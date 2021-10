Prezidentská kancelář nezabránila zneužití peněz, píše soudce o Mynářově manažerovi

Ředitel Lesní správy Lány a přímý podřízený šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře Miloš Balák se podle zjištění Aktuálně.cz odvolal proti odsuzujícímu rozsudku. Podle něj manipuloval veřejnou zakázkou v Lánské oboře za 230 milionů korun. Soud první instance rozhodl o tom, že Balák má jít na tři roky za mříže. Zatím nepravomocný verdikt kritizuje také hospodaření prezidentské kanceláře.

Začalo to v říjnu 2015, tehdy se lánská správa v čele s Milošem Balákem pustila do přípravy tendru na zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava. Nestabilní svahy podle organizace hrozily sesuvem, nádrž přitom zásobuje vodou například nedaleké Kladno. Podobu soutěže podle soudu zásadně ovlivnil manažer firmy Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec. S Balákem sehráli takzvanou malou domů, protože v soutěži na zakázku za 230 milionů korun vyhrála právě Tkadlecova firma.

Kauzu vyřizoval Okresní soud v Kladně, soudce Petr Sedlařík letos v květnu poslal Baláka za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky na tři roky do vězení. Vedle toho mu nařídil zaplatit pokutu 1,8 milionu korun. Šéf Lánské obory však verdikt nepřijal. "Ano, odvolal se. Nesouhlasí se zněním rozsudku a se závěrem soudu ve výroku o vině a trestu, cítí se nevinný," potvrdil Aktuálně.cz Balákův advokát Marek Jansta.

Sám Balák se už dříve vyjádřil, že neporozuměl tomu, jakého provinění se měl podle žalobce a policie dopustit. Odmítl jakoukoliv nelegální činnost. "Jsem přesvědčen, že soudu byl předložen dostatek důkazů svědčících o mé nevině. Soud se však přiklonil na stranu obžaloby. Bohužel nenašel odvahu rozhodnout jinak, než od něj očekávala média," stálo v Balákově reakci na rozsudek.

Zneužití kancléřovy důvěřivosti?

Soudce Sedlařík v rozsáhlém odůvodnění rozsudku nejen podrobně popisuje, jak machinace tendru probíhala. Zakázka se podle jeho závěru ve prospěch firmy Energie - stavební a báňská ohýbala od první chvíle. Všímá si také role samotné Kanceláře prezidenta republiky, kterou řídí Vratislav Mynář a jíž Lesní správa Lány v čele s Balákem podléhá.

"Odmyslí-li soud možnost, že ještě někdo výše postavený než obžalovaný Balák o trestné činnosti věděl, či se na ní dokonce podílel, tak ovšem zbývá již jen jediná možnost, která jde obžalovaným k tíži, a sice že k chystanému nezákonnému způsobu odčerpání peněz ze státního rozpočtu zneužili důvěřivosti peníze zajišťujícího Ing. Vratislava Mynáře," stojí v rozsudku, jejž Aktuálně.cz prostudovalo.

Verdikt jde v tomto ohledu ještě dál. Sedlařík připomíná, že Mynář vyplácel Balákovi za vedení správy statisícové odměny. "Za uvedené hypotézy nevědomosti štědře odměňoval za vynikající práci v Lánské oboře někoho, kdo tuto důvěřivost spojenou s neschopností Kanceláře prezidenta republiky zabránit zneužití veřejných peněz systematicky a v kooperaci s dalšími subjekty zneužíval," píše soudce.

Aktuálně.cz letos v červnu upozornilo, že Mynář Balákovi za tři roky přidal k platu na odměnách tři čtvrtě milionu korun. Bonusy pobíral od března 2014 do března 2017. Poslední rok a půl tohoto období už přitom šéf lánské správy pracoval na soudem zmíněné manipulaci uvedené zakázky na zpevnění klíčavských svahů. Minimálně na samém počátku přípravy tendru stál i soudcem vzpomínaný kancléř Mynář.

Dohled Mynářových advokátů

Jak už dříve zjistilo Aktuálně.cz s týdeníkem Respekt, odposlechy instalované přímo v Balákově lánské kanceláři zachytily jeho konverzaci s Mynářem. Kancléř svého podřízeného v souvislosti se zakázkou úkoloval. Diskutovalo se o tom, jaká firma zajistí projekt k tendru. Z něj by vyplynulo, jak mají samotné stavební práce vypadat, jaké zpevňující zásahy se mají provést a kolik má zakázka stát.

Na odposleších policisté rovněž zachytili Mynáře, jak mluví o obavách z odposlouchávání. Policejní technici proto mikrofony z Lán odstranili, aby se neohrozilo vyšetřování. Doložit možná podezření vůči kancléři se policii nepodařilo a nezahájila vůči němu prověřování ani ho neobvinila. Kancléřův mluvčí Vít Novák zjištění Aktuálně.cz a Respektu označil za "nesmysl".

