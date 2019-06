Ptáček končí v čele pražských policistů, nahradí ho Lerch z dopravní policie

Ředitel pražské policie Jan Ptáček po roce končí ve funkci, od července ho nahradí dosavadní šéf dopravních policistů Tomáš Lerch. Ptáček nastoupí na pozici ředitele pardubické krajské policie, kterou dříve zastával soušasný policejní prezident Jan Švejdar. Na Lerchovo místo bude vyhlášeno výběrové řízení.

Švejdar odmítl, že Ptáčkův odchod souvisí s kauzou Čapí hnízdo, ve které je obviněn mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO). Vyšetřovala ji právě pražská policie, v dubnu předala spis státnímu zástupci s návrhem na obžalobu.

"Já jsem u policie 32 let a já si prostě neumím představit, že by někdo z postu ředitele kraje dovedl ovlivnit jakékoli trestní řízení. Trestní řízení je pod dozorem státního zástupce a tím to končí," řekl Švejdar.

"Je to moje rozhodnutí, moje odpovědnost a s tou kůží si jdu na trh já," řekl k personálním změnám. Veškeré změny podle něj nastaly "po vzájemné diskusi a pochopení".

Odborník s managerskými schopnostmi

Lerch podle ně prokázal, že je odborník a má velmi dobré manažerské schopnosti. "Ta změna je z mého pohledu dobrá," uvedl policejní prezident. Dopravní policii prozatím povede Jaroslav Řehák, současný vedoucí odboru dopravní policie Libereckého kraje.

"Ve funkci ředitele dopravní policie působím více než šest let a tato nabídka pro mě byla výzvou, řekněme rozšířením mých dosavadních zkušeností a dovedností, takže beru to jako logické pokračování mé kariéry," okomentoval svoji novou funkci Lerch.

"Samozřejmě oblast služby kriminální policie a vyšetřování pro mě bude něčím novým, nicméně mám plnou důvěru v policisty krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a mým úkolem bude ze začátku zaměřit se zejména na otázku fungování celého krajského ředitelství, budu se postupně seznamovat s chodem pražské policie a postupně se seznamovat i s kolegy, kteří se podílí třeba i na práci služby kriminální policie a vyšetřování. Ale není to pouze o kriminální policii, je to samozřejmě o službě pořádkové nebo cizinecké policie a dalších službách," dodal Lerch.

Ptáček nastoupil do funkce loni v červnu. Předtím působil jako náměstek ředitele středočeské policie. Lerch vedl dopravní polici od roku 2013.

Švejdar poděkoval končícímu řediteli Útvaru zvláštních činností Vladimíru Šiborovi. "To je člověk, který u policie nechal své srdce, útvar, který je velmi citlivý pro policii, jsou v něm citlivé informace, fungoval naprosto bezvadně. Pan ředitel si zaslouží opravdu hlubokou úklonu a poctu," dodal. K poslednímu červnu končí i ředitel útvaru policejního vzdělávání Marek Adam, odchází do civilu. Také jemu Švejdar poděkoval.