Zpomalení růstu penzí podporují hlavně mladší lidé, z důchodců jen pětina

Prezident Petr Pavel dostal pokutu od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 60 tisíc, a to za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani. Zjistil to magazín Reportér z transparentního účtu Petra Pavla, magazínu to potvrdil i člen vedení úřadu Jan Outlý.

"Úřad Petru Pavlovi uložil pokutu ve výši 60 tisíc korun za to, že přehled sponzorů, který jako kandidát zveřejnil před volbami, neobsahoval, a to bohužel ve výrazné většině případů, povinné informace. Tedy u fyzických osob datum narození a obec pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo," sdělil Outlý Reportéru.

Pokuta byla podle Outlého uložena, ještě než se Pavel ujal úřadu. "Proto se zde neuplatnila přestupková imunita, které jinak prezident požívá," vysvětlil magazínu Outlý. Na transparentním účtu je podle magazínu uvedeno, že Pavel odeslal 60 tisíc korun úřadu v pondělí 13. března.