S Mynářem je však zmanipulovaná zakázka spojená ještě v jednom ohledu. Právní administraci tendru zajišťovala advokátní kancelář Jiřího Jestřába a Richarda Tománka. Ti zprostředkovali kancléři v roce 2014 mimořádně výhodný prodej vily v pražských Strašnicích, kterou vlastnil advokát lobbisty Romana Janouška Vít Široký. Oba právníci také darovali do prezidentské kampaně Miloše Zemana ve volbách 2018 celkem 1,7 milionu korun. Mynář se k rozsudku pro Aktuálně.cz nevyjádřil.

Balák vydával Tkadlece za podřízeného

Před soudem se ze zjednání výhody při veřejné zakázce nezodpovídal pouze ředitel lánské správy Miloš Balák, ale též zmiňovaný manažer firmy Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec a rovněž sama společnost. Správa v březnu 2016 zadala zpracování projektové dokumentace k soutěži firmě Vodohospodářský rozvoj, subdodávky jí zajišťovala firma Valbek. Ještě předtím Balák zástupce společností přivedl k nádrži, aby si kritické místo obhlédli.

Spolu s Balákem na pozvané čekal ještě jeden člověk. Byl to právě Libor Tkadlec, kterého šéf lánské správy vydával za svého podřízeného. Tkadlec tak byl od první chvíle u jednání, jak má zakázka vypadat. Sám do podoby projektové dokumentace zasahoval, určoval její položky a měl klíčový vliv na stanovení ceny zakázky. Vše podle soudu konal s jediným cílem, aby kritéria soutěže padla na míru jeho firmě.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zaznamenaly odposlechy kriminalistů telefonát Tkadlece s jedním z jeho spolupracovníků.

"Celé to umožnil šéf lánské správy"

Podle soudu nad aktivitou Tkadlece bděl Balák, manažer všechny kroky vedoucí k machinaci s tendrem podnikal s jeho vědomím. Sám Balák se před zadáním zakázky scházel s Jiřím Urbanem, který byl spolumajitelem firmy Syner. Společnost se spojila s Energií - stavební a báňskou, aby zakázku získaly společně. Když se potkali v březnu 2016, Tkadlec už tehdy ovlivňoval projektovou dokumentaci, Balák s Urbanem diskutovali o možné ceně zakázky.

"Na všech úrovních projektu, od samého počátku (před jeho formálním vznikem) až po fázi jeho stavební realizace, všechny zainteresované subjekty velmi dobře věděly, že se nezákonně podílejí na komplexu jednotlivých činností, v jehož důsledku zakázka na II. etapu sanačních prací v okolí vodní nádrže Klíčava spěje k předem vytčenému cíli v režii Lesní správy Lány s Energií - stavební a báňskou a jejich reprezentantů a spřízněných osob," píše soudce.

Dokonání plánu zabránil zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu v dubnu 2017, kdy si policisté došli pro Baláka, Tkadlece a vedle nich obvinili i jeho firmu. Zakázku lánská správa sice zadala Energii - stavební a báňské, ale výsledná cena nebyla tak velkorysá. Lány za ni zaplatily 191 milionů. Škodu policie určila na devět milionů korun. Po jejím zásahu Syner souručenství s Energií - stavební a báňskou opustil.

"U obžalovaného Baláka navíc přistupuje fakt, že to byl právě on, kdo celé trestné jednání, které je obžalovaným kladeno za vinu, umožnil; bez něj by trestná činnost nebyla možná, když byl pojítkem mezi všemi trestně zaangažovanými subjekty. K tomu zneužil svého zaměstnání, nejvyššího postavení v čele Lesní správy Lány, které mu umožnilo trestnou činnost naplánovat a poté už jen v průběhu výběrového řízení držet otěže popuštěny," uvádí k roli šéfa lánské správy soudce.

Baláka čeká další soud

Stejně jako Baláka potrestal soudce Sedlařík manažera Energie - stavební a báňské Tkadlece i samotnou firmu za zjednání výhody při veřejné zakázce. Manažerovi vyměřil dva a půl roku podmíněně se zkušební lhůtou čtyř let, současně mu nařídil zaplatit pokutu 600 tisíc. Firma dostala pokutu 5,4 milionu korun a zákaz účastnit se veřejných zakázek na tři roky.

"Trestná činnost obžalovaného Tkadlece je intenzivně přičitatelná též Energii - stavební a báňské, jejíž čelní představitelé měli na jejím průběhu neoddiskutovatelný podíl, a Energie - stavební a báňská přitom ani vzdáleně neučinila vše, co je možné po ní spravedlivě požadovat, aby trestné činnosti obžalovaného Tkadlece předešla či jí bránila," uvedl soudce na adresu zbylých dvou aktérů případu.

Rozsudek není pravomocný, po odvolání Baláka se kauzou bude zabývat Krajský soud v Praze. Spis ovšem stále leží u kladenské instance. Minulý týden v případu přibylo další odvolání. V tuto chvíli není jasné, zda ho podala Energie, nebo Tkadlec. Sám Balák začne brzy ke kladenskému soudu chodit znovu. V srpnu ho Vrchní státní zastupitelství v Praze obžalovalo kvůli nelegální těžbě kamene v Lánské oboře z porušení povinnosti při správě cizího majetku.