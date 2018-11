Babiš jedná od rána o svém politickém přežití, zasedání vlády běží velmi rychle

Pro premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše je středa dnem, který hodně napoví o jeho politické budoucnosti. Babišův den začal po úterním nočním návratu ze zahraničí už velmi brzy na úřadě vlády, kde se sešla vláda a je tady také naplánované setkání mezi premiérem a místopředsedou vlády Janem Hamáčkem z koaliční sociální demokracie. Premiér nutně potřebuje udržet Hamáčka a jeho ČSSD ve vládě, jinak mu hrozí její pád. Sociální demokraté ale vážně zvažují, že Babiše vyzvou, aby z vlády až do vyšetření kauzy Čapí hnízdo odešel.

Příchod členů české vlády na zasedání kabinetu před šestou hodinou ranní není za éry Andreje Babiše ničím novým. Při středečním příchodu si ale byli ministři vědomi toho, že jde tentokrát o mnohem více než o klasické pracovní jednání. Následující hodiny totiž napoví, jestli bude vůbec vláda dál existovat v současné sestavě.

"Nemyslím si, že současná situace ovlivní jednání vlády. Máme na programu řadu důležitých bodů, ale samozřejmě předpokládám, že proběhne jednání s panem předsedou Hamáčkem," řekl při příchodu na zasedání ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec. Více nechtěl situaci komentovat.

Podobně se chovali i další ministři, včetně ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jany Maláčové. "Proběhne koaliční schůzka hnutí ANO a ČSSD a potom se my sociální demokraté rozhodneme, jak dál," uvedla. Na doplňující dotazy, jaký je její osobní názor, reagovala odpovědí, že musí spěchat na vládu.

Jednání vlády probíhá velmi rychle, za necelou hodinu jeho členové probrali ze sedmi bodů pět, podle všeho tedy skončí co nejdříve. Je evidentní, že premiér Babiš chce mít co nejvíce času na řešení vládní krize, jednotlivé změny zákonů nejsou teď to akutní, co ho pálí.

Ranní jednání vlady začalo, tady jsou reakce ministru, kteří byli ochotni se u nás novinářů zastavit a říci par slov.Díky za to.Moc toho neřekli :) O všem rozhoduje premiér Babis - a tentokrat i vicepremiér Hamáček, oba budou dnes ráno jednat...

Právě on se ocitl v nejvyšším ohrožení, nadále ho pronásleduje kauza Čapí hnízdo, tentokrát kvůli slovům jeho syna Andreje Babiše mladšího. Premiér Babiš se ve středu mezi novináři zatím neukázal, jeho poslední slova k případu jsou tak z úterý.

Jakoukoliv možnost, že by měla vláda padnout, nebo by měl skončit on sám, Babiš odmítá a jako vždy prohlašuje, že vše je komplot, který ho má přimět odejít z politiky. "Celá tato kampaň má za cíl vyvinout tlak na orgány činné v trestním řízení živé kauzy Čapí hnízdo, což využívají opoziční politici, kteří nemají jiný program, než Babiše," tvrdil předseda vlády.

Slova jeho syna ale znějí velmi vážně. Reportérům Seznamu na skrytou kameru mimo jiné řekl, že byl údajně unesen na Krym zaměstnancem Agrofertu Petrem Protopovem. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Babiš junior.

Jeho otec však výpověď syna nepovažuje za věrohodnou s odkazem na to, že Babiš junior má psychické problémy a novináři mu prý dávali návodné otázky. Šéf vlády a ANO ale odmítá dlouhodobě nabídku novinářů Seznamu, aby jim poskytl rozhovor, kde by mohl na všechny nejasnosti reagovat.

Protopov je přitom manželem psychiatričky Dity Protopovové, která dělala na mladšího Babiše zdravotní posudek a zároveň kandidovala za hnutí ANO na Praze 8. Po vypuknutí aféry rezignovala na svůj mandát a tvrdí, že se ničeho zlého ohledně Babiše nedopustila. Její manžel zároveň tvrdí, že na Krymu nikdy nebyl.

