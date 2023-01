Pořád je tu zlo jménem Babiš, řekla Nerudová. Z veřejného prostoru neodejde

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová skončila v prezidentských volbách na třetím místě. V děkovné řeči podpořila do druhého kola generála Petra Pavla a později dorazila i do jeho volebního štábu.

Několik minut dlouhý potlesk podporovatelů a dobrovolníků přivítal Danuši Nerudovou na pódiu ve volebním štábu. V půl čtvrté odpoledne už bylo jasné, že do druhého kola prezidentské volby nepostoupí. Profesorka všem poděkovala a vzkázala, ať nejsou smutní. Vyjádřila podporu Petru Pavlovi.

"Pořád je tady velké zlo a to se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo v těchto volbách poměrně dost procent," řekla Nerudová. "Opakovaně jsem hovořila, že bych neměla problém Petra Pavla podpořit ve druhém kole. Dnes večer spolu budeme hovořit o tom, jaké jsou možnosti. Poté společně budeme výsledky prezentovat," oznámila kandidátka.

Jak přesně její podpora Pavla v následujících dvou týdnech bude vypadat, zatím není jasné. Do jeho štábu dorazila po 17. hodině, na možném zapojení do kampaně se dohodnou v pondělí. Všechny formy podpory jsou ale podle ní otevřené.

Nerudová zároveň slíbila, že z veřejného prostoru nezmizí. "Určitě se těm tématům, které zajímají mladé, budu nadále věnovat. Je potřeba je veřejně prosazovat," uvedla. Podle ní je ale zatím ještě brzy představovat, jakou formou by to chtěla udělat. Zda vstoupí do politiky a například bude kandidovat do Senátu, jako to při minulé prezidentské volbě udělali tři neúspěšní kandidáti, ještě říct nechtěla.

Nerudová v pátek označila za úspěch, pokud bude mít 20 procent. Její výsledek je nakonec zhruba o šest procentních bodů nižší. Chyby v kampani si teprve vyhodnotí. "Musíme to napřed analyzovat. A z toho zjistíme, za čím stojí ten volební výsledek," podotkla.