila a uvědomuje si, že není normální dávat se dohromady s extremisty nebo neonacisty. Pak je tu ale část radikálních Romů. Ti na sociálních sítích šíří paniku a strach, že hrozí genocida ze strany Ukrajinců. Podle nich je potřeba se teď spojit s každým, kdo vidí v Ukrajincích společného nepřítele.

Myslíte si, že se nakonec žádná akce proti Ukrajincům v Brně konat nebude? (Rozhovor byl pořízen chvíli předtím, než demonstraci její pořadatelka zrušila - pozn. red.)

Byť by nakonec pořadatelé demonstraci odvolali, stejně se bude konat. Pevně doufám, že i kdyby nakonec nebyla nahlášená nebo povolená, policie a bezpečnostní složky to nepodcení.

Očekáváte, že to bude vyhrocené?

Nemohu to tvrdit stoprocentně, nemám křišťálovou kouli, ale podle všech mých indicií to vyhrocené bude. Samozřejmě tam přijdou i Romové v dobré víře, že to bude bezpečné, ale sjedou se tam i romští radikálové. Zažil jsem pietní shromáždění v Teplicích za Roma, který zemřel po policejním zákroku. Nebylo to důstojné. Radikálové z řad Romů dokázali strhnout celý dav a ten pak pochodoval na policejní stanici v Teplicích. Chtěli to tam vymlátit. Nechci policii radit, ale myslím si, že by bylo dobré sehnat na sobotu romského preventistu, aby tam byla nějaká romská autorita. Pokud to bude mít policie pod plnou kontrolou, můžou se emoce zklidňovat. Je to v jejích rukou.

Video: Rusové panikaří. Ukrajinci teď nasadili jen zlomek sil a hledají slabé místo, říká Foltýn (14. 6. 2023)