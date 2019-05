První pražský mrakodrap čekají změny. Na střeše otevře kavárnu, v přízemí kino

Nezaměnitelnou funkcionalistickou dominantu pražského Žižkova, Dům odborových svazů, koupili loni v létě majitelé největší české koupelnové firmy Siko. Za přibližně miliardu korun. Od té doby se spekuluje o tom, co s domem bude. Teď rodinná firma Jaroslavy Valové, která 52 metrů vysokou nemovitost získala, odhalila první podrobnosti. Zda objekt přetvoří v projekt nájemního bydlení, však zatím tají.

Jako první změnil rodinný podnik jméno budovy. Nově žižkovská dominanta nese jméno Radost. Nejčastěji je přitom známa jako Dům odborových svazů, někdy však také jako "kachlíkárna" podle charakteristického keramického obložení. Jen pro zajímavost, tuto přezdívku budova sdílí i se sídlem ministerstva vnitra na Letné.

"Pro dům jsme hledali český název s odkazem na jeho minulost. Jméno Radost v sobě obsahuje zkratku starého názvu domu a přitom trefně kontrastuje s tím, co se v domě v posledních šedesáti letech dělo," popisuje iniciátor oživení domu Martin Louda, který stojí společně s podnikatelem Vítězslavem Valou za celým projektem.

Teď na řadu přijdou potřebné opravy. Podle Loudy však nepůjde, minimálně zvenčí, o žádné zásadní zásahy do ikonické podoby budovy a na rekonstrukci by měli vydělat i běžní Pražané.

Nový výhled na Prahu ze 40 let uzavřené střechy

Jako první totiž noví majitelé opraví a znovu otevřou rozsáhlou střechu. Netřeba dodávat, že z vrcholu jedenáctipatrové stavby tyčící se nad okolní zástavbu se nabízí ničím nerušené výhledy na celý Žižkov i zbytek Prahy. Jako na dlani je ze střechy Radosti vidět například památník na Vítkově.

O využití více než čtyřicet let nepřístupné střechy se už navíc přihlásil pražský kavárník Ondřej Kobza, známý tím, že se snaží střechám hlavního města vdechnout nový život. Spolu s manželi Ivanem a Dagmar Havlovými už například znovuotevřel střechu pražského paláce Lucerna. Ta je na stálo přístupná od čtvrtka, 110 let od dokončení první části Lucerny.

Podobné plány má i na Žižkově. "I když je střecha Radosti navržena jako pobytová, pro veřejnost je více než 40 let nepřístupná a v současnosti není v dobrém stavu. To chceme změnit. Ondřej Kobza na ní bude pořádat různé debaty, kulturní akce a zprovozní zde také novou kavárnu," říká mluvčí projektu Veronika Holčáková.

Obyvatelé Žižkova by také mohli ocenit, že má ve spodní části domu vzniknout nové moderní kino a coworkingová kavárna. Nižší podlaží pak doplní ateliéry pro umělce.

V horních patrech zůstanou kanceláře a v plánu jsou také nové byty. Stávající nájemníci - odborové svazy - totiž využívají zhruba jen 20 procent kancelářské plochy. "Do oprav bychom se rádi pustili v řádu měsíců, abychom budovu co nejdříve oživili, tak jak si zaslouží," říká Holčáková.

Nový projekt pro nájemní bydlení?

Společnost Siko se v posledních letech kromě prodeje koupelnového vybavení stále častěji pouští do developerských aktivit. Na stanici metra Luka otevřela úspěšný projekt nájemního bydlení Luka Living o 215 bytech. Téměř všechny tamní byty jsou obsazené.

Zdali i bývalý Dům odborových svazů čeká stejný osud, zatím není jasné. Podle Holčákové se z něj má stát multifunkční centrum Žižkova. "Podrobnější plány ale patří k úvahám delšího časového horizontu, rádi bychom vše citlivě posoudili i vzhledem k architektuře budovy a jejímu okolí," dodává. Už dnes se však v objektu nachází bytové jednotky, které svou plochou přesahují velikost tří činžovních domů na Vinohradech. V nich už ale nájemníci jsou.

Svou roli hraje i to, že budova je památkově chráněná a jakoukoliv její významnější proměnu musí schválit pražští památkáři. "Má to svá omezení, ale vzhledem k našemu respektu k autorům stavby a původnímu rázu domu to nevnímáme jako komplikaci, spíše jako výzvu," uzavírá Holčáková.

První pražský mrakodrap

Dům odborových svazů vznikl původně jako Všeobecný penzijní ústav v letech 1932 až 1934. Díky výšce 52 metrů bývá budova označována za první pražský mrakodrap. V roce 1951 ji začala přebírat Ústřední rada odborů, v roce 1990 byla převedena z majetku ROH do majetku nově ustavených odborů.

Od roku 1968 je budova, postavená podle projektu architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka, památkově chráněná. V současnosti ji tvoří 31 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, z toho 12 tisíc metrů čtverečních kanceláří. V nižších objektech na sever a na jih z ulic Seifertova a U Rajské zahrady je několik bytových jednotek.

Nový majitel objektu firma Siko je největší český prodejce koupelnového vybavení. První prodejnu otevřela v roce 1991 v jihočeských Čimelicích, nyní jich má více než 50 po celé ČR a na Slovensku. Zaměstnává 850 lidí.