Některé kraje respirátory nerozdělily podle plánu. Někde na lékaře nezbyly

Dodávky ochranných pomůcek některé kraje nerozdělily tak, jak se původně naplánovalo. Ochranný materiál tak nezbyl třeba na praktické lékaře či ambulantní specialisty. Po jednání ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf Roman Prymula. S hejtmany chce dohodnout nastavení zásobování.

"Naplánovali jsme distribuci dodávek do jednotlivých regionů. Ne ve všech regionech byla respektována. Máme výtky od určitých profesních i zdravotnických skupin, že v konkrétním regionu na ně dodávka nevyzbyla, protože byla zkonzumována na jiné etáži," uvedl Prymula.

Různé druhy respirátorů a další pomůcky mají používat vybrané profese a různé skupiny pracovníků. Podle šéfa štábu naplánovanou dodávku nedostali vždy třeba praktici či ambulantní specialisté. Zmínil kraj Jihomoravský kraj a Vysočinu.

"To by se stávat nemělo. Je to státní majetek. My ho distribuujeme na úroveň krajů zdarma. Mělo by být respektováno, které skupině byl ochranný prostředek alokován," uvedl šéf štábu. O nastavení zásobování chce jednat s hejtmany. Dodal, že nedostatek ochranných pomůcek by se měl díky leteckým dodávkám "v tomto týdnu odstranit".

Kraje si v minulých dnech opakovaně stěžovaly na nedostatek ochranných pomůcek. Poukazovaly také na to, že dostaly méně materiálu, než kolik měly přislíbeno.

Prymula požádal dnes lidi, aby nepoužívali respirátor s ventilem, pokud ho nepotřebují třeba v práci. Vhodnější proti šíření nákazy je rouška. "Je naprosto nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respirátory, které mají ventil. Tento respirátor je zcela protichůdný proti tomu, co tady chceme. Chceme, aby obyvatelstvo nevylučovalo vir do okolí (při výdechu ventilem) a nevytvářelo aerosol, aby se ostatní nenakazili," objasnil epidemiolog Prymula. Pokud podle něj lidé přesto respirátor nosit chtějí, měli by si přes něj dát roušku.