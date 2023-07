Kdy přesně po přisátí klíštěte vyrazit k lékaři? Odborník popsal kritický okamžik

Klíšťová encefalitida a lymská borelióza - dvě nejčastější onemocnění, která přenášejí klíšťata. Svými příznaky i léčbou se ale od sebe odlišují. Která z nemocí se projevuje zarudnutím kůže? A jaká z nich pak může skončit vážnými komplikacemi? Podívejte se na další díl ze série První příznaky.

Lymská borelióza patří mezi nemoci způsobené bakterií, kterou do krevního oběhu člověka přenese nakažené klíště. Typickým prvním symptomem je zarudnutí kůže. "Poznáme to tak, že na kůži se objeví velký rozsáhlý červený flek, který má tendenci se dále rozšiřovat," popisuje Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol. "Je důležité, aby byl větší než pět centimetrů. Obvykle nepálí, nesvědí. Pacient vůbec neví, že na sobě něco má," dodává.

Zarudnutí kůže se obvykle objeví za dva až tři týdny po přisátí klíštěte. Je však důležité ho nezaměnit s běžnou reakcí na kousnutí - ta na rozdíl od toho nastává poměrně rychle po přisátí, flek je menší a hodně svědí či pálí. "Tady je nejlepší vyčkat, protože kdyby to byla borelióza, tak by se flek spíše zvětšoval a neustoupil by," vysvětluje infektolog ve videu.

Naopak klíšťová encefalitida je onemocněním virového původu, které může postihnout mozek a mozkové blány. Typicky se přibližně po sedmi dnech po přisátí projeví příznaky podobnými běžné chřipce. "To znamená zvýšená teplota, horečka, bolesti kloubů, svalů, hlavy," uvádí lékař. "V této první fázi ještě není postižen mozek, mozkové obaly a ještě neprobíhá neuroinfekce, takže pacient se vlastně nemusí ničeho obávat," uklidňuje.

V počátku se klíšťová encefalitida léčí podobně jako viróza - čili klidovým režimem a případně léky na bolest či snížení teploty. Pokud ale dojde ke zhoršení stavu, je potřeba vyhledat lékaře. Encefalitida totiž může zejména u starších lidí, kteří mají chronická onemocnění, způsobit vážné komplikace.

V dalším dílu série První příznaky se také dozvíte, jak se lymská borelióza léčí či jaké obtíže mohou nastat u klíšťové encefalitidy.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pixabay a Pexels a fotografie z archivu Milana Trojánka.