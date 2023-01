Prohra je součást života. Lidé mě nevolili kvůli strachu z výhry Babiše, říká Hilšer

Senátor Marek Hilšer v prvním kole prezidentských voleb dosáhl jen na 2,5 procenta hlasů. Je to ještě méně, než předpokládaly průzkumy. Výsledek vnímá jako prohru, která ho ale podle jeho slov může posunout dál. Ve druhém kole podpoří Petra Pavla. Souboj Pavla a Babiše ale označuje za výběr mezi "menším a větším zlem".

Hilšerův volební štáb letos stejně jako před pěti lety sledoval výsledky prezidentských voleb v Impact Hubu na pražském Smíchově. Marek Hilšer dorazil tramvají kolem 14. hodiny společně s manželkou Monikou, dvěma dětmi a kočárkem v ruce. "Mám z toho déjà vu," komentoval s úsměvem ve štábu.

Na místě bylo zhruba 70 novinářů a podporovatelů. Zdi zdobily velké plakáty na podporu Ukrajiny s nápisy "Say no to Putin" a "Ruthless killers hands off Ukraine". Hilšer se radostně zdravil skoro s každým, kdo ho přišel podpořit. "Přišli jste na smuteční hostinu?" ptá se s úsměvem.

Letos mu výsledky nepřinesly radost jako minulé volby, ale spíše zklamání. "Určitě nejsem spokojený, ale prohra je součást života," řekl. Přiznal, že čekal lepší výsledek. "Nabízel jsem kandidáta nezávislého, z mladé generace, s čistým štítem, který nemá ruce svázané minulostí," podotkl zklamaně. Dodal, že výsledky plně respektuje a do budoucnosti se dívá pozitivně.

“Samozřejmě mě to mrzí, myslel jsem to vážně,” komentuje výsledek Marek Hilšer. “Je to prohra, ale prohra může vést k nějaké reflexi a otevírá další cesty,” uvádí. @Aktualnecz pic.twitter.com/V0wdiXOAcK — Klára Španělová (@klara_spanelova) January 14, 2023

Přesto si myslí, že předvolební situace nebyla spravedlivá. "Kandidáti neměli rovné příležitosti. Mělo by se s tím pracovat do budoucna. I proto jsem odešel z debaty na Nově," vysvětloval Hilšer a sklidil za to potlesk od svých podporovatelů. "Z voleb jsem neodstoupil, protože jsem přesvědčený, že se nesmí utíkat z boje," řekl.

Do druhého kola podpořil Pavla

Svoji prohru si vysvětluje tím, že teď už nebyl nikým novým a nevybočoval. Jako další důvod uvádí, že lidé prý měli strach ho volit. "Psali mi zprávy, jako že jsem sympaťák, ale že nemohou, protože se obávají, že by zvítězil Andrej Babiš, a tak že musí dát hlas někomu jinému," popsal Hilšer s tím, že tím ale nechce omlouvat svůj neúspěch.

"Ve druhém kole budu určitě volit generála Pavla," oznámil. Souboj Pavla a Babiše ale označuje za výběr mezi "menším a větším zlem". Svých 120 tisíc voličů vyzval, aby šli k volbám a rozhodli se podle sebe, koho ve druhém kole podpoří.

Třetí kandidaturu na prezidenta nezvažuje. S tím souhlasí i jeho manželka Monika, která za něj nejprve odpovídá. "Myslím si, že to můžeme určitě vyloučit," řekla s úsměvem. Hilšer uvedl, že se těší na více času stráveného s rodinou. "Bude to osvobození," dodal.