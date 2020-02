Exšpion s pověstí Babišova muže zakotvil u ministerstva obrany, hlídá vojenský podnik

Radek Musílek téměř dvě dekády sloužil v Úřadu pro zahraniční styky a informace. V civilní rozvědce to dotáhl na náměstka pro operativu a z tohoto titulu jeden čas službu i přechodně řídil. Loni v červenci ale rozvědku opustil. Po několikaměsíční pauze zakotvil v podniku obchodujícím s vojenským materiálem, jenž spadá pod ministerstvo obrany. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak se tam dostal.

Na špici civilní rozvědky se Radek Musílek ocitl v květnu 2018. Tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odvolal ředitele služby Jiřího Schwarze kvůli vážným podezřením na machinace v hospodaření rozvědky, na které upozornil právě Musílek. Pověření k vedení služby získal na základě funkce náměstka pro operativu, tedy řídil všechny zpravodajské operace. Řízení služby ale už v září převzal nový stálý ředitel Marek Šimandl.

Šimandl nejprve loni v únoru zbavil Musílka funkce náměstka, po dalších neshodách s ředitelem Musílek službu v červenci opustil. Několik měsíců odpočíval. Loni 1. listopadu se objevil jako člen v dozorčí radě firmy LOM Praha Trade, jež je dceřinou společností LOM Praha. Druhá jmenovaná firma je státním podnikem spadajícím pod ministerstvo obrany, resort vůči němu vykonává zakladatelské funkce.

"LOM Praha je tradičním podnikem nejen českého, ale i evropského a světového leteckého průmyslu. Hlavní specializace podniku spočívá v opravách a modernizaci letecké techniky. Náplní jeho činnosti je však také praktický a teoretický výcvik leteckého a pozemního personálu," přiblížil Aktuálně.cz Marek Vala z tiskového odboru ministerstva obrany, čím se státní podnik zabývá.

LOM Praha Trade se pak soustředí na zahraniční byznys s vojenským materiálem, obchoduje například s náhradními díly bojových vrtulníků. Radek Musílek je nyní jedním ze tří členů dozorčí rady dohlížejících na aktivity firmy. "Posílit bezpečnost společnosti LOM Praha Trade a rozvíjet mezinárodní obchodní vztahy společnosti," sdělila Aktuálně.cz mluvčí mateřského podniku LOM Praha Lucie Černá, co je Musílkovým úkolem ve funkci.

Musílka jmenoval přímo ředitel, osobně se neznali

O jeho jmenování rozhodl loni 15. října státní podnik. Z dokumentů prostudovaných Aktuálně.cz vyplývá, že Musílka do funkce posadil sám ředitel LOM Praha Jan Rouček. Podle mluvčí Musílka ke spolupráci oslovil. "Výběr proběhl standardním způsobem po zhodnocení kvalifikace, předcházejících pracovních zkušeností a na základě osobního ústního pohovoru," dodala mluvčí k Musílkově angažmá, na které poukázal Ekonomický deník.

Oba muži se předtím osobně neznali. Kdo tak ředitele na Musílka upozornil, není jasné. Mluvčí na tuto otázku neodpověděla. Oba se pohybovali v jiných oblastech. Rouček je zkušený manažer ve státní správě, LOM Praha řídí od loňského července (shodou okolností tehdy opustil Musílek rozvědku). Předtím třeba rok a čtvrt vedl kabinet ministra obrany Martina Stropnického (za ANO), tři a půl roku působil v Lesích ČR nebo rok šéfoval právní sekci v ČD Cargo.

Nejtajnější tajná služba Úřad pro zahraniční styky a informace platí za nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Jejím úkolem je sběr strategických informací bezpečnostního a hospodářského charakteru za účelem ochrany zájmů České republiky, operovat smí jen v zahraničí. Za civilní rozvědku odpovídá vláda, ale její pravomoc vůči službě vykonává ministerstvo vnitra. V tuto chvíli je tak služba zájmovým územím ČSSD, resort vnitra řídí šéf sociálních demokratů Jan Hamáček.

Nicméně předchozí působení Musílka v civilní rozvědce a jeho aktuální pozici v dozorčí radě LOM Praha Trade jedno jméno spojuje. Je jím současný ministr obrany Lubomír Metnar. Pod jeho nynější resort vojenský podnik spadá. Ještě coby ministr vnitra (v první Babišově vládě) vůči civilní rozvědce vykonával pravomoc v době, kdy v ní působil Musílek. Pravě po jeho podnětu Metnar do vedení tajné služby personálně zasáhl.

Podle informací Aktuálně.cz Metnar i odpovědná náměstkyně pro správu a řízení organizací ministerstva obrany Kateřina Blažková o Musílkově jmenování minimálně věděli. Pozice v dozorčí radě LOM Praha Trade je honorovaná, nicméně bývalý pětapadesátiletý zpravodajec za ni pobírá méně než 14 tisíc korun. Na tento příjem ale není existenčně odkázaný, coby bývalý příslušník tajné služby inkasuje od státu výsluhu.

Spojení s Babišem kvůli Unipetrolu

"Ten člověk sloužil státu a ve standardních demokraciích takovým lidem po jejich službě něco stát nabídne," podotkl pro Aktuálně.cz k Musílkově nové pozici bývalý ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Pravdou je, že kompetence civilní rozvědky sahají i do vojenské problematiky. Služba je jedním z připomínkových míst při udělování licencí pro vývoz vojenského materiálu, o nichž rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Musílek se přitom ve své práci pro rozvědku soustředil na řízení operativní činnosti, její hospodářskou činnost a dříve problematiku balkánských zemí. Jeho nynější angažmá však dává smysl i exšéfovi rozvědky z let 2004 až 2006 Karlu Randákovi. "Když jsem šel z úřadu, měl jsem podobné nabídky. Že to nedopadlo, bylo kvůli tomu, že lidem, kteří mi tu práci nabízeli, se dalo najevo, že na tom budou biti, co se týče státních zakázek," řekl Aktuálně.cz.

Musílek vstoupil mezi zpravodajce z rozvědky roku 2002, předtím působil na ekonomickém odboru Bezpečnostní informační služby. Před angažmá v tajných službách vyšetřoval hospodářskou trestnou činnost v tehdejší Službě pro odhalování korupce. Jako náměstek v rozvědce upozornil na možné machinace s financemi služby, což loni v srpnu vyústilo v obvinění ze zneužití pravomoci a podvodu jeho předchůdce ve funkci Zdeňka Blahuta.

Musílek, který je dlouhodobě spjatý s Ústeckým krajem, trvalé bydliště má na Litoměřicku, provází pověst člověka blízkého premiérovi Andreji Babišovi. Deník Neovlivní.cz upozornil, že Musílek s Babišem byli ve spojení v souvislosti s privatizací petrochemického gigantu Unipetrol. Babišův holding Agrofert ho roku 2001 získal, ale od kontraktu posléze odstoupil.