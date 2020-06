Pro Horákovou měla pravda vyšší cenu než její život, řekl při pietním aktu Vystrčil

Pro političku Miladu Horákovou, která se stala před 70 lety obětí justiční vraždy, byly pravda, poctivost a spravedlnost hodnotou cennější než její život. Na sobotním pietním aktu k uctění památky obětí komunismu na pražském Újezdě to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podle místopředsedy Sněmovny Petra Fialy (ODS) je komunismus zločinný režim všude na světě.

Oba politici připomněli, že komunistická strana podporuje současnou vládu.

Pietní akt doprovázel zvukový záznam výroků ze soudního procesu s Miladou Horákovou a dalšími obžalovanými. Zazněla například řeč tehdejšího prokurátora Josefa Urválka a slova soudce, když vynášel rozsudek smrti.

"Ona vlastně obětovala svůj život za pravdu, poctivost a spravedlnost," řekl Vystrčil novinářům k památce Milady Horákové. "My si připomínáme zrůdnost komunistického režimu jako celku a těch popravených bylo téměř 250," uvedl. Řekl také, že současná KSČM se dostatečně nedistancovala od toho, co se stalo v 50. letech. "Ještě smutnější je, že tato komunistická strana dneska podporuje současnou vládu," dodal.

"Důležité je připomínat si oběti komunismu i z toho důvodu, aby se už totalita neopakovala," řekl předseda ODS a místopředseda Sněmovny Fiala. "Komunistický režim je zločinný režim všude na světě a je potřeba si to připomínat," řekl novinářům. Také on poukázal na to, že o podporu nynější KSČM se opírá současná vláda.

Političku popravenou komunistickým režimem dnes připomněla projekce portrétu Horákové na budovu sídla Komunistické strany Čech a Moravy v centru Prahy. Konala se od půlnoci do 05:35, tedy v době, kdy se Horáková před desítkami let připravovala na smrt a psala poslední dopis svým nejbližším.

Podle Paměti národa za komunistického režimu od roku 1948 do roku 1989 bylo spácháno 248 justičních vražd. Dalších 282 lidí zahynulo při pokusu o přechod hranice a nejméně 7000 ve věznicích.