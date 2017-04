Případ pro komisaře Vrťapku: Kdo ukradl psího detektiva? Kreslíř ho používal neprávem, rozhodl soud

před 22 minutami

Devět let řešil komisař Vrťapka nejzapeklitější záhady. Nyní se i on sám stal hlavní postavou jednoho vpravdě detektivního případu: Kde se vlastně kreslený psí detektiv vzal a kdo mu dal jeho jméno. O autorství jména známé komiksové postavičky pro děti se totiž před soudy přou dva jeho spolutvůrci - spisovatelka Pavla Etrychová a kreslíř Petr Morkes, kteří počátkem roku 2004 začali jeho komiksové příhody vydávat v časopise Mateřídouška. Jenže poté se rozešli a Morkes začal příběhy o zvířecím detektivovi nejen psát, ale i kreslit. Soud nyní pravomocně potvrdil, že Vrťapku vymyslela Pavla Etrychová.

Praha - Ten komiksový seriál byl více než osm let na stránkách Mateřídoušky jedním z nejoblíbenějších: malí čtenáři se psím detektivem Vrťapkou, který nejen kostkovanou čepicí připomíná Sherlocka Holmese, každý měsíc řešili detektivní záhady.

A knihy sebraných příběhů komisaře Vrťapky v letech 2009 a 2011 patřily podle statistiky Svazu českých knihkupců a nakladatelů mezi nejprodávanější dětské tituly, poslední díl se stal dokonce nejprodávanějším komiksem roku.

Příběhy sepisovala Pavla Etrychová, podobu psímu detektivovi pak dal kreslíř Petr Morkes. Jenže v roce 2012 jejich spolupráce přestala klapat a rozešli se. A nyní se soudí, kdo psího detektiva vymyslel. Vrťapka sice žije dál, ale už ne na stránkách Mateřídoušky - jeho příběhy ve vlastním nakladatelství začal vydávat sám Morkes.

Tvrzení proti tvrzení, ale…

Jádrem sporu je jméno detektiva Vrťapky. Etrychová tvrdí, že postavičku včetně jména vymyslela ona a že Morkes jí je ukradl. Ten si totiž již v roce 2008 a 2009 nechal zaregistrovat na Úřadu průmyslového vlastnictví nejdříve podobu a poté i jméno komisaře Vrťapky jako ochrannou známku. A založil také vlastní internetovou stránku www.vrtapka.cz, kde jeho příběhy prodává.

Městský soud v Praze před půldruhým rokem přiřkl autorství Vrťapky Etrychové. A s ním se toto pondělí ztotožnil i Vrchní soud v Praze.

"Je to tvrzení proti tvrzení. V hodnocení důkazů jsme se ale přiklonili k soudu prvního stupně," uvedla předsedkyně odvolacího senátu Yvona Svobodová.

Vrťapka jako Drvoštěp

Kariéra detektiva Vrťapky začala na přelomu let 2003 a 2004, když se na Etrychovou obrátila její kamarádka a šéfredaktorka Mateřídoušky Eva Bavorová a poprosila jí, aby vymyslela nějaký komiksový seriál. A spojila ji s výtvarníkem Petrem Morkesem, který krátce předtím začal s Mateřídouškou a sesterským Sluníčkem spolupracovat.

Etrychová pak donesla námět na psího detektiva, který připomínal Sherlocka Holmese - ovšem ke kostkované čepici neměl v ruce dýmku, ale lupu. Navrhovala původně jméno Fík nebo Flox, ale to jí redakce zatrhla, protože již měla dva hrdiny na F. "Řešili jsme to jméno, nechtěli jsme, aby bylo od písmene F, protože tam běžel jiný seriál o Filutovi," potvrdila před soudem Bavorová.

Etrychovou pak prý napadlo použit nějakou složeninu na principu postavy "Drvoštěp" z Devatera pohádek Karla Čapka a redakce následně odsouhlasila jméno Vrťapka. Etrychová si dokonce nechala e-mailovou korespondenci s Bavorovou z přelomu let 2003 a 2004, kde podobu seriálu i jméno hlavního hrdiny řešily.

E-mail z poloviny ledna 2004, v němž Etrychová řešila jméno Vrťapky, Morkes označil za falešný a požadoval, aby jej soud nechal prozkoumat znalcem. "Jméno komisaře Vrťapky jsem vymyslel již prosinci 2003," stál si na svém Morkes.

Stejný styl i písmo svědků

Před soudem pak defilovala desítka svědků obou stran. Jak zaměstnanci nakladatelství Mladá Fronta, které časopis Mateřídouška tehdy vydávalo, tak Morkesovi známí, kteří měli zase dosvědčit jeho autorství.

Jako klíčový svědek byla před soudem právě Bavorová. Podle ní není pochyb, že Vrťapku vymyslela Etrychová, kterou prý sama oslovila. "Měla dobré nápady, jezdila s dětmi na tábor, tak jsem si myslela, že by mohla přijít na nějaký námět, aby děti luštily detektivní příběhy," uvedla Bavorová s poukazem na dříve oblíbeného detektiva Štiku.

A prvoinstanční soudkyně Jaroslava Lobotková se nakonec přiklonila na stranu Etrychové. Morkesovy svědky - vesměs jeho kamarády a manželku - označila za nevěrohodné. "Svědkové, které navrhoval k důkazu vyslechnout, mají prohlášení zjevně psaná stejným stylem i typem písma," uvedla jednu z okolností, která jí nakonec přesvědčila, aby dala zapravdu Etrychové.

Vždyť by to nestihl

Morkes se poté odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. U něj argumentoval především tím, že jak sama Etrychová dokládala e-mailem, jméno Vrťapka vymyslela pouhý den před uzávěrkou prvního čísla se psím detektivem. "Časově nebylo možné, aby ten příběh do druhého dne zpracoval. Svědčí to o tom, že s tím jménem pracoval již předtím," uvedl Morkesův advokát Jan Hrazdira.

Advokát Etrychové Michal Šalomoun zase poukázal na to, že Morkes to do plánované uzávěrky nestihl a dílo odevzdal až po týdnu. A odvolací soud nakonec po krátkém jednání verdikt prvoinstančního soudu potvrdil a ten je tak pravomocný.

V uvedené žalobě přitom Etrychové nejde o peníze. Byla pouze o určení, kdo je autorem postavičky. Úřad průmyslového vlastnictví by měl nicméně na její jméno převést ochrannou známku, kterou si zaregistroval Morkes. Měla by pak dostávat autorské odměny a mít příjmy z prodeje případných licencí k užití.

"Zatím jsme tuto stránku vůbec neřešili. Navíc ten spor nekončí," uvedl Šalomoun. Morkesův advokát Hrazdira okamžitě po skončení jednání uvedl, že podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

autor: Marek Pokorný