Mizí poslední africká divočina. Ptejte se zoologa Tomáše Jůnka, jenž ji chrání

"Pralesy rozparcelovali a zpřístupnili především čínští těžaři, dnes do nich může každý, včetně pytláků. Ti loví ohrožené druhy zvířat po tunách. Živí se jimi nejen místní, ale na černo se vyváží i do světa. Střední Afrika je tak asi nejšílenější oblast pro ochranu přírody," říká zoolog Tomáš Jůnek. Posílejte mu své dotazy již nyní, odpovídat na ně začne ve čtvrtek 29. července ve 14:30.

Zoolog, cestovatel a ochránce přírody Tomáš Jůnek od roku 2019 spolu s dalšími členy české expedice "Dzamba Ya Lobi" (Prales zítřka) monitoruje vliv člověka na přírodu a zvířata střední rovníkové Afriky, kde se nachází jedna z posledních afrických divočin.

Hlavním cílem expedice Dzamba Ya Lobi je monitoring živočichů mimo chráněná území, kde výzkum běžně probíhá. Češi sbírají data i v lesích určených k těžbě dřeva nebo zlata, na plantážích nebo v oblastech používaných místní komunitou. Monitorují také pytláctví či nelegální obchod se slonovinou či luskouny. Vědecká data poskytují Světovému fondu na ochranu přírody (WWF) a dalším organizacím. Expedici financuje Nadační fond Neuron.

"Místní se živí výhradně masem z lesa, na grilu končí i ohrožené druhy. Pralesy jsou rozparcelované na koncese a zpřístupňují je především čínští těžaři. Dnes tak do nich může každý, včetně pytláků. Lidé vytěží, co se dá, ochrana přírody je nezajímá. Střední Afrika je pro ochranu přírody jedna z největších výzev, i proto nás to tolik motivuje," říká Tomáš Jůnek.

Jůnek působí na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, nemalou část roku tráví na expedicích, na další cestu do severního Konga, konkrétně na výzkum salin, odjíždí právě v srpnu. Jeho hlavním spolupracovníky jsou ochránce africké přírody a slonů Arthur Sniegon či primatolog Stanislav Lhota.

"S postupným zpřístupňováním pralesů fauna střední Afriky vymírá. Dokonce i přes letiště míří do Evropy ročně desítky tun bushmeatu, tedy masa divokých zvířat z lesa. Těžaři mají povinnost zahrazovat po těžbě všechny přístupové cesty valem, ale nedělají to, protože i oni tam budou chtít ještě někdy jet," vysvětluje český zoolog.

Rychle nemizí jen divoká zvířata, ale také jejich domov. "V povodí řeky Kongo zmizely deštné lesy o velikosti Bangladéše. Pokud to půjde touto rychlostí, tak v roce 2100 tu už žádný prales být nemusí," říká také Tomáš Jůnek.