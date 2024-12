Předpověděli budoucnost. Mzdu Čechů minuli jen o 23 korun, pád ministrů určili přesně

Odborný predikční tým pracuje metodou takzvaného úsudkového forecastingu, se kterým experimentují i některé státní instituce. Jeho podstatou je, že se snaží předpovídat události v oblastech, kde chybí dostatek dat. Nespoléhají se přitom na jednoho experta, konečný odhad je agregací predikcí jednotlivých členů týmu.

Podle koordinátora týmu Hanoska může být vhodným příkladem otázky, kterou forecasteři budou predikovat, chování turistů přicházejících ze země s nestabilní politickou situací. "Nevíme, jak tato situace ovlivní počet turistů, kteří přijedou do Česka, protože žádná statistika neexistuje. Náš tým to ale dokáže poměrně přesně predikovat," říká Hanosek.

Znát tyto odhady může být přitom podle Hanoska klíčové. "Instituce se mohou připravovat na události podle toho, jak jsou pravděpodobné. Pomůže jim to věci lépe prioritizovat. Když se něco může stát na 10 procent, tak je to sice málo, ale není to zanedbatelná pravděpodobnost. Proto bychom měli být připraveni i na méně pravděpodobné scénáře," vysvětluje Hanosek.