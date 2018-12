Cenu za odvahu získali bojovníci se znečištěním v Ústí nad Labem a Nymburku

Cenu za odvahu letos získala bývalá ředitelka ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí Jana Moravcová, která prosazovala například přísný postup proti lihovaru společnosti PLP v Trmicích na Ústecku v letech 2008 a 2009. Ocenění jí udělil Nadační fond proti korupci. Dalšími oceněnými se stali Lukáš Blažej, který se mimo jiné snažil rozkrýt systém odměňování na ústeckém zastupitelstvu, a Spolek občanů Permanent, hájící zájmy obyvatel Nymburka proti zinkovně společnosti Azos CZ, posléze APP.

Cenu dostávají lidé, kteří se podle fondu nebáli poukázat na korupci bez ohledu na osobní následky. "Jsem moc rád, že se najdou tak odvážní lidé, kteří se obětují," prohlásil předseda správní rady NFPK Karel Janeček. Ocenění podle něj riskovali svoji práci i osobní život, aby bojovali proti korupci. "Ceny jsou spíše symbolické, ale věřím, že do budoucna pomůžou," dodal.

Bývalá ředitelka oblastního inspektorátu životního prostředí je podle ředitele fondu Karla Škáchy příkladem toho, "kdy se úředník postavil určité zlovůli - a za to ztratil místo".

Ústecká inspekce pod vedením Moravcové podle fondu tvrdě vystoupila proti výstavbě ekologicky nepřijatelných projektů, což s největší pravděpodobností vedlo k jejímu odvolání. Inspekce například udělila dvoumilionovou pokutu lihovaru v Trmicích za zápach a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

"Snažila jsem se odclonit případy od investičních a developerských tlaků," uvedla Moravcová, která se v současné době kvůli svému odvolání soudí. Od NFPK dostala zhruba 63 000 korun. Dodala, že se dnes při předávání cen dohodla na další spolupráci se zástupci Spolku občanů Permanent, který zase bojuje proti tomu, aby město Nymburk znečišťovala kataforézní a zinkovací linka. Její zástupci dnes obdrželi 18 000 korun.

Ocenění a 30 000 korun si pak odnesl dvaadvacetiletý student Blažej, který posledních pět let pravidelně chodí na zasedání zastupitelstva Ústí nad Labem. Snaží se podle fondu o větší otevřenost radnice, ale město již proti němu podalo několik trestních oznámení.

Blažej řekl, že navazuje na aktivisty, kteří v Ústí působili dříve. Pomáhají mu i někteří úředníci. "Děkuji lidem, kteří by sem nikdy nemohli přijít převzít cenu, protože by to byl konec jejich úřednické kariéry," uvedl student.

Ocenění udílel fond letos již po osmé. V minulosti jej dostala například organizace Romea či bývalá ředitelka odboru ministerstva financí Martina Uhrinová, která upozornila na podezřelé jednání úředníků v kauze Čapí hnízdo.