Hamáček si dosud vládu s Babišem pochvaloval

Babiš musí přesvědčit nejbližšího koaličního spojence, sociální demokraty, aby nebourali vládu, která získala důvěru teprve nedávno. Až letos v červenci, kdy ji s pomocí KSČM podpořilo 105 poslanců. Babiš proto od brzkého rána jedná s předsedou ČSSD a zároveň ministrem vnitra Janem Hamáčkem o dalším fungování vlády.

Pod velkým tlakem není jen Babiš, ale také Hamáček. Někteří členové na něj dlouhodobě tlačí, aby si sociální demokracie nezavdala s trestně stíhaným Babišem a neseděla s ním v jedné vládě. Jejich apel se po posledních událostech ještě zvýšil, což nemůže Hamáček jen tak přejít. Kromě toho cítí šéf ČSSD naléhání veřejnosti, která je stále více znepokojena táhnoucím se vyšetřováním celé kauzy.

Možnost, že ČSSD vyzve AB k odchodu z vlády, není vůbec vyloučena.Proto jsme se zeptali šéfa strany Jana Hamacka, co by následovalo potom, a zda se ČSSD nebojí předčasných voleb.Osobně si myslím, ze bude zásadní reakce veřejnosti na to, co se děje.Politici to vnímají

"Ve středu budeme požadovat jasnější a konkrétnější odpovědi. Nepředjímáme výsledek jednání, půjdeme tam s celou řadou otázek a budeme chtít slyšet odpovědi," řekl Hamáček v úterý odpoledne k sezení s Babišem.

V úterý večer, kdy jednali poslanci a senátoři ČSSD, stejně jako ve středu ráno se ještě Hamáček mezi novináři neukázal. Nicméně další osud vlády visí skutečně na vlásku. "Celou situaci vnímáme velmi vážně," upozorňoval Hamáček několikrát během úterý. Místopředseda ČSSD Martin Netolický po večerním jednání poslanců a senátorů prohlásil, že nevylučuje jakákoliv řešení vládní krize.

Babiš může nadále počítat s prezidentem Zemanem

Z kuloárových informací je zřejmé, že sociální demokraté nejvíce ze všeho zvažují, že Babišovi navrhnou, aby do vyšetření kauzy Čapí hnízdo odešel z vlády. Rádi by, aby jinak vláda nadále pokračovala, protože jim se jim daří prosazovat některé volební priority strany. Hamáček věřil, že právě prosazování programu by mohlo ČSSD přinést kýžené body u voličů, kterých má strana v posledních měsících hodně málo.

Naopak, v případě pádu vlády ztratí ČSSD možnost prosazovat svůj program a vystaví se riziku předčasných voleb, které můžou zhoršit už tak bídnou pozici strany u voličů. Obávají se také toho, co by udělal prezident Miloš Zeman, který by se dostal po pádu vlády ke slovu.

Rozhodně ale nelze čekat, že by šel proti Babišovi, které mnohokrát podpořil, což učinil i tentokrát. "Jako člověk, který třicet let byl vystaven obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly," sdělil Zeman TV Nova. Poslední vývoj kolem vyšetřování Čapího hnízda komentoval slovy, že mu to celé "připadá jako divoká konspirace".

Není ale vyloučeno, že Babišovi by spojenectví s prezidentem nemuselo stačit. Pokud by ztratil sociální demokraty, zůstali by mu už jenom komunisté, se kterými nemá v Poslanecké sněmovně většinu, takže by nemohl sestavit vládu s důvěrou a nemohl by ani prosadit žádné návrhy zákonů. Zvláště, když další potencionální spojenec, předseda SPD Tomio Okamura avizuje, že do vyšetření Čapího hnízda by neměl být Babiš ve vládě.

Za takové situace by se mohlo hnutí ANO domluvit, že by premiérem mohl být zřejmě místopředseda hnutí Richard Brabec, který ale nechtěl tuto možnost zatím nijak komentovat.