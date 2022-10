Volby by vyhrálo hnutí ANO s více než 30 procenty, SPD ztrácí, ukázal průzkum

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, ODS by měla 16 procent, SPD by dostala 11,5 procenta a Piráti 11 procent. Pořadí na prvních čtyřech místech se nezměnilo, mírně vzrostla podpora pro ANO a klesla pro SPD. Do sněmovny by neprošli lidovci. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.

"Strany koalice Spolu by prostým součtem získaly 24,5 procenta, koalice Piráti a STAN 16,5 procenta," uvedl Median k možným výsledkům uskupení kandidujících v minulých sněmovních volbách. Koalici Spolu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Proti srpnovému modelu si polepšilo ANO o 1,5 procentního bodu, ODS zůstala na svém a podpora pro SPD klesla o 2,5 procentního bodu a pro Piráty o půl procentního bodu. TOP 09 by podle zářijového modelu získala šest procent proti 3,5 procenta v srpnu, podpora STAN se zvýšila na 5,5 procenta ze srpnových čtyř procent. Mezi srpnem a zářím naopak klesl zisk ČSSD z pěti procent na 4,5 procenta a lidovců z 3,5 na 2,5 procenta. Související Politici Fialovy koalice podporují Fischera. Bojí se ale, že se na Hrad nedostane Podle volebního modelu nelze u TOP 09, STAN a ČSSD spolehlivě určit, zda by jejich podpora stačila na překonání pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do sněmovny. Sněmovní volební model za září 2022 podle agentury Median. | Foto: Median Před lidovce se tak v zářijovém modelu dostala Přísaha, její podpora ve srovnání se srpnem ale také klesla o půl procentního bodu na tři procenta. KSČM si pohoršila o procentní bod na 2,5 procenta, Trikolora a Zelení zůstali na dvou procentech. Statistická chyba je plus minus 1,5 procentního bodu u menších stran a plus minus tři body u nejsilnějších stran Případných sněmovních voleb v září se chtělo zúčastnit 57,5 procenta účastníků průzkumu, dalších 15 procent účast zvažovalo. Určitě by hlas neodevzdalo 17,5 procenta dotázaných, spíše by k volbám nešlo deset procent. "Pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast," uvedl Median. V průzkumu mezi 1. a 30. zářím se Median dotazoval 1010 lidí ve věku 18 a více let. VIDEO: Česko od 90. let ovlivňují politické klany, v tom souzním s Babišem, říká Hilšer 20:30 Pokud má prezident kulturu v české politice někam posunout, neměl by být s takovými vazbami spojován, říká uchazeč o křeslo na Hradě Marek Hilšer. | Video: Daniela Písařovicová