Příběhy zázraků. Těmto lidem zachránili lékaři život díky pokroku medicíny

Elenka měla nádor na sítnici. Zachránila ji unikátní léčba, poprvé v Česku

Bílé skvrny v oční zornici si maminka všimla zhruba tři měsíce před dcerčinými třetími narozeninami. "Bylo to vidět na fotografiích, takový bělavý odlesk v zornici. Nejzřetelněji to bylo vidět, když jsme přišly z venku ze světla do tmy a panenka se rozšířila," vypráví. Elenka se nicméně cítila dobře, elánu měla na rozdávání.

Maminka však raději neponechala nic náhodě. Oko prý vypadalo jako při šedém zákalu, tak šly loni v červnu k očnímu lékaři. Ten jim sdělil, že může jít buď o utrženou sítnici, nebo o nádor na sítnici. Speciální vyšetření ve Fakultní nemocnici v Motole odhalilo druhou variantu.

Kromě nádoru sítnice lékaři zjistili i četné částečky nádoru na sklivci oka. V červenci u Elenky začali s onkologickou léčbou. Cytostatickou látku jí specialisté nejprve zaváděli katetrem přes stehenní tepnu, aby se dostali dozadu do oka. Jenže nádor neustupoval.

Proto docent Pavel Pochop, lékař oční kliniky dětí a dospělých v motolské nemocnici, inicioval a také jako první v Česku provedl novou léčebnou metodu. Cytostatika v listopadu aplikoval pomocí injekce přímo do oka malé pacientky. Tento zákrok lékaři natočili, nyní o něm informovali veřejnost. Jedná se o metodu, která je dostupná pouze v několika zahraničních centrech. Teď se dostává i k českým pacientům.

"Po injekci nádor ze sítnice prakticky vymizel, po opakovaných dávkách se projasnil i sklivec," popisuje Pochop s tím, že počet nádorových částeček se velmi výrazně zmenšil. Nyní tu zbývají jen takzvaná rezidua, tedy zbytky nádorových buněk, které se musí sledovat, aby nedošlo k jejich reaktivaci.

Při tiskové konferenci Elenka vesele pobíhá po chodbě a honí se s babičkou. Když se jí novináři ptají, které oko měla nemocné, občas ukáže na levé, občas na pravé, protože ji postižené oko v podstatě nebolí. "Ani po aplikaci cytostatik nebývá nijak zvlášť unavená, elánu má spoustu," usmívá se maminka.

Podle docenta Pavla Pochopa je jednodušší diagnostikovat změny na oku pro rodiče než pro pediatry. "Těch případů je šest do roka, takže pravděpodobnost, že by se s takovým pacientem dětský lékař setkal, se blíží téměř nule. Také oftalmolog podobný případ nemusí zažít za celu svou profesní kariéru," říká.

Nádor sítnice (retinoblastom) postihuje děti v prvních letech života, nejčastěji bývá zjištěn u batolat, vzácně i u novorozenců. "Onemocnění může začít již krátce po narození dítěte. Už jsme měli i nedonošené dítě, u něhož jsme objevili nádor sítnice. S nádorem se tedy může dítě i narodit," upozorňuje Pochop. Nejčastěji však podle jeho slov bývá onemocnění odhaleno v druhém roce života, kdy se začne uchylovat jedno oko jiným směrem.

"Toho si rodič nemůže nevšimnout a včasným zachycením nádoru se zvyšuje možnost jeho vyléčení," apeluje lékař na rodiče. V takovém případě mají doktoři 95procentní úspěšnost, zatímco u pokročilých nádorů klesá ke 40 procentům.