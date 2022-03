Přijímání uprchlíků z Ukrajiny podporuje 85 procent Čechů. Domů by je vzala třetina

Češi podporují pomoc Ukrajincům, a to především materiální a finanční. Většina je také pro poskytnutí azylu uprchlíkům a pro ekonomické sankce vůči Rusku. Podporu má i dodávání zbraní. Domů by si však uprchlíky vzala necelá třetina dotázaných Čechů, zatímco v Polsku skoro polovina. Vyplývá to z průzkumu European National Panels.

Rusko zahájilo útok na Ukrajinu 24. února. Boje si podle úterních údajů OSN vyžádaly 474 obětí na životech mezi civilisty a dalších 861 lidí bylo zraněno. Podle průzkumu European National Panels, na kterém se podílejí agentury Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, téměř všechny Čechy konflikt znepokojuje. Přesto se stále polovina cítí bezpečně. Zhruba čtvrtina se naopak kvůli situaci na Ukrajině v bezpečí necítí.

Z Ukrajiny už kvůli válce uprchly podle OSN do ciziny asi dva miliony lidí. Naprostá většina Čechů, celkem 85 procent, v průzkumu uvedla, že Česko by mělo přijímat uprchlíky z Ukrajiny. Kolem 80 procent lidí také souhlasí s tím, aby uprchlíky přijímal jejich domovský kraj nebo obec. Přímo do své rodiny by si už ale uprchlíky vzala jen menší část Čechů, méně než 30 procent dotázaných.

Průzkum byl prováděn kromě Česka také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Větší neochota pro přijímání uprchlíků do vlastních rodin než v Česku byla podle autorů průzkumu jen v Maďarsku. Největší byla naopak v Polsku, kde by si vzal uprchlíky do vlastní rodiny téměř každý druhý člověk. Do Polska přitom podle OSN míří většina lidí prchajících z Ukrajiny, asi 1,2 milionu. V Česku je podle odhadů okolo 150 tisíc běženců z Ukrajiny, uvedl ráno ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Za nejužitečnější pomoc Ukrajině od samotných občanů považuje nadpoloviční většina lidí v Česku materiální a finanční pomoc. Jen 31 procent lidí by upřednostnila třeba bojkot ruských výrobků nebo jiný druh bojkotu. "Nejvíce solidární jsou z tohoto pohledu ženy, mladší lidé, vysokoškoláci a lidé z větších měst nad 100 tisíc obyvatel," sdělil Jan Burianec ze STEM/MARK.

Česko jako stát by podle 71 procent Čechů mělo poskytnout Ukrajině humanitární pomoc a 62 procent lidí také podporuje poskytnutí azylu uprchlíkům. Zhruba polovina lidí je také pro ekonomické sankce vůči Rusku. S dodávkami zbraní či munice souhlasí 43 procent Čechů, kdežto s přímým vysláním vojáků jen 13 procent.

Průzkum byl prováděn od 2. do 6. března. Zúčastnilo se ho 2516 lidí starších 15 let z pěti zemí.