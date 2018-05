Putin ukradl lidem budoucnost, tak se chlubí minulostí, říká Rus odsouzený za článek o válce a SSSR

před 59 minutami

Vladimir Luzgin požádal v Česku o azyl koncem roku 2016, když byl v Rusku odsouzen k pokutě 200 tisíc rublů za to, že na sociální síti sdílel článek o tom, že SSSR rozpoutal druhou světovou válku po boku nacistického Německa. Článek podle soudu "překrucoval roli SSSR ve Velké vlastenecké válce". O jeho případu se tehdy hodně psalo, stal se totiž prvním člověkem, který byl potrestán podle zákona o rehabilitaci nacismu, který se do ruské legislativy dostal po anexi Krymu. Po roce a půl autolakýrník z Permi zjistil, že ministerstvo vnitra jeho žádost zamítlo. "Režim ukradl Rusům budoucnost i současnost, a může se chlubit jen minulostí," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Do Česka jste přijel před rokem a půl a požádal jste o azyl. Teď jste se dozvěděl, že vám ministerstvo vnitra nevyhovělo. Proč?

V úterý jsem dostal rozhodnutí, bylo zamítavé. Řekli mi, že jsem neposkytl dostatečné důkazy o tom, že jsem pronásledovaný z politických důvodů. Navíc se dotazovali Interpolu a zjistili, že na mě Rusko mezinárodní zatykač nevydalo. To jsou důvody, proč mi zamítli azyl.

Víte, proč trvalo tak dlouho, než ministerstvo vnitra rozhodlo?

Rozhodnout mají do půl roku, v mém případě to trvalo rok a půl. Nakonec našli záminku, proč mou žádost zamítnout.

Je to pro vás překvapení? Jaké rozhodnutí jste očekával?

Samozřejmě jsem čekal, že rozhodnutí bude pozitivní, ale dopadlo to jinak.

Jak si vykládáte, že ministerstvo vnitra rozhodlo právě takto?

Myslím si, že Rusko má na české ministerstvo vnitra vliv. Vláda a především prezident Zeman mají k Rusku přátelské vztahy.

Takže za tím vidíte politiku.

Přesně tak.

Co budete dělat dál?

Musím to ještě promyslet a rozhodnout se.

Chcete zůstat v Česku?

To je složitá otázka. Mám tu práci, platím daně, a pokud budu chtít získat povolení k pobytu, dostanu ho. Jsem ale zklamaný, opravdu zklamaný.

Pracujete ve svém oboru?

Ano, jako autolakýrník. Zaměstnavatel je velmi spokojený, máme výborný kolektiv.

Co by se stalo, kdybyste se vrátil do Ruska? U soudu jste dostal pokutu 200 tisíc rublů.

Další varianta verdiktu byla až tři roky vězení, takže mě můžou zavřít. Pokud se vrátím, zatknou mě přímo na letišti. Můj případ právě řeší Evropský soud pro lidská práva a mám vysokou šanci, že rozhodnou v můj prospěch. I kdyby se tak stalo, velmi pravděpodobně budu dál pronásledován.

Před rokem a půl jste v rozhovoru pro Aktuálně.cz říkal, že v Rusku dojde ke změnám, že "zvítězí lednička nad televizorem". Jenže nedávno byl prezidentem znovu zvolen Vladimir Putin, v premiérském křesle zůstal Dmitrij Medveděv. Díváte se teď na situaci v Rusku stejně?

Tento režim se bude držet moci zuby nehty. Chápou, že se dopouštěli zločinů a mají ruce po lokty v krvi. Kdyby přišli o moc, neztratí jen to, co nakradli od obyčejných Rusů, ale i svou svobodu či životy. Proto budou dělat vše, aby k tomu nedošlo, a změna vlády je nejspíš možná jen cestou revoluce.

Před týdnem se slavil Den vítězství, ostatně kvůli výkladu dějin druhé světové války jste byl odsouzen. Proč si myslíte, že současné Rusko tak trvá na své verzi své moderní historie a nepřipouští o ní diskusi?

Režim ukradl Rusům budoucnost i současnost a může se chlubit jen minulostí. I když sami s vítězstvím nemají nic společného, vyvolávají kolem něj už doslova šílenství. Takže místo toho, aby skutečně pomohli veteránům, utrácí miliony a miliardy rublů za různé akce a večírky. Je to takové černé PR.