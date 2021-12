Před příchodem další epidemické vlny v souvislosti s variantou omikron je velice důležité naočkovat co nejvíce lidí posilovací dávkou, tvrdí sociolog a člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace Daniel Prokop. Věří, že při současně nastavené infrastruktuře je reálné podat takzvané boostery čtyřem milionům lidí za čtyři týdny. Co je pro to potřeba udělat? Podívejte se na video.

4:56 Život v pandemii - Jak předejít další vlně kvůli omikronu? | Video: Martin Krepindl, Blahoslav Baťa

Video je součástí pořadu Život v pandemii, v němž redakce Aktuálně.cz dává prostor odborníkům, kteří se zabývají dopady pandemie covidu-19 v České republice.