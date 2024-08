Při pádu do kolejí v metru pomůže nouzové tlačítko, lidé o něm ale nevědí

Při pádu člověka do kolejí v metru pomůže nouzové tlačítko, které okamžitě zastaví soupravu. Lidé o něm ale často nevědí, což vede k tragickým situacím. Například minulý týden metro usmrtilo nevidomého muže, který spadl do kolejí ve stanici Křižíkova. Policie proto upozorňuje, že nouzová tlačítka jsou v každé stanici, sdělila její mluvčí Eva Kropáčová.

Nevidomý muž spadnul do kolejiště metra | Video: Policie ČR

"V současné chvíli je naším cílem, aby o tomto nouzovém tlačítku lidé věděli a co nejrychlejším zmáčknutím tlačítka se pokusili člověka zachránit," uvedla mluvčí. Tlačítka jsou umístěna na nástupištích pro každou kolej zvlášť. Jsou většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Je na nich ochranné sklíčko, které zatlačením praskne. Po zmáčknutí tlačítka dostane vlakový zabezpečovač signál, díky kterému vlak buď zastaví, nebo nedovolí jeho rozjezd.

Cestující, kteří si minulý týden všimli pádu muže do kolejí ve stanici Křižíkova, se okamžitě snažili přivolat pomoc prostřednictvím tísňové linky. "Bohužel však zřejmě nikdo z těchto lidí nevěděl, že existuje mnohem rychlejší způsob, jak zastavit přijíždějící soupravu zmáčknutím jednoho tlačítka," podotkla mluvčí.

Podobný případ se stal také tento čtvrtek. Cizinec ve stanici Jiřího z Poděbrad spadl do kolejiště, ale naštěstí se zvedl a ostatní cestující mu pomohli dostat se zpět na nástupiště. Byl pod vlivem alkoholu, policisté mu naměřili čtyři promile. Obdobný případ s tímto mužem řešili policisté přibližně před dvěma lety, kdy taky spadl do kolejiště metra opilý. "Nicméně ani v tomto případě nedošlo ze strany cestujících ke zmáčknutí tlačítka k zastavení soupravy, což je v případu pádu osoby vždy první, co je třeba udělat," dodala Kropáčová.