před 1 hodinou

Prezident zahájil školní rok v Základní škole Slezská v Třinci, Andrej Babiš se zase účastnil slavnostního otevření nové budovy školy v Rudné u Prahy. Miloš Zeman děti nabádal, aby nečekaly jen na to, co objeví v učebnicích. "Chtěl bych vám popřát zvědavost. Zvědavost, která vlastně znamená schopnost se ptát," řekl. Vítání školáků se zhostili také další politici - ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nebo ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Naopak ministr školství Robert Plaga (ANO) doprovodil v Brně do první třídy svou dceru.